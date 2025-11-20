Нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня – Путин

https://crimea.ria.ru/20251120/normy-i-printsipy-nyurnbergskogo-tribunala-aktualny-i-segodnya--putin-1151048454.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны спустя 80 лет, они помогают твердо противостоять попыткам исказить исторические факты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет"Российский лидер подчеркнул, что чудовищные злодеяния нацистов и их приспешников против мирного населения на оккупированных советских территориях не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад именно Нюрнбергским трибуналом.Президент выразил уверенность, что работа форума внесет серьезный вклад в изучение уникального идейного, исторического наследия Нюрнбергского трибунала.Глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского военно-исторического общества Сергей Нарышкин, выступая на форуме, подчеркнул, что Россия на правах наследницы великой Победы твердо стоит на позициях незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала и решительно осуждает все попытки обелить нацистских преступников и предать забвению подвиг народов Советского Союза.Нарышкин добавил, что решительная борьба с проявлениями фашизма и нацизма закреплена в качестве важнейшего направления государственной политики России. Свидетельством последовательной приверженности этому курсу является и проведение специальной военной операции.Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет", приуроченный к 80-й годовщине начала Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками, проходит 20-21 ноября в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Организатор мероприятия – Национальный центр исторической памяти при президенте РФ в партнерстве с Музеем Победы. В ходе работы Форума будет дана экспертная оценка современных вызовов и угроз сохранению исторической правды и памяти о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн в контексте Нюрнбергского процесса.Нюрнбергский процесс – международный суд над группой главных нацистских военных преступников, бывших руководителями гитлеровской Германии. Он начался 20 ноября 1945 года и продолжался до 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман и другие. Подсудимым предъявили обвинение в совершении тягчайших военных преступлений и в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Процесс: как в Нюрнберге наказали мировое злоДвойное дно Нюрнберга: как Запад спасал военных преступниковНезависимо от пола и возраста – страшные зверства фашистов в Крыму

