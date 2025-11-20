Рейтинг@Mail.ru
Нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня – Путин - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня – Путин
Нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня – Путин - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня – Путин
Нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны спустя 80 лет, они помогают твердо противостоять попыткам исказить исторические факты. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T10:33
2025-11-20T10:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны спустя 80 лет, они помогают твердо противостоять попыткам исказить исторические факты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет"Российский лидер подчеркнул, что чудовищные злодеяния нацистов и их приспешников против мирного населения на оккупированных советских территориях не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад именно Нюрнбергским трибуналом.Президент выразил уверенность, что работа форума внесет серьезный вклад в изучение уникального идейного, исторического наследия Нюрнбергского трибунала.Глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского военно-исторического общества Сергей Нарышкин, выступая на форуме, подчеркнул, что Россия на правах наследницы великой Победы твердо стоит на позициях незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала и решительно осуждает все попытки обелить нацистских преступников и предать забвению подвиг народов Советского Союза.Нарышкин добавил, что решительная борьба с проявлениями фашизма и нацизма закреплена в качестве важнейшего направления государственной политики России. Свидетельством последовательной приверженности этому курсу является и проведение специальной военной операции.Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет", приуроченный к 80-й годовщине начала Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками, проходит 20-21 ноября в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Организатор мероприятия – Национальный центр исторической памяти при президенте РФ в партнерстве с Музеем Победы. В ходе работы Форума будет дана экспертная оценка современных вызовов и угроз сохранению исторической правды и памяти о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн в контексте Нюрнбергского процесса.Нюрнбергский процесс – международный суд над группой главных нацистских военных преступников, бывших руководителями гитлеровской Германии. Он начался 20 ноября 1945 года и продолжался до 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман и другие. Подсудимым предъявили обвинение в совершении тягчайших военных преступлений и в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности.
россия
владимир путин (политик), россия, служба внешней разведки (свр), сергей нарышкин, нюрнбергский процесс, реабилитация нацизма, нацизм, неонацизм, фашизм, политика, новости, память, великая отечественная война
Нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня – Путин

Принципы Нюрнбергского трибунала помогают искать ответы на современные вызовы – Путин

10:33 20.11.2025
 
© Пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Пресс-служба Кремля
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны спустя 80 лет, они помогают твердо противостоять попыткам исказить исторические факты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет"
Российский лидер подчеркнул, что чудовищные злодеяния нацистов и их приспешников против мирного населения на оккупированных советских территориях не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад именно Нюрнбергским трибуналом.

"Его нормы и принципы и сегодня актуальны: они помогают нам твердо противостоять попыткам исказить исторические факты, служат поиску достойных ответов на современные глобальные вызовы и угрозы", - отметил Путин.

Президент выразил уверенность, что работа форума внесет серьезный вклад в изучение уникального идейного, исторического наследия Нюрнбергского трибунала.
Глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского военно-исторического общества Сергей Нарышкин, выступая на форуме, подчеркнул, что Россия на правах наследницы великой Победы твердо стоит на позициях незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала и решительно осуждает все попытки обелить нацистских преступников и предать забвению подвиг народов Советского Союза.

"Российская Федерация как наследница Великой Победы несет на себе ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальными и сегодня. А они действительно актуальны, потому что, к сожалению, угроза неонацизма остается, и мы видим опасные метастазы нацизма на Украине и в ряде стран Европы", - приводит его слова РИА Новости.

Нарышкин добавил, что решительная борьба с проявлениями фашизма и нацизма закреплена в качестве важнейшего направления государственной политики России. Свидетельством последовательной приверженности этому курсу является и проведение специальной военной операции.
Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет", приуроченный к 80-й годовщине начала Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками, проходит 20-21 ноября в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Организатор мероприятия – Национальный центр исторической памяти при президенте РФ в партнерстве с Музеем Победы. В ходе работы Форума будет дана экспертная оценка современных вызовов и угроз сохранению исторической правды и памяти о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн в контексте Нюрнбергского процесса.
Нюрнбергский процесс – международный суд над группой главных нацистских военных преступников, бывших руководителями гитлеровской Германии. Он начался 20 ноября 1945 года и продолжался до 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман и другие. Подсудимым предъявили обвинение в совершении тягчайших военных преступлений и в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности.
Процесс: как в Нюрнберге наказали мировое зло
Двойное дно Нюрнберга: как Запад спасал военных преступников
Независимо от пола и возраста – страшные зверства фашистов в Крыму
 
