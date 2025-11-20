Рейтинг@Mail.ru
Процесс: как в Нюрнберге наказали мировое зло - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20251120/protsess-kak-v-nyurnberge-nakazali-mirovoe-zlo-1150902776.html
Процесс: как в Нюрнберге наказали мировое зло
Процесс: как в Нюрнберге наказали мировое зло - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Процесс: как в Нюрнберге наказали мировое зло
Суд, происходивший над бывшими руководителями нацистского гитлеровского государства, более известный как Нюрнбергский процесс, шел практически год: с 20 ноября... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T09:59
2025-11-20T09:59
нюрнбергский процесс
вторая мировая война
ссср
сша
германия
франция
нацизм
фашизм
фотоленты
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150903545_0:59:3001:1747_1920x0_80_0_0_28bbcdb10f5e18ad57d4755c3e6b1866.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Суд, происходивший над бывшими руководителями нацистского гитлеровского государства, более известный как Нюрнбергский процесс, шел практически год: с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 годаЕще в ноябре 1943 года представители трех союзных государств – СССР, Великобритании и США – подписали протокол, в котором оговаривалась ответственность гитлеровцев за совершенные преступления. Окончательное соглашение о проведении международного трибунала над 24 нацистскими идеологами, политиками и военными было достигнуто уже после войны.Изначально между Берлином и Нюрнбергом велась борьба за то, что именно в этом городе пройдет процесс. Но выбрали Нюрнберг: он был городом, где проводились крупные собрания национал-социалистов, таким образом проведение здесь процесса над ними приобретало символический характер. Здесь же сохранилось здание Дворца правосудия, соединенное подземным ходом с тюрьмой. Таких условий в Берлине не было.Каждая из четырех стран-представителей имела право назначить в Трибунал своего судью и выставить своего обвинителя. Нацистов обвиняли в том числе в преступлениях, совершенных против всего мира и преступлениях против человечности.У подсудимых были защитники. В общей сложности их интересы представляли 27 адвокатов и более сотни ассистентов и секретарей.12 человек из 24 обвиняемых были приговорены к смерти, троих приговорили к пожизненному заключению, троих оправдали, еще нескольким присудили длительные тюремные заключения. Двоим смертной казни удалось избежать: Борман был приговорен заочно, ввиду отсутствия доказательств его смерти, Геринг покончил с собой за несколько часов до исполнения приговора.В течение трех последующих лет Нюрнбергский военный трибунал, созданный военным командованием США, провел еще 12 процессов против нацистских врачей, членов айнзатцгрупп, германских промышленников и членов военного командования. В итоге этих слушаний 24 человека были приговорены к смертной казни, 118 — к тюремному заключению, а 35 подсудимых оправданы.В 1950 году были разработаны семь так называемых нюрнбергских принципов, в дальнейшем легшие в основу Международного уголовного суда. К международно-правовым преступлениям, согласно нюрнбергским принципам, относятся преступления против мира, человечества, а также совершенные во время войны, но не оправданные военной необходимостью. Нюрнбергские принципы отражены и во внутренних уголовных кодексах ряда стран, в частности, в УК РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Независимо от пола и возраста – страшные зверства фашистов в КрымуРоссия должна добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ – экспертНюрнбергский процесс: особый вклад Крыма в наказание фашистских карателей
https://crimea.ria.ru/20241211/ideologiya-smerti-kak-fashisty-ubivali-krymskikh-evreev-1126609551.html
ссср
сша
германия
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150903545_296:0:2703:1805_1920x0_80_0_0_5960be71baf365dace9088df99e02d92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нюрнбергский процесс, вторая мировая война, ссср, сша, германия, франция, нацизм, фашизм, память, история
Процесс: как в Нюрнберге наказали мировое зло

Реальные фото суда над нацистскими преступниками в Нюрнберге 80 лет назад

09:59 20.11.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция картины Н. Жукова "Мир судит". Выставка "Нюрнбергский процесс".
Репродукция картины Н. Жукова Мир судит. Выставка Нюрнбергский процесс. - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Суд, происходивший над бывшими руководителями нацистского гитлеровского государства, более известный как Нюрнбергский процесс, шел практически год: с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года
Еще в ноябре 1943 года представители трех союзных государств – СССР, Великобритании и США – подписали протокол, в котором оговаривалась ответственность гитлеровцев за совершенные преступления. Окончательное соглашение о проведении международного трибунала над 24 нацистскими идеологами, политиками и военными было достигнуто уже после войны.
Изначально между Берлином и Нюрнбергом велась борьба за то, что именно в этом городе пройдет процесс. Но выбрали Нюрнберг: он был городом, где проводились крупные собрания национал-социалистов, таким образом проведение здесь процесса над ними приобретало символический характер. Здесь же сохранилось здание Дворца правосудия, соединенное подземным ходом с тюрьмой. Таких условий в Берлине не было.
Каждая из четырех стран-представителей имела право назначить в Трибунал своего судью и выставить своего обвинителя. Нацистов обвиняли в том числе в преступлениях, совершенных против всего мира и преступлениях против человечности.
У подсудимых были защитники. В общей сложности их интересы представляли 27 адвокатов и более сотни ассистентов и секретарей.

В процессе принимала участие 21 страна. В течение процесса было проведено более 400 судебных слушаний, допрошено 240 свидетелей, оглашено около 200 тысяч письменных показаний, рассмотрено более 5 тысяч документальных доказательств. Некоторые из них рассматривались впервые. Интересно, что обвинение против подсудимых в превалирующей степени основывалось на документах, составленных самими нацистами.

12 человек из 24 обвиняемых были приговорены к смерти, троих приговорили к пожизненному заключению, троих оправдали, еще нескольким присудили длительные тюремные заключения. Двоим смертной казни удалось избежать: Борман был приговорен заочно, ввиду отсутствия доказательств его смерти, Геринг покончил с собой за несколько часов до исполнения приговора.
В течение трех последующих лет Нюрнбергский военный трибунал, созданный военным командованием США, провел еще 12 процессов против нацистских врачей, членов айнзатцгрупп, германских промышленников и членов военного командования. В итоге этих слушаний 24 человека были приговорены к смертной казни, 118 — к тюремному заключению, а 35 подсудимых оправданы.
В 1950 году были разработаны семь так называемых нюрнбергских принципов, в дальнейшем легшие в основу Международного уголовного суда. К международно-правовым преступлениям, согласно нюрнбергским принципам, относятся преступления против мира, человечества, а также совершенные во время войны, но не оправданные военной необходимостью. Нюрнбергские принципы отражены и во внутренних уголовных кодексах ряда стран, в частности, в УК РФ.
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкНюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Караул у здания суда.
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Караул у здания суда.
1 из 20
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Караул у здания суда.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкНюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Флаги четырех государств на здании, где проходит заседание суда.
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Флаги четырех государств на здании, где проходит заседание суда.
2 из 20
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Флаги четырех государств на здании, где проходит заседание суда.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДопрос подсудимого Рудольфа Гесса (слева) ведут полковник США Джон Амен (в центре) и полковник Смит Брукхарт.
Допрос подсудимого Рудольфа Гесса (слева) ведут полковник США Джон Амен (в центре) и полковник Смит Брукхарт.
3 из 20
Допрос подсудимого Рудольфа Гесса (слева) ведут полковник США Джон Амен (в центре) и полковник Смит Брукхарт.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкНюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.
Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.
4 из 20
Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Макс Альперт / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Зверская расправа нацистов с жителями Керчи. Багеровский противотанковый ров близ Керчи. Здесь были расстреляны около 7 тысяч жителей Керчи, в том числе 245 детей и школьников. Жители Керчи опознают расстрелянных фашистами советских граждан, трупы которых были извлечены из противотанкового рва. Материалы в том числе и об этих зверствах стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Зверская расправа нацистов с жителями Керчи. Багеровский противотанковый ров близ Керчи. Здесь были расстреляны около 7 тысяч жителей Керчи, в том числе 245 детей и школьников. Жители Керчи опознают расстрелянных фашистами советских граждан, трупы которых были извлечены из противотанкового рва. Материалы в том числе и об этих зверствах стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе.
5 из 20
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Зверская расправа нацистов с жителями Керчи. Багеровский противотанковый ров близ Керчи. Здесь были расстреляны около 7 тысяч жителей Керчи, в том числе 245 детей и школьников. Жители Керчи опознают расстрелянных фашистами советских граждан, трупы которых были извлечены из противотанкового рва. Материалы в том числе и об этих зверствах стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе.
© РИА Новости . Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСвидетель обвинения - директор Государственного Эрмитажа, академик Иосиф Абгарович Орбели дает показания о целенаправленном разрушении ленинградского Эрмитажа немецкой армией.
Свидетель обвинения - директор Государственного Эрмитажа, академик Иосиф Абгарович Орбели дает показания о целенаправленном разрушении ленинградского Эрмитажа немецкой армией.
6 из 20
Свидетель обвинения - директор Государственного Эрмитажа, академик Иосиф Абгарович Орбели дает показания о целенаправленном разрушении ленинградского Эрмитажа немецкой армией.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Балабанов / Перейти в фотобанкКартина "Обвинение". Кукрыниксы (псевдоним творческого коллектива художников: А. В. Куприянов, П. Н. Крылов, Н. А. Соколов). 1967 год. Холст, масло. Репродукция. Государственный Русский музей.
Картина Обвинение. Кукрыниксы (псевдоним творческого коллектива художников: А. В. Куприянов, П. Н. Крылов, Н. А. Соколов). 1967 год. Холст, масло. Репродукция. Государственный Русский музей.
7 из 20
Картина "Обвинение". Кукрыниксы (псевдоним творческого коллектива художников: А. В. Куприянов, П. Н. Крылов, Н. А. Соколов). 1967 год. Холст, масло. Репродукция. Государственный Русский музей.
© РИА Новости . Балабанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Ф. Акчурин / Перейти в фотобанкГерманская Демократическая Республика. Берлинская тюрьма "Шпандау". В этой тюрьме в 1944 году несколько месяцев провел татарский поэт Муса Джалиль. С 1947 года в ней содержались немецкие военные преступники, приговорённые на Нюрнбергском процессе к различным срокам заключения.
Германская Демократическая Республика. Берлинская тюрьма Шпандау. В этой тюрьме в 1944 году несколько месяцев провел татарский поэт Муса Джалиль. С 1947 года в ней содержались немецкие военные преступники, приговорённые на Нюрнбергском процессе к различным срокам заключения.
8 из 20
Германская Демократическая Республика. Берлинская тюрьма "Шпандау". В этой тюрьме в 1944 году несколько месяцев провел татарский поэт Муса Джалиль. С 1947 года в ней содержались немецкие военные преступники, приговорённые на Нюрнбергском процессе к различным срокам заключения.
© РИА Новости . Ф. Акчурин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на коридор тюрьмы Нюрнберга, где содержались главные нацистские преступники, круглосуточное наблюдение за которыми вели охранявшие тюрьму американские солдаты. Круглосуточное наблюдение за подсудимыми было введено после самоубийства обергруппенфюрера СА Роберта Лея.
Вид на коридор тюрьмы Нюрнберга, где содержались главные нацистские преступники, круглосуточное наблюдение за которыми вели охранявшие тюрьму американские солдаты. Круглосуточное наблюдение за подсудимыми было введено после самоубийства обергруппенфюрера СА Роберта Лея.
9 из 20
Вид на коридор тюрьмы Нюрнберга, где содержались главные нацистские преступники, круглосуточное наблюдение за которыми вели охранявшие тюрьму американские солдаты. Круглосуточное наблюдение за подсудимыми было введено после самоубийства обергруппенфюрера СА Роберта Лея.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВ тюремной камере подсудимый, бывший министр иностранных дел Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп писал заметки.
В тюремной камере подсудимый, бывший министр иностранных дел Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп писал заметки.
10 из 20
В тюремной камере подсудимый, бывший министр иностранных дел Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп писал заметки.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАдвокатам нацистских преступников предоставлялась возможность знакомиться с документами нацистского архива.
Адвокатам нацистских преступников предоставлялась возможность знакомиться с документами нацистского архива.
11 из 20
Адвокатам нацистских преступников предоставлялась возможность знакомиться с документами нацистского архива.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкГлавный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на международном судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии в городе Нюрнберге. Вторая мировая война 1939-1945 годов.
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на международном судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии в городе Нюрнберге. Вторая мировая война 1939-1945 годов.
12 из 20
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на международном судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии в городе Нюрнберге. Вторая мировая война 1939-1945 годов.
© РИА Новости . Виктор Кинеловский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБольшинство доказательств преступлений против человечества на процессе в Нюрнберге было предъявлено Международному трибуналу советскими обвинителями. Помощник Главного обвинителя от СССР Лев Николаевич Смирнов (справа) предъявляет суду доказательства чудовищных злодеяний против мирного населения - емкость с отравляющим веществом "Циклон В", применявшееся нацистами для истребления узников "лагерей смерти".
Большинство доказательств преступлений против человечества на процессе в Нюрнберге было предъявлено Международному трибуналу советскими обвинителями. Помощник Главного обвинителя от СССР Лев Николаевич Смирнов (справа) предъявляет суду доказательства чудовищных злодеяний против мирного населения - емкость с отравляющим веществом Циклон В, применявшееся нацистами для истребления узников лагерей смерти.
13 из 20
Большинство доказательств преступлений против человечества на процессе в Нюрнберге было предъявлено Международному трибуналу советскими обвинителями. Помощник Главного обвинителя от СССР Лев Николаевич Смирнов (справа) предъявляет суду доказательства чудовищных злодеяний против мирного населения - емкость с отравляющим веществом "Циклон В", применявшееся нацистами для истребления узников "лагерей смерти".
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРечь Главного обвинителя от США Роберта Джексона, который заявил: "Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как, если они повторятся, она погибнет…"
Речь Главного обвинителя от США Роберта Джексона, который заявил: Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как, если они повторятся, она погибнет…
14 из 20
Речь Главного обвинителя от США Роберта Джексона, который заявил: "Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как, если они повторятся, она погибнет…"
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВыступление помощника Главного обвинителя от СССР Марка Юрьевича Рагинского (справа) посвящено политике "выжженной земли", широко проводимой гитлеровцами во время отступлений на советско-германском фронте.
Выступление помощника Главного обвинителя от СССР Марка Юрьевича Рагинского (справа) посвящено политике выжженной земли, широко проводимой гитлеровцами во время отступлений на советско-германском фронте.
15 из 20
Выступление помощника Главного обвинителя от СССР Марка Юрьевича Рагинского (справа) посвящено политике "выжженной земли", широко проводимой гитлеровцами во время отступлений на советско-германском фронте.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодсудимый, бывший начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель дает присягу говорить правду и только правду во время трибунала.
Подсудимый, бывший начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель дает присягу говорить правду и только правду во время трибунала.
16 из 20
Подсудимый, бывший начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель дает присягу говорить правду и только правду во время трибунала.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНа скамье подсудимых военные преступники, привлечённые к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. В первом ряду слева направо: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп. Во втором ряду: Карл Дениц, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах, Фриц Заукельд.
На скамье подсудимых военные преступники, привлечённые к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. В первом ряду слева направо: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп. Во втором ряду: Карл Дениц, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах, Фриц Заукельд.
17 из 20
На скамье подсудимых военные преступники, привлечённые к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. В первом ряду слева направо: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп. Во втором ряду: Карл Дениц, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах, Фриц Заукельд.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАрестованный нацистский преступник, бывший рейхсляйтер фашистской Германии Роберт Лей (в центре) в окружении охраны. Роберт Лей был схвачен 16 мая 1945 года в загородном доме в 72 км от Берхтесгадена и доставлен в тюрьму Нюрнберга. Во время ареста Лей пытался выдать себя за доктора Эрнста Дистельмейера, но был опознан. 25 октября 1945 года обвиняемый Лей покончил с собой в Нюрнбергской тюрьме, ожидая суда за преступления против человечности и военные преступления.
Арестованный нацистский преступник, бывший рейхсляйтер фашистской Германии Роберт Лей (в центре) в окружении охраны. Роберт Лей был схвачен 16 мая 1945 года в загородном доме в 72 км от Берхтесгадена и доставлен в тюрьму Нюрнберга. Во время ареста Лей пытался выдать себя за доктора Эрнста Дистельмейера, но был опознан. 25 октября 1945 года обвиняемый Лей покончил с собой в Нюрнбергской тюрьме, ожидая суда за преступления против человечности и военные преступления.
18 из 20
Арестованный нацистский преступник, бывший рейхсляйтер фашистской Германии Роберт Лей (в центре) в окружении охраны. Роберт Лей был схвачен 16 мая 1945 года в загородном доме в 72 км от Берхтесгадена и доставлен в тюрьму Нюрнберга. Во время ареста Лей пытался выдать себя за доктора Эрнста Дистельмейера, но был опознан. 25 октября 1945 года обвиняемый Лей покончил с собой в Нюрнбергской тюрьме, ожидая суда за преступления против человечности и военные преступления.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРуководители нацистской Германии во время обеденного перерыва в Нюрнберге (слева направо по кругу): Альфред Розенберг, Герман Геринг, Карл Дёниц, Вальтер Функ, Бальдур фон Ширах.
Руководители нацистской Германии во время обеденного перерыва в Нюрнберге (слева направо по кругу): Альфред Розенберг, Герман Геринг, Карл Дёниц, Вальтер Функ, Бальдур фон Ширах.
19 из 20
Руководители нацистской Германии во время обеденного перерыва в Нюрнберге (слева направо по кругу): Альфред Розенберг, Герман Геринг, Карл Дёниц, Вальтер Функ, Бальдур фон Ширах.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . М. Филимонов / Перейти в фотобанкРепродукция рисунка художника Николая Николаевича Жукова "Судьи". Выставка "Нюрнбергский процесс".
Репродукция рисунка художника Николая Николаевича Жукова Судьи. Выставка Нюрнбергский процесс.
20 из 20
Репродукция рисунка художника Николая Николаевича Жукова "Судьи". Выставка "Нюрнбергский процесс".
© РИА Новости . М. Филимонов
Перейти в фотобанк
1 из 20
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Караул у здания суда.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
2 из 20
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Флаги четырех государств на здании, где проходит заседание суда.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
3 из 20
Допрос подсудимого Рудольфа Гесса (слева) ведут полковник США Джон Амен (в центре) и полковник Смит Брукхарт.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 20
Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
5 из 20
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Зверская расправа нацистов с жителями Керчи. Багеровский противотанковый ров близ Керчи. Здесь были расстреляны около 7 тысяч жителей Керчи, в том числе 245 детей и школьников. Жители Керчи опознают расстрелянных фашистами советских граждан, трупы которых были извлечены из противотанкового рва. Материалы в том числе и об этих зверствах стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе.
© РИА Новости . Макс Альперт
Перейти в фотобанк
6 из 20
Свидетель обвинения - директор Государственного Эрмитажа, академик Иосиф Абгарович Орбели дает показания о целенаправленном разрушении ленинградского Эрмитажа немецкой армией.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 20
Картина "Обвинение". Кукрыниксы (псевдоним творческого коллектива художников: А. В. Куприянов, П. Н. Крылов, Н. А. Соколов). 1967 год. Холст, масло. Репродукция. Государственный Русский музей.
© РИА Новости . Балабанов
Перейти в фотобанк
8 из 20
Германская Демократическая Республика. Берлинская тюрьма "Шпандау". В этой тюрьме в 1944 году несколько месяцев провел татарский поэт Муса Джалиль. С 1947 года в ней содержались немецкие военные преступники, приговорённые на Нюрнбергском процессе к различным срокам заключения.
© РИА Новости . Ф. Акчурин
Перейти в фотобанк
9 из 20
Вид на коридор тюрьмы Нюрнберга, где содержались главные нацистские преступники, круглосуточное наблюдение за которыми вели охранявшие тюрьму американские солдаты. Круглосуточное наблюдение за подсудимыми было введено после самоубийства обергруппенфюрера СА Роберта Лея.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 20
В тюремной камере подсудимый, бывший министр иностранных дел Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп писал заметки.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
11 из 20
Адвокатам нацистских преступников предоставлялась возможность знакомиться с документами нацистского архива.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
12 из 20
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на международном судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии в городе Нюрнберге. Вторая мировая война 1939-1945 годов.
© РИА Новости . Виктор Кинеловский
Перейти в фотобанк
13 из 20
Большинство доказательств преступлений против человечества на процессе в Нюрнберге было предъявлено Международному трибуналу советскими обвинителями. Помощник Главного обвинителя от СССР Лев Николаевич Смирнов (справа) предъявляет суду доказательства чудовищных злодеяний против мирного населения - емкость с отравляющим веществом "Циклон В", применявшееся нацистами для истребления узников "лагерей смерти".
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
14 из 20
Речь Главного обвинителя от США Роберта Джексона, который заявил: "Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как, если они повторятся, она погибнет…"
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
15 из 20
Выступление помощника Главного обвинителя от СССР Марка Юрьевича Рагинского (справа) посвящено политике "выжженной земли", широко проводимой гитлеровцами во время отступлений на советско-германском фронте.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
16 из 20
Подсудимый, бывший начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель дает присягу говорить правду и только правду во время трибунала.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
17 из 20
На скамье подсудимых военные преступники, привлечённые к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. В первом ряду слева направо: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп. Во втором ряду: Карл Дениц, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах, Фриц Заукельд.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
18 из 20
Арестованный нацистский преступник, бывший рейхсляйтер фашистской Германии Роберт Лей (в центре) в окружении охраны. Роберт Лей был схвачен 16 мая 1945 года в загородном доме в 72 км от Берхтесгадена и доставлен в тюрьму Нюрнберга. Во время ареста Лей пытался выдать себя за доктора Эрнста Дистельмейера, но был опознан. 25 октября 1945 года обвиняемый Лей покончил с собой в Нюрнбергской тюрьме, ожидая суда за преступления против человечности и военные преступления.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
19 из 20
Руководители нацистской Германии во время обеденного перерыва в Нюрнберге (слева направо по кругу): Альфред Розенберг, Герман Геринг, Карл Дёниц, Вальтер Функ, Бальдур фон Ширах.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
20 из 20
Репродукция рисунка художника Николая Николаевича Жукова "Судьи". Выставка "Нюрнбергский процесс".
© РИА Новости . М. Филимонов
Перейти в фотобанк
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Независимо от пола и возраста – страшные зверства фашистов в Крыму
Россия должна добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ – эксперт
Нюрнбергский процесс: особый вклад Крыма в наказание фашистских карателей
Симферополь во время оккупации, 1942 год
11 декабря 2024, 11:39Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крымский холокост: истории расстрелянных семей
 
ФотолентыНюрнбергский процессВторая мировая войнаСССРСШАГерманияФранцияНацизмФашизмПамятьИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в Киеве
12:16Симферополь и пригород остались без света
12:07В России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму
11:58В Херсонской области построят водные магистрали на 295 млн рублей
11:45Удары по Украине сегодня обесточили Днепропетровскую область
11:16В Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку
11:09"Царь-протуберанец" улетел с Солнца
10:49Передавала данные о ПВО: жительница Энергодара получила 11 лет за шпионаж
10:33Нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня – Путин
10:22В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерью
09:59Процесс: как в Нюрнберге наказали мировое зло
09:42Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
09:33Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений
09:27Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области
08:58Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
08:43ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек
08:37В начале был жест: 100 лет Плисецкой
08:19Севастополь впервые собрал участников "Клуба директоров"
07:56Смесь ядов в пиве: агент Киева пытался убить российского офицера в ДНР
07:39Двойное дно Нюрнберга: как Запад спасал военных преступников
Лента новостейМолния