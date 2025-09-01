Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о развитии отношений России и Индии - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Индии
Путин рассказал о развитии отношений России и Индии - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Индии
Сотрудничество России и Индии активно развивается на принципах особого привилегированного стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 01.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Сотрудничество России и Индии активно развивается на принципах особого привилегированного стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.Он отметил, что между странами налажено многоуровневое взаимодействие. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику, развиваются туристические обмены, добавил Путин.Моди также назвал сотрудничество Москвы и Нью-Дели "глубоким и всеобъемлющим".Моди добавил, что Индия приветствует все недавно предложенные усилия по установлению мира на Украине и надеется, что все стороны будут подходить к этому процессу конструктивно.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Президент России Владимир Путин в рамках четырехдневного визита в Китай проведет порядка 10 двусторонних встреч, в понедельник у него запланированы переговоры с главами Индии, Турции и Ирана.
Путин рассказал о развитии отношений России и Индии

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Сотрудничество России и Индии активно развивается на принципах особого привилегированного стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

"21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход отношений двух стран на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах", - сказал российский лидер.

Он отметил, что между странами налажено многоуровневое взаимодействие. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику, развиваются туристические обмены, добавил Путин.
Моди также назвал сотрудничество Москвы и Нью-Дели "глубоким и всеобъемлющим".
"Даже в самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания", - констатировал он.
Моди добавил, что Индия приветствует все недавно предложенные усилия по установлению мира на Украине и надеется, что все стороны будут подходить к этому процессу конструктивно.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Президент России Владимир Путин в рамках четырехдневного визита в Китай проведет порядка 10 двусторонних встреч, в понедельник у него запланированы переговоры с главами Индии, Турции и Ирана.
