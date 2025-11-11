Рейтинг@Mail.ru
Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31 - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251111/budet-slozhno-otmytsya-lavrov-o-provokatsii-britanii-s-rossiyskim-mig-31-1150812426.html
Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31
Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31 - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31
После разоблачения попытки провокации с угоном российского истребителя МиГ-31 Британии будет сложно отмыться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T16:38
2025-11-11T16:30
сергей лавров
великобритания
политика
россия
новости
истребитель миг-31
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150812145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f2abd0fe468cd77c5af0f81be3dc6a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. После разоблачения попытки провокации с угоном российского истребителя МиГ-31 Британии будет сложно отмыться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее ФСБ сообщила о том, что Киев и Лондон сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации. Замысел предполагал вербовку российских летчиков для угона самолета. В дальнейшем его планировалось направить в район авиабазы НАТО в Румынии, где его могли бы сбить средства ПВО.По словам главы российского МИД, Британия лишилась своей империи, экономической и военной мощи, но стремится это компенсировать."Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут", - прокомментировал министр.Глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ ранее проинформировал, что британская разведка готовит диверсии на Балтике и в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
великобритания
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150812145_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_e2bd0eb31275df0a8af7c883ec26a972.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, великобритания, политика, россия, новости, истребитель миг-31, нато
Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31

Британии будет сложно отмыться после попытки угона российского МиГ-31 - Лавров

16:38 11.11.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. После разоблачения попытки провокации с угоном российского истребителя МиГ-31 Британии будет сложно отмыться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее ФСБ сообщила о том, что Киев и Лондон сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации. Замысел предполагал вербовку российских летчиков для угона самолета. В дальнейшем его планировалось направить в район авиабазы НАТО в Румынии, где его могли бы сбить средства ПВО.
"ФСБ очень подробно все разоблачила, и я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна", - сказал Лавров в интервью российским СМИ.
По словам главы российского МИД, Британия лишилась своей империи, экономической и военной мощи, но стремится это компенсировать.
"Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут", - прокомментировал министр.
Глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ ранее проинформировал, что британская разведка готовит диверсии на Балтике и в Черном море.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей ЛавровВеликобританияПолитикаРоссияНовостиИстребитель МиГ-31НАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:17Эффект свечения: в Крым привезли выставку Жостовских подносов
18:56Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым – главное
18:52Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо
18:39Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности
18:24ВСУ атаковали промышленное предприятие в Оренбурге – что известно
18:13Ядерные испытания и провокации Лондона - главное из интервью Лаврова
17:58Романовская гимназия в Керчи станет музеем боевой славы города
17:10В Феодосии вечером во вторник будет громко
16:57Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам
16:38Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31
16:30Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет
16:09Крымская косметика стала лицом России на международном уровне
15:54Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
15:49Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии
15:27В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции
15:15Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова
15:04Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват
14:48В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов
14:38Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов
14:31Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности
Лента новостейМолния