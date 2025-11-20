https://crimea.ria.ru/20251120/protsess-kak-v-nyurnberge-nakazali-mirovoe-zlo-1150902776.html

Процесс: как в Нюрнберге наказали мировое зло

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Суд, происходивший над бывшими руководителями нацистского гитлеровского государства, более известный как Нюрнбергский процесс, шел практически год: с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 годаЕще в ноябре 1943 года представители трех союзных государств – СССР, Великобритании и США – подписали протокол, в котором оговаривалась ответственность гитлеровцев за совершенные преступления. Окончательное соглашение о проведении международного трибунала над 24 нацистскими идеологами, политиками и военными было достигнуто уже после войны.Изначально между Берлином и Нюрнбергом велась борьба за то, что именно в этом городе пройдет процесс. Но выбрали Нюрнберг: он был городом, где проводились крупные собрания национал-социалистов, таким образом проведение здесь процесса над ними приобретало символический характер. Здесь же сохранилось здание Дворца правосудия, соединенное подземным ходом с тюрьмой. Таких условий в Берлине не было.Каждая из четырех стран-представителей имела право назначить в Трибунал своего судью и выставить своего обвинителя. Нацистов обвиняли в том числе в преступлениях, совершенных против всего мира и преступлениях против человечности.У подсудимых были защитники. В общей сложности их интересы представляли 27 адвокатов и более сотни ассистентов и секретарей.12 человек из 24 обвиняемых были приговорены к смерти, троих приговорили к пожизненному заключению, троих оправдали, еще нескольким присудили длительные тюремные заключения. Двоим смертной казни удалось избежать: Борман был приговорен заочно, ввиду отсутствия доказательств его смерти, Геринг покончил с собой за несколько часов до исполнения приговора.В течение трех последующих лет Нюрнбергский военный трибунал, созданный военным командованием США, провел еще 12 процессов против нацистских врачей, членов айнзатцгрупп, германских промышленников и членов военного командования. В итоге этих слушаний 24 человека были приговорены к смертной казни, 118 — к тюремному заключению, а 35 подсудимых оправданы.В 1950 году были разработаны семь так называемых нюрнбергских принципов, в дальнейшем легшие в основу Международного уголовного суда. К международно-правовым преступлениям, согласно нюрнбергским принципам, относятся преступления против мира, человечества, а также совершенные во время войны, но не оправданные военной необходимостью. Нюрнбергские принципы отражены и во внутренних уголовных кодексах ряда стран, в частности, в УК РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Независимо от пола и возраста – страшные зверства фашистов в КрымуРоссия должна добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ – экспертНюрнбергский процесс: особый вклад Крыма в наказание фашистских карателей

