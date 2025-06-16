Рейтинг@Mail.ru
Британия и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" России - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250616/britaniya-i-ukraina-gotovyat-provokatsiyu-protiv-ssha-pod-vidom-ataki-rossii-1147259877.html
Британия и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" России
Британия и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" России - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Британия и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" России
Украина и Великобритания планируют совершить атаку на военно-морские силы США в Балтийском море якобы "под видом России". Об этом предупредили в Службе внешней... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T15:13
2025-06-16T15:13
служба внешней разведки (свр)
балтийское море
украина
великобритания
россия
провокации
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110624/25/1106242539_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_585eae4c615fa4bc1dc1fe4236768726.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Украина и Великобритания планируют совершить атаку на военно-морские силы США в Балтийском море якобы "под видом России". Об этом предупредили в Службе внешней разведки РФ, пишет РИА Новости.По данным СВР, основной целью подготовки новых диверсий "британско-украинским террористическим тандемом" является обострение украинского конфликта и попытка сорвать российско-американский переговорный процесс.Ранее в Службе предупреждали, что украинские спецслужбы и их западные кураторы готовят серию антироссийских провокаций в Балтийском море с целью втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.В частности, в планы украинской стороны входило использовать имеющиеся в распоряжении Киева морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. В качестве исполнителей планируется привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит сценарий провокации с "ударом России" по детскому учреждениюЛавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками""Знакомый почерк": кто стоит за атаками ВСУ на аэродромы России – мнение
балтийское море
украина
великобритания
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110624/25/1106242539_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_0223f3b39062d96da513254b5a71ae1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба внешней разведки (свр), балтийское море, украина, великобритания, россия, провокации, новости
Британия и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" России

Украина и Британия готовят провокации против флота США в акватории Балтийского моря – СВР

15:13 16.06.2025
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкЭсминец США Donald Cook
Эсминец США Donald Cook - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Денис Петров
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Украина и Великобритания планируют совершить атаку на военно-морские силы США в Балтийском море якобы "под видом России". Об этом предупредили в Службе внешней разведки РФ, пишет РИА Новости.
По данным СВР, основной целью подготовки новых диверсий "британско-украинским террористическим тандемом" является обострение украинского конфликта и попытка сорвать российско-американский переговорный процесс.

"В настоящее время украинцы совместно с британцами готовят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сценариев предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. Торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам. Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского корабля, а одна - не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства "злонамеренной активности" России. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя", - указывают в СВР.

Ранее в Службе предупреждали, что украинские спецслужбы и их западные кураторы готовят серию антироссийских провокаций в Балтийском море с целью втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.
В частности, в планы украинской стороны входило использовать имеющиеся в распоряжении Киева морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. В качестве исполнителей планируется привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев готовит сценарий провокации с "ударом России" по детскому учреждению
Лавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками"
"Знакомый почерк": кто стоит за атаками ВСУ на аэродромы России – мнение
 
Служба внешней разведки (СВР)Балтийское мореУкраинаВеликобританияРоссияПровокацииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:13Британия и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" России
14:52Путин оценил рост промышленного производства в Севастополе 1:31
14:36Новости СВО: армия России громит оборону Киева
14:33Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана
14:27В Крыму медработникам вручили госнаграды и премии
14:10Жестокое убийство тещи в Севастополе: стали известны подробности ЧП
14:06Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления
13:57ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в Крыму
13:45Стрелок из Севастополя получил дело о хулиганстве
13:38Россия завершила передачу Украине 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ
13:10Сильные ливни с грозами обрушатся на Крым
13:06Удары по Украине: уничтожено предприятие ВПК и учебный центр боевиков
12:57Рейд в Севастополе открыт
12:51В Крыму в ДТП погибли три человека и более 20 пострадали
12:50"Артек" и через сто лет будет лучшим детским центром мира - Кравцов
12:41МИД Ирана сделал заявление по ядерному оружию
12:27Бывший зять убил тещу в Севастополе – что известно
12:20Очереди на Крымском мосту - стоять минимум 2 часа
12:17Погода в Сочи портится – пляжи курорта закрыты для туристов
12:07В Севастополе закрыли рейд
Лента новостейМолния