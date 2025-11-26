https://crimea.ria.ru/20251126/plan-trampa-po-ukraine-sokratilsya-do-22-punktov-chto-predlozheno-1151190175.html

План Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Число пунктов в мирном плане по Украине, который изначально включал 28 пунктов, сократилось до 22-х. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.По словам Трампа, соратники республиканской партии, критиковавшие предложенный американской администрацией документ, сочли его изначальную версию слишком пророссийской и внесли свои коррективы, так что число пунктов сократилось.По его словам, предполагалось, что России для урегулирования конфликта на Украине следует пойти на некоторые уступки в виде прекращения огня и отказа от дальнейшего продвижения ВС РФ. При этом РФ в ближайшее время может получить военным путем контроль над территориями, которые предстояло уступить Киеву, отметил Трамп. Киев должен пойти на сделку с Москвой, также сказал президент США, поскольку Россия превосходит Украину по численности армии.При этом в разговоре с журналистами президент США подчеркнул, что в переговорах по урегулированию на Украине есть прогресс.Так, само прекращение Россией боевых действий и наступательных операций можно было бы расценить в качестве уступки на пути к урегулированию кризиса на Украине, отметил Трамп.По словам американского лидера, для заключения соглашения по Украине нет жесткого крайнего срока, однако Вашингтону и Киеву следует заключить сделку по мирному урегулированию до визита Владимира Зеленского в США.Трамп также отметил, что, согласно плану, Европейские союзники США будут играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности Украины.Ранее Трамп заявлял о доработке мирного плана по Украине с учетом позиции Москвы и Киева.В связи с этим он поручил спецпосланнику США Стиву Уиткоффу провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, тогда как новый спецпосланник Штатов на Украине Дэниел Дрисколл проведет переговоры в Киеве.Мы очень близки к заключению сделки по Украине – ТрампНа минувшей неделе стало известно, что администрация Дональда Трампа предложила план из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. Информация вызвала недовольство в Киеве и Европе.Ранее администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что РФ продолжает быть открытой для переговоров в духе обсуждений в том духе, который был задан в Анкоридже.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что России официально не передавали план Трампа, она получила его по неофициальным каналам, уточнив, что речь идет о плане из 28 пунктов, других редакций Москва не видела, и целый ряд вопросов в нем требует прояснения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет встретиться с Трампом 27 ноября и подписать мирный планВ Белом доме заявили об "огромном прогрессе" в урегулировании на УкраинеСоюзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер

Новости

