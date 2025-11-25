Рейтинг@Mail.ru
Стармер подтвердил готовность Британии отправить войска на Украину - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Стармер подтвердил готовность Британии отправить войска на Украину
Стармер подтвердил готовность Британии отправить войска на Украину - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Стармер подтвердил готовность Британии отправить войска на Украину
Премьер Великобритании Кир Стармер подтвердил готовность соединенного королевства отправить войска на Украину в случае прекращения боевых действий, пишет во... РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Премьер Великобритании Кир Стармер подтвердил готовность соединенного королевства отправить войска на Украину в случае прекращения боевых действий, пишет во вторник The Guardian.Он также заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании в ходе продолжающихся обсуждений мирного плана США.Союзники Украины планируют корректировать существующий план США, а не составлять альтернативный документ, заявил Стармер во вторник, выступая в британском парламенте.В Женеве ранее состоялись переговоры представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Президент Америки Дональд Трамп называл предстоящий четверг крайним сроком для Украины для принятия предложения.
Стармер подтвердил готовность Британии отправить войска на Украину

Британия готова отправить войска на Украину в случае прекращения боевых действий – Стармер

18:16 25.11.2025
 
Украинский военный держит противотанковое оружие "Джавелин". Фото AFP
Украинский военный держит противотанковое оружие Джавелин. Фото AFP
© DANIEL LEAL
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Премьер Великобритании Кир Стармер подтвердил готовность соединенного королевства отправить войска на Украину в случае прекращения боевых действий, пишет во вторник The Guardian.
"Если вы спрашиваете меня напрямую, готова ли Великобритания все еще вмешаться в ситуацию в случае прекращения боевых действий, то ответ – да. Это наша нынешняя позиция", – цитирует издание Стармера.
Он также заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании в ходе продолжающихся обсуждений мирного плана США.
Союзники Украины планируют корректировать существующий план США, а не составлять альтернативный документ, заявил Стармер во вторник, выступая в британском парламенте.
В Женеве ранее состоялись переговоры представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Президент Америки Дональд Трамп называл предстоящий четверг крайним сроком для Украины для принятия предложения.
