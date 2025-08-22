Рейтинг@Mail.ru
В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие

В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие
В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие
В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие
С 1 сентября отделение Социального фонда России по Республике Крым будет выплачивать пособие по беременности и родам студенткам очной формы обучения в... 22.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111553/60/1115536045_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_979136611657fb13d9670710054848f8.jpg

Новости
отделение социального фонда россии в севастополе, пособия и выплаты, крым, новости крыма, соцзащита, пособие по беременности и родам
В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие

В Крыму пособие по беременности студенткам с 1 сентября составит более 87 тысяч рублей

09:05 22.08.2025
 
Беременные женщины покупают товары для детей
Беременные женщины покупают товары для детей




СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября отделение Социального фонда России по Республике Крым будет выплачивать пособие по беременности и родам студенткам очной формы обучения в повышенном размере, которое составит 87,5 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В отделении отметили, что расчет пособия будет производиться на основе 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, который в 2025 году в Крыму составляет 18 749 рублей.
"Пособие выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам, который, как правило, составляет 140 дней. С 1 сентября, благодаря изменениям в законодательстве, его размер для крымских студенток составит 87 495 рублей", - говорится в сообщении.
При осложненных родах, когда отпуск длится 156 дней, выплата достигнет 97 495 рублей. А при многоплодной беременности и продолжительности отпуска 194 дня размер пособия будет равен 121 244 рублям, добавили в региональном отделении Социального фонда.
Студентки вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучающиеся по очной форме, могут подать заявление на получение пособия в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Сделать это можно через портал Госуслуги, в клиентской службе отделения СФР по Республике Крым или в МФЦ.
К заявлению необходимо предоставить документы, подтверждающие очную форму обучения с указанием сведений о получении/неполучении пособия в образовательном учреждении и справку о периоде нетрудоспособности.
В июле этого года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток-очниц до 100% величины регионального прожиточного минимума. Речь идет о пособиях по беременности и родам, единовременном пособии по рождению ребенка, ежемесячной выплате по уходу за ребенком
