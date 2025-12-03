https://crimea.ria.ru/20251203/rossiyane-vybirayut-malye-goroda-kryma-dlya-zimnego-otdykha-1151350979.html

Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Алушта стала самым популярным малым городом, для зимних путешествий, также в десятку вошли Алупка и Судак. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.По их данным, сутки в отеле в Алуште обойдутся туристу в среднем в 4193 рубля, в Зеленоградске – в 6146 рублей, в Суздале – 9250.В десятку также вошли Судак, где стоимость номера в среднем составляет 5067 рублей и Алупка – 4979 рублей. Кроме того, россияне выбирают Великий Устюг, где средний чек на суточное размещение составляет 7576 рублей, Сортавала – 8351, Светлогорск Калининградской области – 6216 рублей, Горячий Ключ и Железноводск, со средними ценниками в отелях 3012 и 3001 рубль соответственно.Ялта вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в декабре 2025 года, сообщал ранее сайт Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по РоссииНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераОркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму

