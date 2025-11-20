https://crimea.ria.ru/20251120/dvoynoe-dno-nyurnberga-kak-zapad-spasal-voennykh-prestupnikov-1150999757.html

Двойное дно Нюрнберга: как Запад спасал военных преступников

Двойное дно Нюрнберга: как Запад спасал военных преступников - РИА Новости Крым, 20.11.2025

Двойное дно Нюрнберга: как Запад спасал военных преступников

80 лет назад, 20 октября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс – первый в мировой истории международный суд над правящим режимом государства, его карательными РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T07:39

2025-11-20T07:39

2025-11-20T07:39

эксклюзивы риа новости крым

нюрнбергский процесс

история

великая отечественная война

константин залесский

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151016829_0:333:2848:1935_1920x0_80_0_0_969f1ea300d811047ede79d6b7522009.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. 80 лет назад, 20 октября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс – первый в мировой истории международный суд над правящим режимом государства, его карательными институтами, высшими политическими и военными деятелями. Перед трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство нацистской Германии.Процесс продолжался почти год – до 1 октября 1946 года. На суде звучали показания главных нацистских преступников, были представлены документальные свидетельства их злодеяний. О том, почему не были осуждены имперское правительство Третьего рейха, генштаб и верховное командование вермахта, а некоторые представители верхушки рейха избежали заслуженного наказания, в интервью РИА Новости Крым рассказал вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский.Как трибунал стал судом народов над фашизмом– Многие отечественные историки отмечают, что инициатором идеи провести открытый международный трибунал над нацистскими преступниками был СССР, в то время как США и Британия не хотели такого процесса и поначалу выступали просто за расстрел верхушки нацистской Германии. Так ли это и чем можно объяснить такую позицию наших союзников?– На самом деле все происходило не совсем так. Не то, что США и Великобритания были против процесса. Они предлагали расстрелять верхушку нацистов, чтобы не заниматься юридическими проволочками. Когда Советский Союз начал настаивать на проведении процесса, то они достаточно быстро согласились с этим, потому что на самом деле идея-то очень правильная и достаточно эффективная. Просто изначально, когда обсуждался вопрос возмездия военным преступникам, англичане выдвинули идею просто составить список военных преступников и по мере поступления их утилизировать, потому что их преступления очевидны. Условно говоря, "зачем тратить время, если эти люди и так виноваты?"– Но Сталину все же удалось продавить общее решение о проведении международного суда над нацистами…– Да. Я вообще склонен считать, что проведение этого трибунала – идея лично Сталина, а не кого-то там еще, хотя это нигде и не зафиксировано. СССР выдвинул идею, что обязательно нужен именно открытый процесс, по образу и подобию наших открытых процессов 1937-1938 годов, как действо, информирующее мир о том, что эти преступления были. Нужно было четко на весь мир заявить о том, за что мы воевали в этой войне, и какого врага мы победили.Если мы сказали бы это просто так, сразу нам бы и поверили, но не факт, что поверят потом. Поэтому судебный процесс, когда независимые судьи рассматривают представленные доказательства и принимают решения, тем самым обнародует преступления нацистов на весь мир через призму главных военных преступников. И когда наши довели эту идею до наших союзников, то Рузвельт сразу понял все. Англичане по инерции еще сопротивлялись. Сложно сказать почему, но они всегда в сложных вопросах маневрировали. Но, учитывая позицию Штатов, британцы свою позицию не стали продвигать дальше и согласились. А американцы вообще очень активно включились в Нюрнбергский процесс и сразу стали тянуть одеяло на себя.– То есть, можно говорить о том, что инициатива Советского Союза о проведении трибунала была в большей степени даже нацелена в будущее?– Конечно. Вопрос состоял не в том, чтобы кого-нибудь казнить, того же Геринга, например. Чтобы это сделать, никакого международного трибунала не нужно было созывать. Но Советский Союз изначально отстаивал именно эту идею, что должен состояться суд народов над фашизмом. Хотя официально Нюрнбергский процесс назывался "Международный трибунал над главными военными преступниками", а в качестве обвинителей выступали только четыре страны-победительницы (СССР, США, Великобритания и Франция – ред.), сегодня мы можем говорить, что это был именно суд народов над фашизмом.С позиций сегодняшнего дня можно смело утверждать, что советское руководство оказалось достаточно прозорливым. Не было бы Нюрнбергского процесса, мы бы сейчас такое получили, что мало бы не показалось. Во многих странах вещали бы о "несчастных убитых нацистах", что Советской Союз организовал "судилище над невиновными людьми" и так далее, со всеми вытекающими из этого последствиями.Как союзники СССР выручали нацистов– Почему, на Ваш взгляд, наши союзники не поддержали одно из требований СССР осудить в Нюрнберге имперское правительство Третьего рейха, генштаб и верховное командование вермахта?– С моей точки зрения, это был абсолютно сознательный ход. Аргументация этого решения была абсолютно формальной. Наши союзники заявили, что в имперском правительстве и верховном командовании вермахта настолько незначительное количество людей состоит, что озаботиться доказательством их вины вполне можно и в ходе послевоенных процессов. То есть нет смысла принимать сейчас решения, потому что и так без этого все справятся. Совершенно формальная "отмазка".Это было сделано, на мой взгляд, абсолютно и последовательно. Наши союзники изначально подразумевали, что именно они будут восстанавливать Германию, именно СВОЮ Германию – будущую ФРГ. А если они ее будут создавать, то кто будет строить будущие вооруженные силы Германии? Только те, которые служили в вермахте. Других военных нет.А объявить правительство преступной организацией – это значит поставить вопрос о том, что в Германии было преступное правительство, а не преступный режим. А правительство ведь было буржуазное. Если бы его объявили преступным, с этим потом могли бы быть проблемы. Поэтому для членов имперского правительства и командования вермахта, кроме осужденных и казненных, все закончилось достаточно благополучно.– В том, что благодаря позиции союзников СССР некоторые подсудимые, в частности Ганс Фриче, Ялмар Шахт и Франц фон Папен, были оправданы, а один из ближайших подручных Гитлера Рудольф Гесс избежал казни, тоже был скрытый смысл?– Безусловно. Любое действие всегда имеет смысл. В каждом случае были собственные резоны. Перечисленные три оправдательных вердикта носили явно политический характер. Шахта (при Гитлере – глава Рейхсбанка, рейхсминистр экономики, рейхсминистр без портфеля – ред.) надо было обязательно "отмазывать", потому что он в свое время состоял на очень короткой ноге с американским капиталом. Если бы его осудили, кто знает, что бы он мог еще поведать миру…Фриче (радиоведущий, один из ведущих нацистских пропагандистов в министерстве Йозефа Геббельса – ред.) надо было спасать, потому что он пропагандист. Если бы Геббельс не покончил с собой, американцы и англичане, вероятно, попытались бы спасти от казни и его, но это было бы тяжелее. США и Великобритании было важно оправдать нацистскую пропаганду, и они это совершенно сознательно продвигали.Что касается фон Папена (при нацистах – посол рейха в Австрии, затем – в Турции – ред.), он был олицетворением националистов-консерваторов, которые привели Гитлера к власти. Признать его преступником – это значит признать преступной всю немецкую элиту, с которой потом Западу нужно будет сотрудничать.Необоснованно мягким был приговор и в отношении Альберта Шпеера (рейхсминистр вооружения и военного производства – ред.). Он получил 20 лет тюрьмы, хотя его деяния объективно тянули на виселицу. Ее он избежал потому, что был умным и сразу же пошел на сделку с американским обвинением.Пересмотру не подлежит– Подводя итоги: в чем состоит главное значение Нюрнбергского процесса, учитывая нынешнюю международную ситуацию?– Значение этого трибунала огромнейшее. Главное – он показал всему миру, что такое фашизм. Была сделана на достаточно длительный период времени "прививка" от этого фашизма. Всякие попытки его возрождения, а они были в неограниченном количестве, они наталкивались на эту скалу, которую представлял собой Нюрнбергский процесс.Конечно, ничто не вечно. В Монголии стоит 50-метровый памятник Чингисхану, который залил кровью полмира. В центре Ташкента стоит памятник Амиру Темуру (среднеазиатский тюркский правитель и полководец XIV века, основатель империи Тимуридов – ред.), который тоже залил кровью все, до чего дотянулся. Во Франции все гордятся Наполеоном… Нюрнбергский процесс показал преступность фашистского режима. И до сих пор, несмотря на постоянно звучащие призывы пересмотреть его решение, это в принципе невозможно, потому что это был международный трибунал. Нужно собрать такой же, чтобы он пересмотрел итоги. И это очень хорошо.Поскольку в процессе приняли участие не только представители СССР, но и Америки, Англии и Франции, невозможно сказать, что представленные на нем доказательства – это "советская фальсификация". Приходится признавать, что эти материалы – правда. Чем дальше мы уходим во времени от Великой Отечественной войны, тем мы видим все более возрастающее значение Нюрнбергского процесса, поскольку он показал, кого мы победили.Если кто-то хочет узнать значение Нюрнбергского процесса, пусть он себе просто представит, учитывая сегодняшние реалии, что бы было, если бы этот трибунал не состоялся. И это значение со временем даже усиливается.Итоги НюрнбергаМеждународный военный трибунал был сформирован из представителей СССР, США, Великобритании и Франции. Главным советским обвинителем был прокурор Украинской ССР Роман Руденко – будущий генпрокурор Советского Союза. Устав трибунала рассматривал три основные группы преступлений: против мира (развязывание агрессивной войны); военные преступления (нарушения законов и обычаев ведения войны, зафиксированных в различных международных документах); преступления против человечности (убийство мирных граждан, расизм, геноцид).Перед судом предстали 24 обвиняемых, один из них, рейхсляйтер и начальник Партийной канцелярии НСДАП Мартин Борман, – заочно, поскольку на тот момент не было точных данных ни о его смерти, ни о месте возможного нахождения.Нюрнбергский процесс продолжался 11 месяцев – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. За это время прошли 403 открытых заседания трибунала и 216 судебных слушаний, на которых выступили 240 свидетелей. Оглашено около 300 тысяч письменных показаний. Объем протокола составил 16 тысяч страниц.Трибунал признал преступными организациями СС, СД, СА, гестапо и руководящий состав нацистской партии. Правительство Третьего рейха, генеральный штаб и верховное командование вермахта, вопреки требованию Советского Союза, не были признаны виновными. 19 подсудимых были признаны виновными, 12 приговорены к смертной казни. В их числе рейхсминистр авиации Герман Геринг, начальник оперативного управления верховного командования вермахта Альфред Йодль, начштаба верховного командования Вильгельм Кейтель, рейхсминистр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, рейхсминистр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг, начальник главного управления имперской безопасности Эрнст Кальтенбруннер.Приговоренных к смерти, кроме покончившего с собой в тюрьме Геринга и скрывавшегося Бормана, повесили 16 октября 1946 года. Тела казненных кремировали в Мюнхене, их пепел выбросили в реку Изар.Три человека, включая заместителя Гитлера по НСДАП Рудольфа Гесса, получили пожизненное заключение. Два человека, в том числе Альберт Шпеер, были приговорены к 20 годам тюрьмы, один – к 15 годам и один — к 10 годам. Еще троих подсудимых – Шахта, Фриче и фон Папена – оправдали, хотя представители Советского Союза пытались опротестовать это решение трибунала.Беседовал Алексей Гончаров

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

нюрнбергский процесс, история, великая отечественная война, константин залесский, память, видео