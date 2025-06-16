Британия и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" России
Украина и Британия готовят провокации против флота США в акватории Балтийского моря – СВР
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Украина и Великобритания планируют совершить атаку на военно-морские силы США в Балтийском море якобы "под видом России". Об этом предупредили в Службе внешней разведки РФ, пишет РИА Новости.
По данным СВР, основной целью подготовки новых диверсий "британско-украинским террористическим тандемом" является обострение украинского конфликта и попытка сорвать российско-американский переговорный процесс.
"В настоящее время украинцы совместно с британцами готовят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сценариев предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. Торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам. Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского корабля, а одна - не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства "злонамеренной активности" России. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя", - указывают в СВР.
Ранее в Службе предупреждали, что украинские спецслужбы и их западные кураторы готовят серию антироссийских провокаций в Балтийском море с целью втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.
В частности, в планы украинской стороны входило использовать имеющиеся в распоряжении Киева морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. В качестве исполнителей планируется привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока.
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