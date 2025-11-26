https://crimea.ria.ru/20251126/plan-trampa-po-ukraine-sokratilsya-do-22-punktov-chto-predlozheno-1151190175.html
План Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено
План Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено
План Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено
Число пунктов в мирном плане по Украине, который изначально включал 28 пунктов, сократилось до 22-х. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Число пунктов в мирном плане по Украине, который изначально включал 28 пунктов, сократилось до 22-х. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.По словам Трампа, соратники республиканской партии, критиковавшие предложенный американской администрацией документ, сочли его изначальную версию слишком пророссийской и внесли свои коррективы, так что число пунктов сократилось.По его словам, предполагалось, что России для урегулирования конфликта на Украине следует пойти на некоторые уступки в виде прекращения огня и отказа от дальнейшего продвижения ВС РФ. При этом РФ в ближайшее время может получить военным путем контроль над территориями, которые предстояло уступить Киеву, отметил Трамп. Киев должен пойти на сделку с Москвой, также сказал президент США, поскольку Россия превосходит Украину по численности армии.При этом в разговоре с журналистами президент США подчеркнул, что в переговорах по урегулированию на Украине есть прогресс.Так, само прекращение Россией боевых действий и наступательных операций можно было бы расценить в качестве уступки на пути к урегулированию кризиса на Украине, отметил Трамп.По словам американского лидера, для заключения соглашения по Украине нет жесткого крайнего срока, однако Вашингтону и Киеву следует заключить сделку по мирному урегулированию до визита Владимира Зеленского в США.Трамп также отметил, что, согласно плану, Европейские союзники США будут играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности Украины.Ранее Трамп заявлял о доработке мирного плана по Украине с учетом позиции Москвы и Киева.В связи с этим он поручил спецпосланнику США Стиву Уиткоффу провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, тогда как новый спецпосланник Штатов на Украине Дэниел Дрисколл проведет переговоры в Киеве.Мы очень близки к заключению сделки по Украине – ТрампНа минувшей неделе стало известно, что администрация Дональда Трампа предложила план из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. Информация вызвала недовольство в Киеве и Европе.Ранее администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что РФ продолжает быть открытой для переговоров в духе обсуждений в том духе, который был задан в Анкоридже.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что России официально не передавали план Трампа, она получила его по неофициальным каналам, уточнив, что речь идет о плане из 28 пунктов, других редакций Москва не видела, и целый ряд вопросов в нем требует прояснения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет встретиться с Трампом 27 ноября и подписать мирный планВ Белом доме заявили об "огромном прогрессе" в урегулировании на УкраинеСоюзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер
План Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено
Трамп заявил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов
08:52 26.11.2025 (обновлено: 09:17 26.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Число пунктов в мирном плане по Украине, который изначально включал 28 пунктов, сократилось до 22-х. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.
"Это была просто схема... Это не было планом – это была концепция", – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос на борту самолета по пути во Флориду, где собирается провести выходные по случаю Дня благодарения 27 ноября.
По словам Трампа, соратники республиканской партии, критиковавшие предложенный американской администрацией документ, сочли его изначальную версию слишком пророссийской и внесли свои коррективы, так что число пунктов сократилось.
"Оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, и в итоге их получилось 22. Многие (вопросы – ред.) были решены, и действительно очень благоприятным образом", – добавил Трамп.
По его словам, предполагалось, что России для урегулирования конфликта на Украине следует пойти на некоторые уступки в виде прекращения огня и отказа от дальнейшего продвижения ВС РФ. При этом РФ в ближайшее время может получить военным путем контроль над территориями, которые предстояло уступить Киеву, отметил Трамп. Киев должен пойти на сделку с Москвой, также сказал президент США, поскольку Россия превосходит Украину по численности армии.
На фоне происходящего сторонами обсуждался обоюдный обмен землями и разграничение их, поскольку "невозможно проложить границу через середину дома или через середину трассы". "Это сложный процесс, и он не идет быстро", – заметил Трамп.
При этом в разговоре с журналистами президент США подчеркнул, что в переговорах по урегулированию на Украине есть прогресс.
Так, само прекращение Россией боевых действий и наступательных операций можно было бы расценить в качестве уступки на пути к урегулированию кризиса на Украине, отметил Трамп.
По словам американского лидера, для заключения соглашения по Украине нет жесткого крайнего срока, однако Вашингтону и Киеву следует заключить сделку по мирному урегулированию до визита Владимира Зеленского в США.
Трамп также отметил, что, согласно плану, Европейские союзники США будут играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности Украины.
Ранее Трамп заявлял
о доработке мирного плана по Украине с учетом позиции Москвы и Киева.
В связи с этим он поручил спецпосланнику США Стиву Уиткоффу провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, тогда как новый спецпосланник Штатов на Украине Дэниел Дрисколл проведет переговоры в Киеве.
На минувшей неделе стало известно, что администрация Дональда Трампа предложила план из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. Информация вызвала недовольство в Киеве
и Европе
.
Ранее администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что РФ продолжает быть открытой для переговоров в духе обсуждений в том духе, который был задан в Анкоридже.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил
, что России официально не передавали план Трампа, она получила его по неофициальным каналам, уточнив, что речь идет о плане из 28 пунктов, других редакций Москва не видела, и целый ряд вопросов в нем требует прояснения.
