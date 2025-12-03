Рейтинг@Mail.ru
Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха
Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха
Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха
Алушта стала самым популярным малым городом, для зимних путешествий, также в десятку вошли Алупка и Судак. Таковы данные исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Алушта стала самым популярным малым городом, для зимних путешествий, также в десятку вошли Алупка и Судак. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.По их данным, сутки в отеле в Алуште обойдутся туристу в среднем в 4193 рубля, в Зеленоградске – в 6146 рублей, в Суздале – 9250.В десятку также вошли Судак, где стоимость номера в среднем составляет 5067 рублей и Алупка – 4979 рублей. Кроме того, россияне выбирают Великий Устюг, где средний чек на суточное размещение составляет 7576 рублей, Сортавала – 8351, Светлогорск Калининградской области – 6216 рублей, Горячий Ключ и Железноводск, со средними ценниками в отелях 3012 и 3001 рубль соответственно.Ялта вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в декабре 2025 года, сообщал ранее сайт Твил.Ру.
Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха

Три крымских города вошли в топ-10 малых городов России для зимнего отдыха

07:08 03.12.2025 (обновлено: 08:42 03.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Алушта стала самым популярным малым городом, для зимних путешествий, также в десятку вошли Алупка и Судак. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте Алушта в Крыму, собравшая 14% всех бронирований в малых городах зимой. На втором – Зеленоградск в Калининградской области, за которым 10% зимних бронирований. На третьем месте Суздаль – за древним русским городом 7% зимних бронирований", – выяснили аналитики сервиса.
По их данным, сутки в отеле в Алуште обойдутся туристу в среднем в 4193 рубля, в Зеленоградске – в 6146 рублей, в Суздале – 9250.
В десятку также вошли Судак, где стоимость номера в среднем составляет 5067 рублей и Алупка – 4979 рублей. Кроме того, россияне выбирают Великий Устюг, где средний чек на суточное размещение составляет 7576 рублей, Сортавала – 8351, Светлогорск Калининградской области – 6216 рублей, Горячий Ключ и Железноводск, со средними ценниками в отелях 3012 и 3001 рубль соответственно.
Ялта вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в декабре 2025 года, сообщал ранее сайт Твил.Ру.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по России
Новый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
 
