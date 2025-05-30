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Как потратить материнский капитал на образование - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Как потратить материнский капитал на образование
Как потратить материнский капитал на образование - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Как потратить материнский капитал на образование
В Крыму с начала 2025 года более 2300 крымских семей оплатили образование детей с помощью маткапитала. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T07:22
2025-05-30T07:22
крым
материнский капитал
образование в крыму и севастополе
семья
общество
новости крыма
социальный фонд россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2025 года более 2300 крымских семей оплатили образование детей с помощью маткапитала. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.Маткапиталом можно оплатить обучение детей в любых образовательных учреждениях: детском саду, школе, колледже, техникуме или вузе. Помимо этого, он позволяет оплатить общежитие, предоставленное на время обучения.Также средствами сертификата можно распорядиться на оплату дополнительного образования, автошкол, услуг репетиторов, курсов различных онлайн-платформ. Главные условия: учебное заведение должно находиться на территории России и иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности.Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг, а также при личном посещении Отделения СФР по Крыму или в МФЦ. С 15 апреля 2020 года сертификаты на материнский каптал в Крыму оформляются автоматически в электронном виде.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года оплатили 4825 дополнительных выходных дней работающим родителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают детей с инвалидностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить родовой сертификат в КрымуДетский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьмиСемейная ипотека в России с 1 апреля расширяется на вторичный рынок
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96
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крым, материнский капитал, образование в крыму и севастополе, семья, общество, новости крыма, социальный фонд россии
Как потратить материнский капитал на образование

С начала года 2388 крымских семей оплатили образование детей с помощью маткапитала – СФР

07:22 30.05.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДевушка с ребенком
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2025 года более 2300 крымских семей оплатили образование детей с помощью маткапитала. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.
"С начала 2025 года 2388 крымских семей распорядились средствами материнского капитала на образование детей. Обучение за счет маткапитала является одним из самых востребованных направлений у жителей Крыма", – сказано в сообщении.
Маткапиталом можно оплатить обучение детей в любых образовательных учреждениях: детском саду, школе, колледже, техникуме или вузе. Помимо этого, он позволяет оплатить общежитие, предоставленное на время обучения.
Также средствами сертификата можно распорядиться на оплату дополнительного образования, автошкол, услуг репетиторов, курсов различных онлайн-платформ. Главные условия: учебное заведение должно находиться на территории России и иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг, а также при личном посещении Отделения СФР по Крыму или в МФЦ. С 15 апреля 2020 года сертификаты на материнский каптал в Крыму оформляются автоматически в электронном виде.
Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года оплатили 4825 дополнительных выходных дней работающим родителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают детей с инвалидностью.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымМатеринский капиталОбразование в Крыму и СевастополесемьяОбществоНовости КрымаСоциальный фонд России
 
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