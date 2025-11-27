https://crimea.ria.ru/20251127/putin-rf-gotova-serezno-obsuzhdat-plan-ssha-po-uregulirovaniyu-na-ukraine-1151233035.html

Путин: РФ готова серьезно обсуждать план США по урегулированию на Украине

Путин: РФ готова серьезно обсуждать план США по урегулированию на Украине - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Путин: РФ готова серьезно обсуждать план США по урегулированию на Украине

27.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан.По его словам, Москва согласна с тем, что американский план может быть положен в основу будущих договоренностей по украинскому урегулированию."Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык", - сказал президент РФ.Путин также подтвердил, что на следующей неделе американская делегация должна приехать в российскую столицу.Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Накануне стало известно, что число пунктов в мирном плане по Украине, который изначально включал 28 пунктов, сократилось до 22-х.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его из неофициальных источников.25 ноября Трамп заявил, что сделка по мирному урегулированию конфликта на Украине очень близка. Он также сообщил, что первоначальный мирный план доработан с учетом позиции Москвы и Киева. По словам американского лидера, осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:План США по Украине написан в спешке: каким должен быть мирный договорВыход к Черному морю может исчезнуть: Лукашенко дал совет ЗеленскомуКрым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США

