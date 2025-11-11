https://crimea.ria.ru/20251111/budet-slozhno-otmytsya-lavrov-o-provokatsii-britanii-s-rossiyskim-mig-31-1150812426.html
Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31
Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31 - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31
После разоблачения попытки провокации с угоном российского истребителя МиГ-31 Британии будет сложно отмыться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T16:38
2025-11-11T16:38
2025-11-11T16:30
сергей лавров
великобритания
политика
россия
новости
истребитель миг-31
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150812145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f2abd0fe468cd77c5af0f81be3dc6a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. После разоблачения попытки провокации с угоном российского истребителя МиГ-31 Британии будет сложно отмыться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее ФСБ сообщила о том, что Киев и Лондон сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации. Замысел предполагал вербовку российских летчиков для угона самолета. В дальнейшем его планировалось направить в район авиабазы НАТО в Румынии, где его могли бы сбить средства ПВО.По словам главы российского МИД, Британия лишилась своей империи, экономической и военной мощи, но стремится это компенсировать."Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут", - прокомментировал министр.Глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ ранее проинформировал, что британская разведка готовит диверсии на Балтике и в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
великобритания
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150812145_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_e2bd0eb31275df0a8af7c883ec26a972.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, великобритания, политика, россия, новости, истребитель миг-31, нато
Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31
Британии будет сложно отмыться после попытки угона российского МиГ-31 - Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. После разоблачения попытки провокации с угоном российского истребителя МиГ-31 Британии будет сложно отмыться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее ФСБ сообщила о том, что Киев и Лондон сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации. Замысел предполагал вербовку российских летчиков для угона самолета. В дальнейшем его планировалось направить в район авиабазы НАТО в Румынии, где его могли бы сбить средства ПВО.
"ФСБ очень подробно все разоблачила, и я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна", - сказал Лавров в интервью российским СМИ.
По словам главы российского МИД, Британия лишилась своей империи, экономической и военной мощи, но стремится это компенсировать.
"Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут", - прокомментировал министр.
Глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ ранее проинформировал, что британская разведка готовит диверсии
на Балтике и в Черном море.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.