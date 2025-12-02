Рейтинг@Mail.ru
Крымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Крымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
Крымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Крымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
Энергетики Крыма перешли на режим повышенной готовности из-за объявленного штормового предупреждения. Об этом сообщили в "Крымэнерго" во вторник. РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Энергетики Крыма перешли на режим повышенной готовности из-за объявленного штормового предупреждения. Об этом сообщили в "Крымэнерго" во вторник.Утром сообщалось, что сильные дожди прольются во вторник в центральных, южных и восточных районах Крыма. В связи с непогодой объявлено экстренное штормовое предупреждение.На предприятии уточнили, что сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.
Крымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Режим повышенной готовности ввели на предприятии "Крымэнерго" в связи с непогодой

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Энергетики Крыма перешли на режим повышенной готовности из-за объявленного штормового предупреждения. Об этом сообщили в "Крымэнерго" во вторник.
Утром сообщалось, что сильные дожди прольются во вторник в центральных, южных и восточных районах Крыма. В связи с непогодой объявлено экстренное штормовое предупреждение.
"В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, введен режим повышенной", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.
Лента новостейМолния