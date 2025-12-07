https://crimea.ria.ru/20251207/armiya-rossii-osvobodila-kucherovku-v-kharkovskoy-oblasti-i-rovnoe-v-dnr-1151466249.html
Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кучеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T12:22
2025-12-07T12:22
2025-12-07T12:24
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
украина
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145598797_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_baec557552659c15dbb82cd7ad84f285.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кучеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Также в Минобороны добавили, что подразделения группировки "Центр" освободили Ровное, уничтожают ВСУ в Димитрове, зачищают Гришино в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145598797_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e2f86c917d0f5869b5f5301496f2cb53.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, украина, министерство обороны рф, новости
Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
Армия России освободила населенные пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в ДНР
12:22 07.12.2025 (обновлено: 12:24 07.12.2025)