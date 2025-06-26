https://crimea.ria.ru/20250626/chto-zastavit-evropu-dogovarivatsya-s-rossiey-bez-oruzhiya--mnenie-1147479310.html

Что заставит Европу договариваться с Россией без оружия – мнение

Что заставит Европу договариваться с Россией без оружия – мнение - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Что заставит Европу договариваться с Россией без оружия – мнение

Процесс перевооружения НАТО и милитаризации Европы продолжится вплоть до серьезного политического кризиса, подобного Карибскому. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T09:31

2025-06-26T09:31

2025-06-26T09:31

радио "спутник в крыму"

мнения

александр бедрицкий

политика

европа

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Процесс перевооружения НАТО и милитаризации Европы продолжится вплоть до серьезного политического кризиса, подобного Карибскому. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий, отметив, что только это заставит Европу всерьез рассматривать необходимость договариваться о новой конфигурации безопасности.Эксперт напомнил, что НАТО начало реорганизацию и перевооружение еще в 2014 году, после того, как Крым по итогам референдума воссоединился с Россией и на юго-востоке Украины завязался вооруженный конфликт."Уже тогда НАТО приняло определенные решения, в частности по созданию сил реагирования... потому что страны готовились к другой войне. На тот момент и российская армия была другая, и украинская, и силы НАТО. За этот промежуток времени они подготовились, и были приняты программы перевооружения, которые дали о себе знать уже после начала СВО", – указал Бедрицкий.Европа очень сильно бюрократизирована и процесс милитаризации здесь очень инертный и занимает много времени, но он не прекратится, добавил он."Вряд ли, конечно, они дотянут до 4% (ВВП на оборонные расходы – ред.), но процесс милитаризации Европы пойдет дальше", – считает Бедрицкий.Остановить его, по мнению политолога, сможет лишь политический кризис, подобный Карибскому, то есть связанный с безопасностью "в отношениях между Россией и Европой или Россией и Западом, включая Соединенные Штаты и Великобританию". Кризис не всегда равен войне, подчеркнул он, и из этой ситуации будет выход.По его мнению, кризис этот "может быть сымитирован, но его нельзя будет обойти".Ранее в этот день депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявила РИА Новости, что договор о росте оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП будет чисто декларативным, а страны ЕС не верят в навязываемую Брюсселем идею о "российской угрозе".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: перевооружение НАТО не является угрозой для России Белоусов назвал преимущество российской армии Обвинения России в планах напасть на НАТО – кому это выгодно

европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр бедрицкий, политика, европа, нато