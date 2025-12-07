https://crimea.ria.ru/20251207/armiya-rossii-osvobodila-kucherovku-v-kharkovskoy-oblasti-i-rovnoe-v-dnr-1151466249.html

Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР

Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР - РИА Новости Крым, 07.12.2025

Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР

Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кучеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.12.2025

2025-12-07T12:22

2025-12-07T12:22

2025-12-07T12:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кучеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Также в Минобороны добавили, что подразделения группировки "Центр" освободили Ровное, уничтожают ВСУ в Димитрове, зачищают Гришино в ДНР.

