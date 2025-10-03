https://crimea.ria.ru/20251003/dosrochnaya-pensiya-dlya-pedagogov--kak-eto-rabotaet-v-krymu-1149935160.html
Досрочная пенсия для педагогов – как это работает в Крыму
Досрочная пенсия для педагогов – как это работает в Крыму - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Досрочная пенсия для педагогов – как это работает в Крыму
В Крыму более шести тысяч педагогов получают пенсию досрочно на основании приобретенного стажа. Об этом проинформировали в пятницу в Отделении Социального фонда РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T20:26
2025-10-03T20:26
2025-10-03T19:00
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110753/07/1107530752_0:31:2200:1269_1920x0_80_0_0_bc807a05c3c99353cac4b6014599b850.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму более шести тысяч педагогов получают пенсию досрочно на основании приобретенного стажа. Об этом проинформировали в пятницу в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.Как уточнили в Отделении, досрочная пенсия назначается педагогам при приобретении 25 лет специального стажа и 30 пенсионных коэффициентов. С момента выработки спецстажа педагоги могут оформить пенсию досрочно через 5 лет. Это значит, в 2026 году досрочную пенсию назначат тем, кто выработал педагогический стаж в 2022 году.При этом в стаж включаются ежегодный отпуск и больничные, периоды прохождения курсов повышения квалификации, военной службы и участия в добровольческих отрядах – но только если указанные периоды следовали непосредственно за работой в качестве педагога. Периоды участия в СВО учитываются в двойном размере."С момента выработки требуемого специального стажа педагоги получают статус предпенсионера и могут пользоваться льготами", – добавили в СФР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчанВ Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособиеСнижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать закон
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110753/07/1107530752_112:0:2200:1566_1920x0_80_0_0_5aee600b675aeb2841b021f60f4d775b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма
Досрочная пенсия для педагогов – как это работает в Крыму
В Крыму более шести тысяч педагогов получают досрочную пенсию – СФР
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму более шести тысяч педагогов получают пенсию досрочно на основании приобретенного стажа. Об этом проинформировали в пятницу в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.
"В Республике Крым свыше шести тысяч педагогических работников получают страховую пенсию досрочно, назначенную региональным Отделением Социального Фонда России ранее общеустановленного пенсионного возраста на основании специального стажа работы", – сказано в сообщении.
Как уточнили в Отделении, досрочная пенсия назначается педагогам при приобретении 25 лет специального стажа и 30 пенсионных коэффициентов. С момента выработки спецстажа педагоги могут оформить пенсию досрочно через 5 лет. Это значит, в 2026 году досрочную пенсию назначат тем, кто выработал педагогический стаж в 2022 году.
При этом в стаж включаются ежегодный отпуск и больничные, периоды прохождения курсов повышения квалификации, военной службы и участия в добровольческих отрядах – но только если указанные периоды следовали непосредственно за работой в качестве педагога. Периоды участия в СВО учитываются в двойном размере.
"С момента выработки требуемого специального стажа педагоги получают статус предпенсионера и могут пользоваться льготами", – добавили в СФР.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: