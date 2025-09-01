https://crimea.ria.ru/20250901/putin-rasskazal-o-razvitii-otnosheniy-rossii-i-indii-1149114224.html

Путин рассказал о развитии отношений России и Индии

Путин рассказал о развитии отношений России и Индии - РИА Новости Крым, 01.09.2025

Путин рассказал о развитии отношений России и Индии

Сотрудничество России и Индии активно развивается на принципах особого привилегированного стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 01.09.2025

2025-09-01T10:05

2025-09-01T10:05

2025-09-01T10:05

россия

индия

политика

сотрудничество

владимир путин (политик)

нарендра моди

шос

саммит шос-2025 в китае

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/09/1138713562_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f73f1aa8a555261f5536b8cc8c3a7005.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Сотрудничество России и Индии активно развивается на принципах особого привилегированного стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.Он отметил, что между странами налажено многоуровневое взаимодействие. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику, развиваются туристические обмены, добавил Путин.Моди также назвал сотрудничество Москвы и Нью-Дели "глубоким и всеобъемлющим".Моди добавил, что Индия приветствует все недавно предложенные усилия по установлению мира на Украине и надеется, что все стороны будут подходить к этому процессу конструктивно.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Президент России Владимир Путин в рамках четырехдневного визита в Китай проведет порядка 10 двусторонних встреч, в понедельник у него запланированы переговоры с главами Индии, Турции и Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

индия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, индия, политика, сотрудничество, владимир путин (политик), нарендра моди, шос, саммит шос-2025 в китае