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Ждать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции
Ждать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Ждать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции
Землетрясение в Турции не повлекло последствий для Крыма, сейчас на полуострове фиксируется сейсмическое затишье. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T16:27
2025-06-03T16:27
2025-06-03T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Землетрясение в Турции не повлекло последствий для Крыма, сейчас на полуострове фиксируется сейсмическое затишье. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный научный сотрудник Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэлла Пустовитенко.3 июня между Турцией и греческим архипелагом Додеканес произошло землетрясение магнитудой 5,8. Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, из-за панической атаки умерла 14-летняя девушка, 69 человек пострадали, когда от страха прыгали из окон.При этом эксперт подчеркнула: Турция является наиболее сейсмически опасным регионом среди ближайших соседей Крыма. Повторение подземных толчков возле Турции возможно, но до Крыма они не дойдут. Каждый регион имеет свои особенности и сейсмический потенциал. Прямой связи между событиями в соседних регионах не обнаружено, и, хотя случайные совпадения могут быть, они не являются закономерными.При этом, активизация возможна в любой момент, добавила она. На сегодняшний день наука способна дать только вероятностные долгосрочные прогнозы, отмечает сейсмолог."Прогнозирование времени землетрясений сегодня – это проблема. Ее решают ученые во всем мире, но пока процесс далек от завершения. Установлено много закономерностей, но в любом порядке всегда существует хаотическая составляющая, которая может в любой момент вмешаться и помешать. Мы можем говорить только о вероятностном событии, долгосрочном", – подчеркнула Пустовитенко.По ее словам, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет. В этой связи основное – вести строительство на полуострове в соответствии с картами сейсмического районирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не почувствует сильных землетрясений в Турции, если они случатсяОт Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по мируТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
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Ждать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции
Землетрясение в Турции не повлекло сейсмических событий в Крыму - ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Землетрясение в Турции не повлекло последствий для Крыма, сейчас на полуострове фиксируется сейсмическое затишье. Об этом РИА Новости Крым
рассказала главный научный сотрудник Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэлла Пустовитенко.
3 июня между Турцией и греческим архипелагом Додеканес произошло землетрясение магнитудой 5,8. Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, из-за панической атаки умерла 14-летняя девушка, 69 человек пострадали, когда от страха прыгали из окон.
"Наши приборы на таком расстоянии позволяют регистрировать землетрясения такой магнитуды. И все наши сейсмические станции записали его, но это чувствуют только приборы, поскольку у них большое увеличение. Никаких ощутимых событий, связанных с землетрясением в Турции, в Крыму не произошло. Откликов ни в виде слабых событий, ни в виде ощущений, нет", – сказала Пустовитенко.
При этом эксперт подчеркнула: Турция является наиболее сейсмически опасным регионом среди ближайших соседей Крыма. Повторение подземных толчков возле Турции возможно, но до Крыма они не дойдут. Каждый регион имеет свои особенности и сейсмический потенциал. Прямой связи между событиями в соседних регионах не обнаружено, и, хотя случайные совпадения могут быть, они не являются закономерными.
"У нас свои тектонические структуры, свой режим и свой период повторяемости сильных землетрясений. И, поэтому, если что-то и будет, вряд ли это связано с событием в Турции. Сегодня мы проводим мониторинг всех сейсмических событий и наблюдается пока некоторое затишье в нашем регионе", – сообщила ученый.
При этом, активизация возможна в любой момент, добавила она. На сегодняшний день наука способна дать только вероятностные долгосрочные прогнозы, отмечает сейсмолог.
"Прогнозирование времени землетрясений сегодня – это проблема. Ее решают ученые во всем мире, но пока процесс далек от завершения. Установлено много закономерностей, но в любом порядке всегда существует хаотическая составляющая, которая может в любой момент вмешаться и помешать. Мы можем говорить только о вероятностном событии, долгосрочном", – подчеркнула Пустовитенко.
По ее словам, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет. В этой связи основное – вести строительство на полуострове в соответствии с картами сейсмического районирования.
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