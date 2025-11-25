Рейтинг@Mail.ru
Союзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251125/soyuzniki-ukrainy-budut-rabotat-s-suschestvuyuschim-planom-ssha--starmer-1151174763.html
Союзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер
Союзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Союзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер
Союзники Украины планируют корректировать существующий план США, а не составлять альтернативный документ. Об этом заявил премьер Великобритании Кир Стармер. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T16:48
2025-11-25T16:48
кир стармер
великобритания
в мире
украина
политика
новости
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144620382_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_937deab975054b81e8033e480094e7cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Союзники Украины планируют корректировать существующий план США, а не составлять альтернативный документ. Об этом заявил премьер Великобритании Кир Стармер.В Женеве ранее состоялись переговоры представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Президент Америки Дональд Трамп называл предстоящий четверг крайним сроком для Украины для принятия предложения.При этом, по его словам, первоначальный черновик плана из 28 пунктов включал положения, которые были бы неприемлемы для Британии.Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы подумаем": Лавров о перспективах возобновления диалога с ЕвропойВ мирном плане США по Украине ряд вопросов требует прояснения – Лавров"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общего
великобритания
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144620382_583:0:3314:2048_1920x0_80_0_0_dd5f424fb9a695f794f3f13508279564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кир стармер, великобритания, в мире, украина, политика, новости, сша
Союзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер

Союзники Украины будут корректировать существующий план США – Стармер

16:48 25.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Союзники Украины планируют корректировать существующий план США, а не составлять альтернативный документ. Об этом заявил премьер Великобритании Кир Стармер.
В Женеве ранее состоялись переговоры представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Президент Америки Дональд Трамп называл предстоящий четверг крайним сроком для Украины для принятия предложения.

"После обсуждений в Женеве удалось добиться прогресса между США и Украиной и внести обновления в концепцию мира. Был достигнут твердый консенсус в отношении того, что следует работать с существующим текстом", - цитирует Стармера РИА Новости.

При этом, по его словам, первоначальный черновик плана из 28 пунктов включал положения, которые были бы неприемлемы для Британии.
Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.
Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Мы подумаем": Лавров о перспективах возобновления диалога с Европой
В мирном плане США по Украине ряд вопросов требует прояснения – Лавров
"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общего
 
Кир СтармерВеликобританияВ миреУкраинаПолитикаНовостиСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Администрация Бахчисарая выплатит компенсации покусанным собаками детям
17:44Неизвестный выстрелил в лицо ребенку – злоумышленника ищут
17:41Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 миллиардов
17:32Жительница Симферополя зарезала мужа и получила срок
17:18Ракета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк
17:09Белоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО
17:01Мошенники заставили сибирячку забрать сейф с $30 тыс. у студента в Сочи
16:48Союзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер
16:29Лавров рассказал о попытках Запада завербовать российских дипломатов
16:127-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе
16:03Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Льгов
15:55Двое крымчан ответят за участие в вооруженном формировании
15:46"Мы подумаем": Лавров о перспективах возобновления диалога с Европой
15:28ВСУ ударили по центру Энергодара – что известно
15:22В Херсонской области задержали участника террористического сообщества
15:17В четырех районах Новороссийска зафиксированы повреждения после атаки ВСУ
15:10Лавров назвал причину нелюбви к RT и Sputnik на Западе
14:52В 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продукты
14:41В Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года
14:32Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани
Лента новостейМолния