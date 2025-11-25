Рейтинг@Mail.ru
Лондон планирует дискредитировать Трампа – СВР раскрыла замысел
Лондон планирует дискредитировать Трампа – СВР раскрыла замысел
Лондон планирует дискредитировать Трампа – СВР раскрыла замысел
Лондон планирует дискредитировать Трампа – СВР раскрыла замысел
Лондон планирует сбить миротворческий настрой американского лидера Дональда Трампа и дискредитировать его с помощью фейковых "досье", обвинив главу Белого дома...
2025-11-25T11:36
2025-11-25T11:36
служба внешней разведки (свр)
великобритания
украина
дональд трамп
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Лондон планирует сбить миротворческий настрой американского лидера Дональда Трампа и дискредитировать его с помощью фейковых "досье", обвинив главу Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами. Об этом сообщает во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России.По данным СВР, такой "страховочный вариант" нужен британцам, поскольку в Лондоне опасаются, что планы и дальше зарабатывать на украинском конфликте может сорвать миротворческая активность Трампа. Сейчас доходы от войны фактически спасают от банкротства британскую экономику, заявили в ведомстве.При этом в СВР констатируют, что британцам вряд ли удастся "войти в одну реку дважды"."Не вызывает сомнений, что Трамп поставит на место своих союзников за попытки использовать липовые и уже опровергнутые инсинуации. Да и развитие ситуации на ТВД заставит британцев искать замену кровавым деньгам, зарабатываемым на Украине", – подчеркивают в ведомстве.Мирный план по УкраинеРяд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а накануне агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО.По мнению доктора политических наук, профессора Александра Гусева, американский "мирный план" по Украине более конкретный и более мягкий по отношению к РФ, чем документ, представленный европейскими лидерами, которые жестко стоят на продолжении конфликта. Тем не менее, ни тот, ни другой не несет мир и не соответствует интересам России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" РоссииБудет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ
великобритания
украина
служба внешней разведки (свр), великобритания, украина, дональд трамп, политика, новости
Лондон планирует дискредитировать Трампа – СВР раскрыла замысел

Лондон планирует дискредитировать Трампа из-за его миротворческой активности – СВР

11:36 25.11.2025
 
Британия
Британия
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Лондон планирует сбить миротворческий настрой американского лидера Дональда Трампа и дискредитировать его с помощью фейковых "досье", обвинив главу Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами. Об этом сообщает во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Предусматривается, в частности, сбить настрой Трампа на урегулирование конфликта путем его дискредитации. Состряпаны планы реанимации фейковых "досье" бывшего сотрудника британской разведки К. Стила с обвинениями главы Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами", – сказано в сообщении.
По данным СВР, такой "страховочный вариант" нужен британцам, поскольку в Лондоне опасаются, что планы и дальше зарабатывать на украинском конфликте может сорвать миротворческая активность Трампа. Сейчас доходы от войны фактически спасают от банкротства британскую экономику, заявили в ведомстве.
"Некогда проблемные предприятия ВПК королевства превратились в "локомотив" национальной промышленности. Компании BAE Systems и Thales UK реализуют многомиллиардные контракты на производство продукции военного назначения в интересах Киева. Предполагается наращивать поставки Украине БПЛА за счет средств стран ЕС. Ожидаемый доход - свыше 6 млрд долларов", – отмечают в пресс-службе.
При этом в СВР констатируют, что британцам вряд ли удастся "войти в одну реку дважды".
"Не вызывает сомнений, что Трамп поставит на место своих союзников за попытки использовать липовые и уже опровергнутые инсинуации. Да и развитие ситуации на ТВД заставит британцев искать замену кровавым деньгам, зарабатываемым на Украине", – подчеркивают в ведомстве.

Мирный план по Украине

Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.
Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а накануне агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО.
По мнению доктора политических наук, профессора Александра Гусева, американский "мирный план" по Украине более конкретный и более мягкий по отношению к РФ, чем документ, представленный европейскими лидерами, которые жестко стоят на продолжении конфликта. Тем не менее, ни тот, ни другой не несет мир и не соответствует интересам России.
