Союзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер

Союзники Украины планируют корректировать существующий план США, а не составлять альтернативный документ. Об этом заявил премьер Великобритании Кир Стармер.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Союзники Украины планируют корректировать существующий план США, а не составлять альтернативный документ. Об этом заявил премьер Великобритании Кир Стармер.В Женеве ранее состоялись переговоры представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Президент Америки Дональд Трамп называл предстоящий четверг крайним сроком для Украины для принятия предложения.При этом, по его словам, первоначальный черновик плана из 28 пунктов включал положения, которые были бы неприемлемы для Британии.Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы подумаем": Лавров о перспективах возобновления диалога с ЕвропойВ мирном плане США по Украине ряд вопросов требует прояснения – Лавров"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общего

