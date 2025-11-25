https://crimea.ria.ru/20251125/my-podumaem-lavrov-o-perspektivakh-vozobnovleniya-dialoga-s-evropoy-1151171665.html
"Мы подумаем": Лавров о перспективах возобновления диалога с Европой
"Мы подумаем": Лавров о перспективах возобновления диалога с Европой - РИА Новости Крым, 25.11.2025
"Мы подумаем": Лавров о перспективах возобновления диалога с Европой
Европе не стоит рассчитывать на то, что Россия побежит садиться с ней за стол переговоров по первому же призыву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T15:46
2025-11-25T15:46
2025-11-25T16:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Европе не стоит рассчитывать на то, что Россия побежит садиться с ней за стол переговоров по первому же призыву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".Лавров также обратил внимание, что Европа зависит от США в плане безопасности и с точки зрения перспектив своей внешнеполитической линии. Линию ЕС по украинскому урегулированию никто не слушает, добавил он."Европа и европейские элиты поставили на кон свою убежденность, что они смогут руками и телами нацистского режима в Киеве нанести России "стратегическое поражение". Они же отвергали даже саму возможность переговоров", – пояснил глава МИД РФ.
"Мы подумаем": Лавров о перспективах возобновления диалога с Европой
Европу в отношении урегулирования на Украине никто не слушает – Лавров
15:46 25.11.2025 (обновлено: 16:07 25.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Европе не стоит рассчитывать на то, что Россия побежит садиться с ней за стол переговоров по первому же призыву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".
"Моменты просветления приходят. Но когда они (ЕС – ред.) созреют разговаривать, мы подумаем, о чем разговаривать. Если они рассчитывают на то, что заявят, что готовы сесть с Россией за стол переговоров и мы туда побежим, – нет. Мы хотим понять, с чем они будут готовы прийти к контактам с нами, а потом будем решать", – сказал министр.
Лавров также обратил внимание, что Европа зависит от США в плане безопасности и с точки зрения перспектив своей внешнеполитической линии. Линию ЕС по украинскому урегулированию никто не слушает, добавил он.
"Европа и европейские элиты поставили на кон свою убежденность, что они смогут руками и телами нацистского режима в Киеве нанести России "стратегическое поражение". Они же отвергали даже саму возможность переговоров", – пояснил глава МИД РФ.
