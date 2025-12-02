https://crimea.ria.ru/20251202/krymskie-energetiki-pereshli-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-nepogody-1151339026.html

Крымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Энергетики Крыма перешли на режим повышенной готовности из-за объявленного штормового предупреждения. Об этом сообщили в "Крымэнерго" во вторник. РИА Новости Крым, 02.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Энергетики Крыма перешли на режим повышенной готовности из-за объявленного штормового предупреждения. Об этом сообщили в "Крымэнерго" во вторник.Утром сообщалось, что сильные дожди прольются во вторник в центральных, южных и восточных районах Крыма. В связи с непогодой объявлено экстренное штормовое предупреждение.На предприятии уточнили, что сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе

