Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков
Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков
Британия и другие европейские союзники Киева хотят помешать российско-американскому диалогу с помощью провокаций и информационных вбросов, поскольку не желают... РИА Новости Крым, 26.11.2025
сергей рябков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
великобритания
переговоры
провокации
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Британия и другие европейские союзники Киева хотят помешать российско-американскому диалогу с помощью провокаций и информационных вбросов, поскольку не желают окончания украинского конфликта. Об этом в среду заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Ранее западные СМИ опубликовали расшифровку якобы переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, после чего в США зазвучали предложения об отставке Уиткоффа, поскольку он якобы "играет на руку Москве". Накануне служба внешней разведки заявила о том, что Великобритания может быть заинтересована в дискредитации американского президента."Наши оппоненты — большие мастаки и любители, особенно носители английского языка в разных точках мира, они до совершенства довели свою тактику вредить и мешать конструктивным процессам, где бы они ни развивались, если эти люди почему-то считают развитие этих процессов не отвечающим их узким, своекорыстным, эгоистическим интересам", – прокомментировал тему Рябков.Он подчеркнул, что за прошедшие дни Москва отметила множество информационных вбросов, атак, нападений через британские СМИ и соцсети на саму идею выхода на договоренности по украинскому урегулированию, которые будут означать обращение в том числе к первопричинам конфликта.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее в среду заявил, что часто ведет телефонные переговоры с Уиткоффом, однако их суть носит закрытый характер, и любые публикации в западных СМИ на этот счет являются "сливом", чтоб помешать российско-американскому диалогу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Великобританию сильно "штормит": что происходит и чем закончитсяБритания и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" РоссииСтармер подтвердил готовность Британии отправить войска на Украину
великобритания
Новости
сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), великобритания, переговоры, провокации, политика, новости
Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков

Британия хочет помешать российско-американскому диалогу с помощью провокаций – Рябков

16:06 26.11.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Британия и другие европейские союзники Киева хотят помешать российско-американскому диалогу с помощью провокаций и информационных вбросов, поскольку не желают окончания украинского конфликта. Об этом в среду заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
Ранее западные СМИ опубликовали расшифровку якобы переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, после чего в США зазвучали предложения об отставке Уиткоффа, поскольку он якобы "играет на руку Москве". Накануне служба внешней разведки заявила о том, что Великобритания может быть заинтересована в дискредитации американского президента.
"Наши оппоненты — большие мастаки и любители, особенно носители английского языка в разных точках мира, они до совершенства довели свою тактику вредить и мешать конструктивным процессам, где бы они ни развивались, если эти люди почему-то считают развитие этих процессов не отвечающим их узким, своекорыстным, эгоистическим интересам", – прокомментировал тему Рябков.
Он подчеркнул, что за прошедшие дни Москва отметила множество информационных вбросов, атак, нападений через британские СМИ и соцсети на саму идею выхода на договоренности по украинскому урегулированию, которые будут означать обращение в том числе к первопричинам конфликта.
"Мы, безусловно, отмечаем такой тяжелый, эмоциональный и очень разогретый фон, который преднамеренно создается на Западе вокруг этого процесса. Это не помогает. Любые дипломатические усилия требуют тишины. Они могут быть результативны и продуктивны, когда мы минимизируем риски внешних воздействий. А здесь мы видим, что целый ряд средств массовой информации используется не просто как сливные бачки, а как оружие в этой информационной войне", – заявил дипломат.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее в среду заявил, что часто ведет телефонные переговоры с Уиткоффом, однако их суть носит закрытый характер, и любые публикации в западных СМИ на этот счет являются "сливом", чтоб помешать российско-американскому диалогу.
Сергей Рябков Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ) Великобритания Переговоры Провокации Политика Новости
 
