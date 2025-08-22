https://crimea.ria.ru/20250822/v-krymu-beremennym-studentkam-nachnut-vyplachivat-povyshennoe-posobie-1148901871.html

В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября отделение Социального фонда России по Республике Крым будет выплачивать пособие по беременности и родам студенткам очной формы обучения в повышенном размере, которое составит 87,5 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.В отделении отметили, что расчет пособия будет производиться на основе 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, который в 2025 году в Крыму составляет 18 749 рублей.При осложненных родах, когда отпуск длится 156 дней, выплата достигнет 97 495 рублей. А при многоплодной беременности и продолжительности отпуска 194 дня размер пособия будет равен 121 244 рублям, добавили в региональном отделении Социального фонда.Студентки вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучающиеся по очной форме, могут подать заявление на получение пособия в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Сделать это можно через портал Госуслуги, в клиентской службе отделения СФР по Республике Крым или в МФЦ.К заявлению необходимо предоставить документы, подтверждающие очную форму обучения с указанием сведений о получении/неполучении пособия в образовательном учреждении и справку о периоде нетрудоспособности.В июле этого года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток-очниц до 100% величины регионального прожиточного минимума. Речь идет о пособиях по беременности и родам, единовременном пособии по рождению ребенка, ежемесячной выплате по уходу за ребенком Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать законВ России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублейСколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты

