"Мы подумаем": Лавров о перспективах возобновления диалога с Европой

Европе не стоит рассчитывать на то, что Россия побежит садиться с ней за стол переговоров по первому же призыву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T15:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Европе не стоит рассчитывать на то, что Россия побежит садиться с ней за стол переговоров по первому же призыву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".Лавров также обратил внимание, что Европа зависит от США в плане безопасности и с точки зрения перспектив своей внешнеполитической линии. Линию ЕС по украинскому урегулированию никто не слушает, добавил он."Европа и европейские элиты поставили на кон свою убежденность, что они смогут руками и телами нацистского режима в Киеве нанести России "стратегическое поражение". Они же отвергали даже саму возможность переговоров", – пояснил глава МИД РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общегоУшаков сделал заявление об американском и европейском планах по УкраинеТрамп сделал заявление о переговорах по урегулированию на Украине

