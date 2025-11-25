В Белом доме заявили об "огромном прогрессе" в урегулировании на Украине
Мирное соглашение по Украине требуют проработки нескольких деликатных деталей – Белый дом
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. США за неделю добились "огромного прогресса" в вопросе урегулирования ситуации на Украине, осталось проработать несколько "деликатных деталей" мирного плана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"За последнюю неделю США добились огромного прогресса на пути к мирному соглашению. Осталось несколько деликатных, но преодолимых деталей, которые требуют проработки", – приводит РИА Новости слова Левитт.
По ее словам, эти детали "потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США".
Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.
Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а накануне агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО, которое должно зависеть от консенсуса в Североатлантическом альянсе, тогда как США предложили Киеву закрепить обязательство не вступать в НАТО в конституции страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его по неофициальным каналам. По его словам, Россия готова обсуждать конкретные формулировки, потому что целый ряд вопросов там требует прояснения.
