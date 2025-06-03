Рейтинг@Mail.ru
Ждать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250603/zhdat-li-silnogo-zemletryaseniya-v-krymu-posle-tolchkov-v-turtsii-1146913743.html
Ждать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции
Ждать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Ждать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции
Землетрясение в Турции не повлекло последствий для Крыма, сейчас на полуострове фиксируется сейсмическое затишье. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T16:27
2025-06-03T16:27
эксклюзивы риа новости крым
землетрясение в крыму
землетрясение
турция
сейсмология
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295388_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48120ccda2da7dc1484ba44cc4c8bed1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Землетрясение в Турции не повлекло последствий для Крыма, сейчас на полуострове фиксируется сейсмическое затишье. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный научный сотрудник Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэлла Пустовитенко.3 июня между Турцией и греческим архипелагом Додеканес произошло землетрясение магнитудой 5,8. Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, из-за панической атаки умерла 14-летняя девушка, 69 человек пострадали, когда от страха прыгали из окон.При этом эксперт подчеркнула: Турция является наиболее сейсмически опасным регионом среди ближайших соседей Крыма. Повторение подземных толчков возле Турции возможно, но до Крыма они не дойдут. Каждый регион имеет свои особенности и сейсмический потенциал. Прямой связи между событиями в соседних регионах не обнаружено, и, хотя случайные совпадения могут быть, они не являются закономерными.При этом, активизация возможна в любой момент, добавила она. На сегодняшний день наука способна дать только вероятностные долгосрочные прогнозы, отмечает сейсмолог."Прогнозирование времени землетрясений сегодня – это проблема. Ее решают ученые во всем мире, но пока процесс далек от завершения. Установлено много закономерностей, но в любом порядке всегда существует хаотическая составляющая, которая может в любой момент вмешаться и помешать. Мы можем говорить только о вероятностном событии, долгосрочном", – подчеркнула Пустовитенко.По ее словам, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет. В этой связи основное – вести строительство на полуострове в соответствии с картами сейсмического районирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не почувствует сильных землетрясений в Турции, если они случатсяОт Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по мируТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
турция
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295388_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_94e77a2893a904e80740a2c209e341ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение в крыму, землетрясение, турция, сейсмология, крым, новости крыма
Ждать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции

Землетрясение в Турции не повлекло сейсмических событий в Крыму - ученые

16:27 03.06.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Землетрясение в Турции не повлекло последствий для Крыма, сейчас на полуострове фиксируется сейсмическое затишье. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный научный сотрудник Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэлла Пустовитенко.
3 июня между Турцией и греческим архипелагом Додеканес произошло землетрясение магнитудой 5,8. Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, из-за панической атаки умерла 14-летняя девушка, 69 человек пострадали, когда от страха прыгали из окон.

"Наши приборы на таком расстоянии позволяют регистрировать землетрясения такой магнитуды. И все наши сейсмические станции записали его, но это чувствуют только приборы, поскольку у них большое увеличение. Никаких ощутимых событий, связанных с землетрясением в Турции, в Крыму не произошло. Откликов ни в виде слабых событий, ни в виде ощущений, нет", – сказала Пустовитенко.

При этом эксперт подчеркнула: Турция является наиболее сейсмически опасным регионом среди ближайших соседей Крыма. Повторение подземных толчков возле Турции возможно, но до Крыма они не дойдут. Каждый регион имеет свои особенности и сейсмический потенциал. Прямой связи между событиями в соседних регионах не обнаружено, и, хотя случайные совпадения могут быть, они не являются закономерными.

"У нас свои тектонические структуры, свой режим и свой период повторяемости сильных землетрясений. И, поэтому, если что-то и будет, вряд ли это связано с событием в Турции. Сегодня мы проводим мониторинг всех сейсмических событий и наблюдается пока некоторое затишье в нашем регионе", – сообщила ученый.

При этом, активизация возможна в любой момент, добавила она. На сегодняшний день наука способна дать только вероятностные долгосрочные прогнозы, отмечает сейсмолог.
"Прогнозирование времени землетрясений сегодня – это проблема. Ее решают ученые во всем мире, но пока процесс далек от завершения. Установлено много закономерностей, но в любом порядке всегда существует хаотическая составляющая, которая может в любой момент вмешаться и помешать. Мы можем говорить только о вероятностном событии, долгосрочном", – подчеркнула Пустовитенко.
По ее словам, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет. В этой связи основное – вести строительство на полуострове в соответствии с картами сейсмического районирования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым не почувствует сильных землетрясений в Турции, если они случатся
От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по миру
Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымЗемлетрясение в КрымуЗемлетрясениеТурцияСейсмологияКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27СК расследует гибель девочки в фонтане в Белгородской области
18:10Крымский мост после открытия движения: оперативная информация
17:57Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе
17:42Крымский мост открыт
17:30Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на Украине
17:16В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрации
16:52В Запорожской и Херсонской областях организовали пункты выдачи воды и еды
16:27Ждать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции
16:03Подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СК
16:02Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ
15:54Крымский мост закрыт – что происходит сейчас
15:50500 мусульман отправились из Крыма в паломничество в Мекку
15:40Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО священнику
15:23Крымский мост закрыт второй раз за день
15:13В Севастополе закрыт рейд
15:10В Запорожской области начали подключать потребителей к электросети
14:55В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомб времен Второй мировой
14:34Умер композитор Евгений Дога
14:25В Феодосии выбрали нового мэра
14:15Ученые из разных стран обсудят роль Крыма в формировании цивилизации
Лента новостейМолния