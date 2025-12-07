Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кучеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T12:22
2025-12-07T12:24
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
украина
министерство обороны рф
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кучеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Также в Минобороны добавили, что подразделения группировки "Центр" освободили Ровное, уничтожают ВСУ в Димитрове, зачищают Гришино в ДНР.
украина
армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, украина, министерство обороны рф, новости
Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР

Армия России освободила населенные пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в ДНР

12:22 07.12.2025 (обновлено: 12:24 07.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБатальонно-тактическая группа "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ
Батальонно-тактическая группа Каштана спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кучеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Также в Минобороны добавили, что подразделения группировки "Центр" освободили Ровное, уничтожают ВСУ в Димитрове, зачищают Гришино в ДНР.
"Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики, продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населенном пункте Димитров, и зачистку населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Армия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОУкраинаМинистерство обороны РФНовости
 
