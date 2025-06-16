https://crimea.ria.ru/20250616/britaniya-i-ukraina-gotovyat-provokatsiyu-protiv-ssha-pod-vidom-ataki-rossii-1147259877.html

Британия и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" России

Британия и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" России - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Британия и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" России

Украина и Великобритания планируют совершить атаку на военно-морские силы США в Балтийском море якобы "под видом России". Об этом предупредили в Службе внешней... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T15:13

2025-06-16T15:13

2025-06-16T15:13

служба внешней разведки (свр)

балтийское море

украина

великобритания

россия

провокации

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Украина и Великобритания планируют совершить атаку на военно-морские силы США в Балтийском море якобы "под видом России". Об этом предупредили в Службе внешней разведки РФ, пишет РИА Новости.По данным СВР, основной целью подготовки новых диверсий "британско-украинским террористическим тандемом" является обострение украинского конфликта и попытка сорвать российско-американский переговорный процесс.Ранее в Службе предупреждали, что украинские спецслужбы и их западные кураторы готовят серию антироссийских провокаций в Балтийском море с целью втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.В частности, в планы украинской стороны входило использовать имеющиеся в распоряжении Киева морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. В качестве исполнителей планируется привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит сценарий провокации с "ударом России" по детскому учреждениюЛавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками""Знакомый почерк": кто стоит за атаками ВСУ на аэродромы России – мнение

балтийское море

украина

великобритания

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), балтийское море, украина, великобритания, россия, провокации, новости