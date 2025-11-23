https://crimea.ria.ru/20251123/krymchane-mogut-smenit-strakhovschika-pensionnykh-nakopleniy--1151048680.html
Крымчане могут сменить страховщика пенсионных накоплений
Крымчане, у которых имеются пенсионные накопления, могут сменить страховщика до 1 декабря. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике...
Новости
До 1 декабря жители Крыма могут сменить страховщика пенсионных накоплений
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане, у которых имеются пенсионные накопления, могут сменить страховщика до 1 декабря. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.
"Крымчане, имеющие пенсионные накопления, могут до 1 декабря 2025 года изменить страховщика для управления своими средствами — перевести накопительную пенсию из Социального фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или наоборот, либо заменить действующий НПФ другим фондом", - говорится в сообщении.
С начала года в Отделение СФР по Республике Крым поступило 235 заявлений по реализации прав при формировании накопительной пенсии от жителей региона.
В Соцфонде пояснили, что можно подать досрочное заявление о переходе, тогда пенсионные сбережения направят новому страховщику в следующем году, а можно оформить обычное заявление – по нему средства переведут через пять лет.
Направить заявление можно через портал Госуслуги, или же обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по региону с паспортом и СНИЛС.
"При этом важно помнить: смена страховщика чаще, чем раз в пять лет, приведет к потере инвестиционного дохода, накопленного с момента последней фиксации, а значит, общая сумма накоплений может уменьшиться. Узнать дату, когда пятилетний срок для перехода без потерь истекает в каждом конкретном случае, можно на портале Госуслуг, запросив "Извещение о состоянии лицевого счета в СФР", - уточнили в пресс-службе.
, что в России страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января, а социальные – с 1 апреля на 6,8%.
, что в России страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января, а социальные – с 1 апреля на 6,8%.
