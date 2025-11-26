https://crimea.ria.ru/20251126/britaniya-idet-na-provokatsii-protiv-ssha-dlya-prodolzheniya-voyny--ryabkov-1151204341.html

Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков

Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков

Британия и другие европейские союзники Киева хотят помешать российско-американскому диалогу с помощью провокаций и информационных вбросов, поскольку не желают... РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T16:06

2025-11-26T16:06

2025-11-26T16:06

сергей рябков

министерство иностранных дел рф (мид рф)

великобритания

переговоры

провокации

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1a/1119403207_0:199:3024:1900_1920x0_80_0_0_57ad766e7a11d305f6999b8cd1f79125.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Британия и другие европейские союзники Киева хотят помешать российско-американскому диалогу с помощью провокаций и информационных вбросов, поскольку не желают окончания украинского конфликта. Об этом в среду заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Ранее западные СМИ опубликовали расшифровку якобы переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, после чего в США зазвучали предложения об отставке Уиткоффа, поскольку он якобы "играет на руку Москве". Накануне служба внешней разведки заявила о том, что Великобритания может быть заинтересована в дискредитации американского президента."Наши оппоненты — большие мастаки и любители, особенно носители английского языка в разных точках мира, они до совершенства довели свою тактику вредить и мешать конструктивным процессам, где бы они ни развивались, если эти люди почему-то считают развитие этих процессов не отвечающим их узким, своекорыстным, эгоистическим интересам", – прокомментировал тему Рябков.Он подчеркнул, что за прошедшие дни Москва отметила множество информационных вбросов, атак, нападений через британские СМИ и соцсети на саму идею выхода на договоренности по украинскому урегулированию, которые будут означать обращение в том числе к первопричинам конфликта.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее в среду заявил, что часто ведет телефонные переговоры с Уиткоффом, однако их суть носит закрытый характер, и любые публикации в западных СМИ на этот счет являются "сливом", чтоб помешать российско-американскому диалогу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Великобританию сильно "штормит": что происходит и чем закончитсяБритания и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" РоссииСтармер подтвердил готовность Британии отправить войска на Украину

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), великобритания, переговоры, провокации, политика, новости