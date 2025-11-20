Процесс: как в Нюрнберге наказали мировое зло
Реальные фото суда над нацистскими преступниками в Нюрнберге 80 лет назад
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция картины Н. Жукова "Мир судит". Выставка "Нюрнбергский процесс".
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Суд, происходивший над бывшими руководителями нацистского гитлеровского государства, более известный как Нюрнбергский процесс, шел практически год: с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года
Еще в ноябре 1943 года представители трех союзных государств – СССР, Великобритании и США – подписали протокол, в котором оговаривалась ответственность гитлеровцев за совершенные преступления. Окончательное соглашение о проведении международного трибунала над 24 нацистскими идеологами, политиками и военными было достигнуто уже после войны.
Изначально между Берлином и Нюрнбергом велась борьба за то, что именно в этом городе пройдет процесс. Но выбрали Нюрнберг: он был городом, где проводились крупные собрания национал-социалистов, таким образом проведение здесь процесса над ними приобретало символический характер. Здесь же сохранилось здание Дворца правосудия, соединенное подземным ходом с тюрьмой. Таких условий в Берлине не было.
Каждая из четырех стран-представителей имела право назначить в Трибунал своего судью и выставить своего обвинителя. Нацистов обвиняли в том числе в преступлениях, совершенных против всего мира и преступлениях против человечности.
У подсудимых были защитники. В общей сложности их интересы представляли 27 адвокатов и более сотни ассистентов и секретарей.
В процессе принимала участие 21 страна. В течение процесса было проведено более 400 судебных слушаний, допрошено 240 свидетелей, оглашено около 200 тысяч письменных показаний, рассмотрено более 5 тысяч документальных доказательств. Некоторые из них рассматривались впервые. Интересно, что обвинение против подсудимых в превалирующей степени основывалось на документах, составленных самими нацистами.
12 человек из 24 обвиняемых были приговорены к смерти, троих приговорили к пожизненному заключению, троих оправдали, еще нескольким присудили длительные тюремные заключения. Двоим смертной казни удалось избежать: Борман был приговорен заочно, ввиду отсутствия доказательств его смерти, Геринг покончил с собой за несколько часов до исполнения приговора.
В течение трех последующих лет Нюрнбергский военный трибунал, созданный военным командованием США, провел еще 12 процессов против нацистских врачей, членов айнзатцгрупп, германских промышленников и членов военного командования. В итоге этих слушаний 24 человека были приговорены к смертной казни, 118 — к тюремному заключению, а 35 подсудимых оправданы.
В 1950 году были разработаны семь так называемых нюрнбергских принципов, в дальнейшем легшие в основу Международного уголовного суда. К международно-правовым преступлениям, согласно нюрнбергским принципам, относятся преступления против мира, человечества, а также совершенные во время войны, но не оправданные военной необходимостью. Нюрнбергские принципы отражены и во внутренних уголовных кодексах ряда стран, в частности, в УК РФ.
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкНюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Караул у здания суда.
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Караул у здания суда.
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкНюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Флаги четырех государств на здании, где проходит заседание суда.
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Флаги четырех государств на здании, где проходит заседание суда.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДопрос подсудимого Рудольфа Гесса (слева) ведут полковник США Джон Амен (в центре) и полковник Смит Брукхарт.
Допрос подсудимого Рудольфа Гесса (слева) ведут полковник США Джон Амен (в центре) и полковник Смит Брукхарт.
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкНюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.
Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.
© РИА Новости . Макс Альперт / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Зверская расправа нацистов с жителями Керчи. Багеровский противотанковый ров близ Керчи. Здесь были расстреляны около 7 тысяч жителей Керчи, в том числе 245 детей и школьников. Жители Керчи опознают расстрелянных фашистами советских граждан, трупы которых были извлечены из противотанкового рва. Материалы в том числе и об этих зверствах стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Зверская расправа нацистов с жителями Керчи. Багеровский противотанковый ров близ Керчи. Здесь были расстреляны около 7 тысяч жителей Керчи, в том числе 245 детей и школьников. Жители Керчи опознают расстрелянных фашистами советских граждан, трупы которых были извлечены из противотанкового рва. Материалы в том числе и об этих зверствах стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСвидетель обвинения - директор Государственного Эрмитажа, академик Иосиф Абгарович Орбели дает показания о целенаправленном разрушении ленинградского Эрмитажа немецкой армией.
Свидетель обвинения - директор Государственного Эрмитажа, академик Иосиф Абгарович Орбели дает показания о целенаправленном разрушении ленинградского Эрмитажа немецкой армией.
© РИА Новости . Балабанов / Перейти в фотобанкКартина "Обвинение". Кукрыниксы (псевдоним творческого коллектива художников: А. В. Куприянов, П. Н. Крылов, Н. А. Соколов). 1967 год. Холст, масло. Репродукция. Государственный Русский музей.
Картина "Обвинение". Кукрыниксы (псевдоним творческого коллектива художников: А. В. Куприянов, П. Н. Крылов, Н. А. Соколов). 1967 год. Холст, масло. Репродукция. Государственный Русский музей.
© РИА Новости . Ф. Акчурин / Перейти в фотобанкГерманская Демократическая Республика. Берлинская тюрьма "Шпандау". В этой тюрьме в 1944 году несколько месяцев провел татарский поэт Муса Джалиль. С 1947 года в ней содержались немецкие военные преступники, приговорённые на Нюрнбергском процессе к различным срокам заключения.
Германская Демократическая Республика. Берлинская тюрьма "Шпандау". В этой тюрьме в 1944 году несколько месяцев провел татарский поэт Муса Джалиль. С 1947 года в ней содержались немецкие военные преступники, приговорённые на Нюрнбергском процессе к различным срокам заключения.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на коридор тюрьмы Нюрнберга, где содержались главные нацистские преступники, круглосуточное наблюдение за которыми вели охранявшие тюрьму американские солдаты. Круглосуточное наблюдение за подсудимыми было введено после самоубийства обергруппенфюрера СА Роберта Лея.
Вид на коридор тюрьмы Нюрнберга, где содержались главные нацистские преступники, круглосуточное наблюдение за которыми вели охранявшие тюрьму американские солдаты. Круглосуточное наблюдение за подсудимыми было введено после самоубийства обергруппенфюрера СА Роберта Лея.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВ тюремной камере подсудимый, бывший министр иностранных дел Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп писал заметки.
В тюремной камере подсудимый, бывший министр иностранных дел Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп писал заметки.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАдвокатам нацистских преступников предоставлялась возможность знакомиться с документами нацистского архива.
Адвокатам нацистских преступников предоставлялась возможность знакомиться с документами нацистского архива.
© РИА Новости . Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкГлавный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на международном судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии в городе Нюрнберге. Вторая мировая война 1939-1945 годов.
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на международном судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии в городе Нюрнберге. Вторая мировая война 1939-1945 годов.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБольшинство доказательств преступлений против человечества на процессе в Нюрнберге было предъявлено Международному трибуналу советскими обвинителями. Помощник Главного обвинителя от СССР Лев Николаевич Смирнов (справа) предъявляет суду доказательства чудовищных злодеяний против мирного населения - емкость с отравляющим веществом "Циклон В", применявшееся нацистами для истребления узников "лагерей смерти".
Большинство доказательств преступлений против человечества на процессе в Нюрнберге было предъявлено Международному трибуналу советскими обвинителями. Помощник Главного обвинителя от СССР Лев Николаевич Смирнов (справа) предъявляет суду доказательства чудовищных злодеяний против мирного населения - емкость с отравляющим веществом "Циклон В", применявшееся нацистами для истребления узников "лагерей смерти".
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРечь Главного обвинителя от США Роберта Джексона, который заявил: "Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как, если они повторятся, она погибнет…"
Речь Главного обвинителя от США Роберта Джексона, который заявил: "Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как, если они повторятся, она погибнет…"
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВыступление помощника Главного обвинителя от СССР Марка Юрьевича Рагинского (справа) посвящено политике "выжженной земли", широко проводимой гитлеровцами во время отступлений на советско-германском фронте.
Выступление помощника Главного обвинителя от СССР Марка Юрьевича Рагинского (справа) посвящено политике "выжженной земли", широко проводимой гитлеровцами во время отступлений на советско-германском фронте.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодсудимый, бывший начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель дает присягу говорить правду и только правду во время трибунала.
Подсудимый, бывший начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель дает присягу говорить правду и только правду во время трибунала.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНа скамье подсудимых военные преступники, привлечённые к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. В первом ряду слева направо: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп. Во втором ряду: Карл Дениц, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах, Фриц Заукельд.
На скамье подсудимых военные преступники, привлечённые к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. В первом ряду слева направо: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп. Во втором ряду: Карл Дениц, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах, Фриц Заукельд.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАрестованный нацистский преступник, бывший рейхсляйтер фашистской Германии Роберт Лей (в центре) в окружении охраны. Роберт Лей был схвачен 16 мая 1945 года в загородном доме в 72 км от Берхтесгадена и доставлен в тюрьму Нюрнберга. Во время ареста Лей пытался выдать себя за доктора Эрнста Дистельмейера, но был опознан. 25 октября 1945 года обвиняемый Лей покончил с собой в Нюрнбергской тюрьме, ожидая суда за преступления против человечности и военные преступления.
Арестованный нацистский преступник, бывший рейхсляйтер фашистской Германии Роберт Лей (в центре) в окружении охраны. Роберт Лей был схвачен 16 мая 1945 года в загородном доме в 72 км от Берхтесгадена и доставлен в тюрьму Нюрнберга. Во время ареста Лей пытался выдать себя за доктора Эрнста Дистельмейера, но был опознан. 25 октября 1945 года обвиняемый Лей покончил с собой в Нюрнбергской тюрьме, ожидая суда за преступления против человечности и военные преступления.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРуководители нацистской Германии во время обеденного перерыва в Нюрнберге (слева направо по кругу): Альфред Розенберг, Герман Геринг, Карл Дёниц, Вальтер Функ, Бальдур фон Ширах.
Руководители нацистской Германии во время обеденного перерыва в Нюрнберге (слева направо по кругу): Альфред Розенберг, Герман Геринг, Карл Дёниц, Вальтер Функ, Бальдур фон Ширах.
© РИА Новости . М. Филимонов / Перейти в фотобанкРепродукция рисунка художника Николая Николаевича Жукова "Судьи". Выставка "Нюрнбергский процесс".
Репродукция рисунка художника Николая Николаевича Жукова "Судьи". Выставка "Нюрнбергский процесс".
