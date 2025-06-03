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Землетрясение у берегов Турции - есть погибшая и раненые
Землетрясение у берегов Турции - есть погибшая и раненые - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Землетрясение у берегов Турции - есть погибшая и раненые
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло между Турцией и греческим архипелагом Додеканес, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T06:56
2025-06-03T06:56
2025-06-03T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло между Турцией и греческим архипелагом Додеканес, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Эпицентр подземных толчков находился в 18 км к юго-востоку от турецкого курортного города Мармарис, очаг залегал на глубине 58 км.Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, из-за панической атаки умерла 14-летняя девушка, 69 человек пострадали, когда от страха прыгали из окон .23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по мируЗемлетрясение произошло под МосквойЗемлетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани
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землетрясение, турция, греция, в мире, происшествия, новости
Землетрясение у берегов Турции - есть погибшая и раненые
В Турции в результате землетрясения погиб один человек и 69 ранены
06:56 03.06.2025 (обновлено: 07:01 03.06.2025)