США и Великобританию сильно "штормит": что происходит и чем закончится

США и Великобританию сильно "штормит": что происходит и чем закончится - РИА Новости Крым, 26.11.2025

США и Великобританию сильно "штормит": что происходит и чем закончится

Серьезные перемены ожидаются на политическом ландшафте в Великобритании и США, и не последнюю роль сыграет в этом конфликт на Украине. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 26.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Серьезные перемены ожидаются на политическом ландшафте в Великобритании и США, и не последнюю роль сыграет в этом конфликт на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, преподаватель Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Артемий Атаманенко.Полный раздрайБританская партийная система не первый год находится в очень серьезном кризисе, а к сегодняшнему дню главные игроки не понимают, как из него выходить, так как сами "ключевые партии Великобритании находятся в полном раздрае", пояснил свою позицию Атаманенко."Консервативной партии, которая сейчас не является правящей, по факту нет: она разобщена, после последних поражений на выборах ушла на "пересборку" и что делать со своими избирателями, не знает", – сказал политолог.С лейбористами во главе с премьером Киром Стармером тоже все неоднозначно, и они каждый месяц теряют все больше популярности, добавил он.Он предположил, что со Стармером может произойти то же самое."Причем не из-за его личного желания и понимания того, что перспектив у него нет, – партия сама может попробовать кого-то поменять в процессе", – не исключил политолог.Шанс "британских республиканцев"При этом альтернатив у королевства особо нет, но появляется хорошая возможность вырваться вперед менее крупным политическим объединениям. Ситуация в Британии отражает общий для всей Европы тренд сегодня – рост интереса избирателей к правой повестке, который "объясняется тем, что современные европейские лидеры измельчали", сказал он.Условно правые силы заходят в политику, подсвечивая очевидные проблемы, и такое положение дел не только в восточной, но и в Западной Европе – в Германии, Италии, и Великобритании в том числе, отмечает Атаманенко.В связи с этим он считает, что у партии Reform UK весьма неплохие шансы представить своего кандидата в премьера-министры и сделать серьезный вызов в ходе следующих парламентских выборов, по итогам которых "скорее всего, мы увидим изменения партийного ландшафта"."Третья сила может довольно активно войти на политический ландшафт. И, возможно даже, мы увидим, что партия Reform UK, которая позиционирует себя, как объединение простых людей, займет одно из лидирующих мест. Пока это маловероятный формат, но по сравнению с предыдущими годами, вероятность его повысилась", – прогнозирует политолог.Шторм и видимость кризисаА вот у республиканцев в США все не так позитивно, говорит эксперт, хотя "американскую систему штормит сильно меньше, чем кажется извне".Это связано сразу с несколькими причинами, и прежде всего с непредсказуемостью нынешнего лидера республиканцев, президента США Дональда Трампа как политика, который имеет очень "своеобразное представление о том, как делаются политические команды", добавил Атаманенко."Безусловно, он учел некоторые уроки своего первого президентского срока. Но, как мы видим, продолжает постоянно менять полосу наиболее приближенных людей. Вот окончательно ушел с политической арены Илон Маск и его департамент эффективности государственного управления, просто исчез из всех документов, что не характерно для американской публичной политики", – сказал Атаманенко.На этом фоне внутри самой республиканской партии появляется группа, которая не согласна с Трампом и готова с ним спорить, что в связи с приближающимися выборами в Конгресс "история довольно сложная и неудобная для Трампа", добавил он.С другой стороны, есть демократы, которые все еще не оправились после поражения на президентских выборах, внутри которых тоже нет четкого понимания, кто будет представлять партию в качестве лидера на будущих политических гонках, сказал он.При этом демократическая партия продолжает занимать спектр, который не занят республиканцами. И если республиканцы в текущей конфигурации выступают, условно, за "государство частного бизнеса", то демократы продолжают работать с социальной повесткой – государством с различными субсидиями и программами поддержки.Важное посланиеБолее того, он не исключил, что с очередными выборами в Конгресс может поменяться многое в американской политической системе в принципе. Такое мнение политолог объясняет в том числе тем, как ведет себя Трамп после победы на выборах мэра Нью-Йорка демократа-социалиста Зохрана Мамдани.Он подчеркнул, что Трамп показал готовность общаться с человеком "вне зависимости от того, кто он по идеологическим убеждениям и даже партийной принадлежности – а раньше для него это было очень радикальным фактором.Политолог считает, что со стороны нынешнего лидера республиканцев это не просто попытка заручиться поддержкой еще одного союзника, причем из клана демократов.Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани может вызвать еще более затяжной кризис в Вашингтоне, выхода из которого не видно. А директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий предположил, что именно серьезный политический кризис может заставить Европу договариваться с Россией без оружия.

