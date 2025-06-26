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Что заставит Европу договариваться с Россией без оружия – мнение - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Что заставит Европу договариваться с Россией без оружия – мнение
Что заставит Европу договариваться с Россией без оружия – мнение - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Что заставит Европу договариваться с Россией без оружия – мнение
Процесс перевооружения НАТО и милитаризации Европы продолжится вплоть до серьезного политического кризиса, подобного Карибскому. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T09:31
2025-06-26T09:31
радио "спутник в крыму"
мнения
александр бедрицкий
политика
европа
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Процесс перевооружения НАТО и милитаризации Европы продолжится вплоть до серьезного политического кризиса, подобного Карибскому. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий, отметив, что только это заставит Европу всерьез рассматривать необходимость договариваться о новой конфигурации безопасности.Эксперт напомнил, что НАТО начало реорганизацию и перевооружение еще в 2014 году, после того, как Крым по итогам референдума воссоединился с Россией и на юго-востоке Украины завязался вооруженный конфликт."Уже тогда НАТО приняло определенные решения, в частности по созданию сил реагирования... потому что страны готовились к другой войне. На тот момент и российская армия была другая, и украинская, и силы НАТО. За этот промежуток времени они подготовились, и были приняты программы перевооружения, которые дали о себе знать уже после начала СВО", – указал Бедрицкий.Европа очень сильно бюрократизирована и процесс милитаризации здесь очень инертный и занимает много времени, но он не прекратится, добавил он."Вряд ли, конечно, они дотянут до 4% (ВВП на оборонные расходы – ред.), но процесс милитаризации Европы пойдет дальше", – считает Бедрицкий.Остановить его, по мнению политолога, сможет лишь политический кризис, подобный Карибскому, то есть связанный с безопасностью "в отношениях между Россией и Европой или Россией и Западом, включая Соединенные Штаты и Великобританию". Кризис не всегда равен войне, подчеркнул он, и из этой ситуации будет выход.По его мнению, кризис этот "может быть сымитирован, но его нельзя будет обойти".Ранее в этот день депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявила РИА Новости, что договор о росте оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП будет чисто декларативным, а страны ЕС не верят в навязываемую Брюсселем идею о "российской угрозе".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: перевооружение НАТО не является угрозой для России Белоусов назвал преимущество российской армии Обвинения России в планах напасть на НАТО – кому это выгодно
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мнения, александр бедрицкий, политика, европа, нато
Что заставит Европу договариваться с Россией без оружия – мнение

Процесс перевооружения НАТО может остановить серьезный политический кризис – мнение

09:31 26.06.2025
 
© AP Photo Geert Vanden WijngaertФлаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo Geert Vanden Wijngaert
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Процесс перевооружения НАТО и милитаризации Европы продолжится вплоть до серьезного политического кризиса, подобного Карибскому. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий, отметив, что только это заставит Европу всерьез рассматривать необходимость договариваться о новой конфигурации безопасности.
Эксперт напомнил, что НАТО начало реорганизацию и перевооружение еще в 2014 году, после того, как Крым по итогам референдума воссоединился с Россией и на юго-востоке Украины завязался вооруженный конфликт.
"Уже тогда НАТО приняло определенные решения, в частности по созданию сил реагирования... потому что страны готовились к другой войне. На тот момент и российская армия была другая, и украинская, и силы НАТО. За этот промежуток времени они подготовились, и были приняты программы перевооружения, которые дали о себе знать уже после начала СВО", – указал Бедрицкий.
Европа очень сильно бюрократизирована и процесс милитаризации здесь очень инертный и занимает много времени, но он не прекратится, добавил он.
"Вряд ли, конечно, они дотянут до 4% (ВВП на оборонные расходы – ред.), но процесс милитаризации Европы пойдет дальше", – считает Бедрицкий.
Остановить его, по мнению политолога, сможет лишь политический кризис, подобный Карибскому, то есть связанный с безопасностью "в отношениях между Россией и Европой или Россией и Западом, включая Соединенные Штаты и Великобританию". Кризис не всегда равен войне, подчеркнул он, и из этой ситуации будет выход.
"Лекарство от экономического кризиса называется война, к сожалению. А политический кризис во взаимоотношениях может послужить той встряской, которая заставит Европу уже всерьез рассматривать необходимость договариваться о новой конфигурации безопасности. То есть это такая встряска, которая заставит думать о том, как начать уживаться", – сказал Бедрицкий.
По его мнению, кризис этот "может быть сымитирован, но его нельзя будет обойти".
Ранее в этот день депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявила РИА Новости, что договор о росте оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП будет чисто декларативным, а страны ЕС не верят в навязываемую Брюсселем идею о "российской угрозе".
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Радио "Спутник в Крыму"МненияАлександр БедрицкийПолитикаЕвропаНАТО
 
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