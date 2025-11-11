https://crimea.ria.ru/20251111/budet-slozhno-otmytsya-lavrov-o-provokatsii-britanii-s-rossiyskim-mig-31-1150812426.html

Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31

Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31 - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31

После разоблачения попытки провокации с угоном российского истребителя МиГ-31 Британии будет сложно отмыться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T16:38

2025-11-11T16:38

2025-11-11T16:30

сергей лавров

великобритания

политика

россия

новости

истребитель миг-31

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150812145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f2abd0fe468cd77c5af0f81be3dc6a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. После разоблачения попытки провокации с угоном российского истребителя МиГ-31 Британии будет сложно отмыться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее ФСБ сообщила о том, что Киев и Лондон сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации. Замысел предполагал вербовку российских летчиков для угона самолета. В дальнейшем его планировалось направить в район авиабазы НАТО в Румынии, где его могли бы сбить средства ПВО.По словам главы российского МИД, Британия лишилась своей империи, экономической и военной мощи, но стремится это компенсировать."Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут", - прокомментировал министр.Глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ ранее проинформировал, что британская разведка готовит диверсии на Балтике и в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

великобритания

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, великобритания, политика, россия, новости, истребитель миг-31, нато