Крымчане могут сменить страховщика пенсионных накоплений

Крымчане могут сменить страховщика пенсионных накоплений

2025-11-23T08:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане, у которых имеются пенсионные накопления, могут сменить страховщика до 1 декабря. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.С начала года в Отделение СФР по Республике Крым поступило 235 заявлений по реализации прав при формировании накопительной пенсии от жителей региона.В Соцфонде пояснили, что можно подать досрочное заявление о переходе, тогда пенсионные сбережения направят новому страховщику в следующем году, а можно оформить обычное заявление – по нему средства переведут через пять лет.Направить заявление можно через портал Госуслуги, или же обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по региону с паспортом и СНИЛС.Накануне статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов рассказал, что в России страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января, а социальные – с 1 апреля на 6,8%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в РоссииЧасть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрьПерерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан

россия, крым, новости крыма, соцзащита, отделение социального фонда россии по республике крым, пенсия