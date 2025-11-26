https://crimea.ria.ru/20251126/britaniya-idet-na-provokatsii-protiv-ssha-dlya-prodolzheniya-voyny--ryabkov-1151204341.html
Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков
Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков
Британия и другие европейские союзники Киева хотят помешать российско-американскому диалогу с помощью провокаций и информационных вбросов, поскольку не желают... РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Британия и другие европейские союзники Киева хотят помешать российско-американскому диалогу с помощью провокаций и информационных вбросов, поскольку не желают окончания украинского конфликта. Об этом в среду заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Ранее западные СМИ опубликовали расшифровку якобы переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, после чего в США зазвучали предложения об отставке Уиткоффа, поскольку он якобы "играет на руку Москве". Накануне служба внешней разведки заявила о том, что Великобритания может быть заинтересована в дискредитации американского президента."Наши оппоненты — большие мастаки и любители, особенно носители английского языка в разных точках мира, они до совершенства довели свою тактику вредить и мешать конструктивным процессам, где бы они ни развивались, если эти люди почему-то считают развитие этих процессов не отвечающим их узким, своекорыстным, эгоистическим интересам", – прокомментировал тему Рябков.Он подчеркнул, что за прошедшие дни Москва отметила множество информационных вбросов, атак, нападений через британские СМИ и соцсети на саму идею выхода на договоренности по украинскому урегулированию, которые будут означать обращение в том числе к первопричинам конфликта.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее в среду заявил, что часто ведет телефонные переговоры с Уиткоффом, однако их суть носит закрытый характер, и любые публикации в западных СМИ на этот счет являются "сливом", чтоб помешать российско-американскому диалогу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Британия и другие европейские союзники Киева хотят помешать российско-американскому диалогу с помощью провокаций и информационных вбросов, поскольку не желают окончания украинского конфликта. Об этом в среду заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
Ранее западные СМИ опубликовали расшифровку якобы переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, после чего в США зазвучали предложения об отставке Уиткоффа, поскольку он якобы "играет на руку Москве". Накануне служба внешней разведки заявила о том, что Великобритания может быть заинтересована в дискредитации американского президента.
"Наши оппоненты — большие мастаки и любители, особенно носители английского языка в разных точках мира, они до совершенства довели свою тактику вредить и мешать конструктивным процессам, где бы они ни развивались, если эти люди почему-то считают развитие этих процессов не отвечающим их узким, своекорыстным, эгоистическим интересам", – прокомментировал тему Рябков.
Он подчеркнул, что за прошедшие дни Москва отметила множество информационных вбросов, атак, нападений через британские СМИ и соцсети на саму идею выхода на договоренности по украинскому урегулированию, которые будут означать обращение в том числе к первопричинам конфликта.
"Мы, безусловно, отмечаем такой тяжелый, эмоциональный и очень разогретый фон, который преднамеренно создается на Западе вокруг этого процесса. Это не помогает. Любые дипломатические усилия требуют тишины. Они могут быть результативны и продуктивны, когда мы минимизируем риски внешних воздействий. А здесь мы видим, что целый ряд средств массовой информации используется не просто как сливные бачки, а как оружие в этой информационной войне", – заявил дипломат.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее в среду заявил, что часто ведет телефонные переговоры с Уиткоффом, однако их суть носит закрытый характер, и любые публикации в западных СМИ на этот счет являются "сливом"
, чтоб помешать российско-американскому диалогу.
