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Снижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать закон - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Снижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать закон
Снижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать закон - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Снижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать закон
Снижение выплат опекунам в Крыму призвано исключить злоупотребления, при этом новая норма не коснется действующих приемных семей. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T18:52
2025-07-30T18:31
семья
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Снижение выплат опекунам в Крыму призвано исключить злоупотребления, при этом новая норма не коснется действующих приемных семей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по делам семьи и ветеранов Сергей Богатыренко.В Крыму ранее внесли изменения в закон "Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым". Это касается понятия приемной семьи, размера ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и вознаграждения, причитающегося приемному родителю за воспитание и содержание детей-сирот, принятых в приемную семью.Принятые изменения касаются тех, кто только становится попечителем или опекуном. Речь идет об уменьшении выплат вдвое."Сейчас ежемесячная выплата на ребенка была два прожиточных минимума - это 33 370 рублей и ежемесячное вознаграждение родителю, который решил стать опекуном – два минимальных размера оплаты труда. В сумме за ребенка семья получает около 78 тысяч рублей. Сейчас эта норма будет уменьшена вдове: один прожиточный минимум на ребенка и один размер оплаты труда – в сумме порядка 40 тысяч рублей", – поясняет парламентарий.По его словам, закон уже начал действовать и принят, в частности, по причине злоупотреблений.Кроме того, решение приято в связи с ежегодной индексацией размеров прожиточного минимума и МРОТ."Когда родители решают стать опекунами, этот шаг прежде всего должен идти от сердца, а не от желания заработать", – считает депутат.В феврале 2025 года в Крыму на 9,5 % проиндексировали более 40 видов социальных выплат и пособий для семей с детьми, сообщали ранее в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как потратить материнский капитал на образованиеДополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получитьВ Крыму 154 тысяч льготников получили повышенные выплаты - как оформить
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РИА Новости Крым
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96
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60
семья, пособия и выплаты, соцвыплаты, общество, закон и право, новости, новости крыма
Снижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать закон

Снижение выплат опекунам в Крыму исключит злоупотребления - как будет работать закон

18:52 30.07.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Снижение выплат опекунам в Крыму призвано исключить злоупотребления, при этом новая норма не коснется действующих приемных семей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по делам семьи и ветеранов Сергей Богатыренко.
В Крыму ранее внесли изменения в закон "Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым". Это касается понятия приемной семьи, размера ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и вознаграждения, причитающегося приемному родителю за воспитание и содержание детей-сирот, принятых в приемную семью.
"Закон касается именно тех семей, которые берут детей из детдомов, являясь опекунами и попечителями. Таких семей не так много и на те семьи, которые уже являются опекунами и попечителями, этот закон никак не повлияет – до 18 лет, те выплаты, которые предполагались предыдущей версией закона, будут выполнены в полном объеме", – заявил Богатырнко.
Принятые изменения касаются тех, кто только становится попечителем или опекуном. Речь идет об уменьшении выплат вдвое.
"Сейчас ежемесячная выплата на ребенка была два прожиточных минимума - это 33 370 рублей и ежемесячное вознаграждение родителю, который решил стать опекуном – два минимальных размера оплаты труда. В сумме за ребенка семья получает около 78 тысяч рублей. Сейчас эта норма будет уменьшена вдове: один прожиточный минимум на ребенка и один размер оплаты труда – в сумме порядка 40 тысяч рублей", – поясняет парламентарий.
По его словам, закон уже начал действовать и принят, в частности, по причине злоупотреблений.
"Не секрет, что к нам приезжают семьи из соседних регионов, здесь становятся на учет, получают крымскую помощь, выезжают обратно в свой регион и продолжают получать деньги крымских налогоплательщиков на карточки", – привел один из примеров глава профильного комитета.
Кроме того, решение приято в связи с ежегодной индексацией размеров прожиточного минимума и МРОТ.
"Когда родители решают стать опекунами, этот шаг прежде всего должен идти от сердца, а не от желания заработать", – считает депутат.
В феврале 2025 года в Крыму на 9,5 % проиндексировали более 40 видов социальных выплат и пособий для семей с детьми, сообщали ранее в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.
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