Досрочная пенсия для педагогов – как это работает в Крыму
Досрочная пенсия для педагогов – как это работает в Крыму
Досрочная пенсия для педагогов – как это работает в Крыму
Досрочная пенсия для педагогов – как это работает в Крыму
В Крыму более шести тысяч педагогов получают пенсию досрочно на основании приобретенного стажа. Об этом проинформировали в пятницу в Отделении Социального фонда РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму более шести тысяч педагогов получают пенсию досрочно на основании приобретенного стажа. Об этом проинформировали в пятницу в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.Как уточнили в Отделении, досрочная пенсия назначается педагогам при приобретении 25 лет специального стажа и 30 пенсионных коэффициентов. С момента выработки спецстажа педагоги могут оформить пенсию досрочно через 5 лет. Это значит, в 2026 году досрочную пенсию назначат тем, кто выработал педагогический стаж в 2022 году.При этом в стаж включаются ежегодный отпуск и больничные, периоды прохождения курсов повышения квалификации, военной службы и участия в добровольческих отрядах – но только если указанные периоды следовали непосредственно за работой в качестве педагога. Периоды участия в СВО учитываются в двойном размере."С момента выработки требуемого специального стажа педагоги получают статус предпенсионера и могут пользоваться льготами", – добавили в СФР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчанВ Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособиеСнижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать закон
© РИА Новости . Павел Комаров / Перейти в фотобанкНачальная школа
Начальная школа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . Павел Комаров
Перейти в фотобанк
