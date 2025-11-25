https://crimea.ria.ru/20251125/starmer-podtverdil-gotovnost-britanii-otpravit-voyska-na-ukrainu-1151175833.html

Стармер подтвердил готовность Британии отправить войска на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Премьер Великобритании Кир Стармер подтвердил готовность соединенного королевства отправить войска на Украину в случае прекращения боевых действий, пишет во вторник The Guardian.Он также заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании в ходе продолжающихся обсуждений мирного плана США.Союзники Украины планируют корректировать существующий план США, а не составлять альтернативный документ, заявил Стармер во вторник, выступая в британском парламенте.В Женеве ранее состоялись переговоры представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Президент Америки Дональд Трамп называл предстоящий четверг крайним сроком для Украины для принятия предложения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по УкраинеУшаков сделал заявление об американском и европейском планах по УкраинеВ Британии призвали "задушить" Крым и сделать его непригодным для жизни

