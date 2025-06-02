https://crimea.ria.ru/20250602/znakomyy-pocherk-kto-stoit-za-atakami-vsu-na-aerodromy-rossii--mnenie-1146880622.html

"Знакомый почерк": кто стоит за атаками ВСУ на аэродромы России – мнение

"Знакомый почерк": кто стоит за атаками ВСУ на аэродромы России – мнение - РИА Новости Крым, 02.06.2025

"Знакомый почерк": кто стоит за атаками ВСУ на аэродромы России – мнение

Теракт с грузовиком на Крымском мосту в 2022 году и атаки вылетающих из фур дронов на аэродромы России в прошлые сутки имеют один почерк – все эти операции... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T20:37

2025-06-02T20:37

2025-06-02T20:37

радио "спутник в крыму"

атаки всу

мнения

юрий светов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Теракт с грузовиком на Крымском мосту в 2022 году и атаки вылетающих из фур дронов на аэродромы России в прошлые сутки имеют один почерк – все эти операции Киева готовила Великобритания. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов, отметив, что в США не могли не знать об этом, даже если не участвовали.По мнению Светова, главный смысл массированных атак ВСУ и терактов в регионах РФ накануне второго раунда переговоров заключается в том, чтобы не только произвести впечатление на западных спонсоров Киева, но и показать российскому обществу, "как сильна Украина" и на что способна.Однако это блеф, поскольку на организацию такого рода операций и атак Киев без поддержки западных партнеров не способен, уверен эксперт.Примечательным, по его мнению, является тот факт, что в западных СМИ в день атак одно за другим появились взаимоисключающие сообщения относительно осведомленности США о готовящейся операции."Появилось заявление, что Соединенные Штаты были уведомлены об этих атаках, и тут же, что нет, американцы ничего об этом не знали. Не мы, замечу, не российские средства массовой информации обвинили в этом американцев, а западные издания", – указал Светов.Источники в администрации президента США Дональда Трампа, которых цитируют американские СМИ, сообщили, что в Белом доме не получали предупреждений об украинской атаке на российские военные аэродромы, и это может быть правдой, но не означает, что в неведении оставались разведслужбы США, считает эксперт."Возможно, в Белом доме и не знали, допустим, тот же Трамп не знал. Но то, что не знало разведывательное сообщество Соединенных Штатов, никогда не поверю. Американские разведслужбы входят в так называемое "Созвездие пяти", объединяющее разведки пяти стран англосаксонского мира, которые поддерживают Украину и помогают им всем, чем можно... Да, знали. Может быть, не помогали. Но то, что не мешали – совершенно определенно", - сказал Светов.В частности, по мнению политолога, не знать об этом не мог госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, вторая должность которого – советник по национальной безопасности президента США."И что ему в США не зададут вопрос: "Какой же ты советник по нацбезопасности, если страна, которую мы финансируем и вооружаем, производит действия на территории ядерного государства, а вы об этом не знаете?" Поэтому, нет, это сейчас так говорят, но пройдет некоторое время – и признаются", – считает Светов.По мнению эксперта, российская сторона воздержалась от стремительного ответа Киеву, "ради того, чтобы переговоры начались в более приемлемой обстановке" сегодня в Стамбуле.Украина же под эгидой своих западных кураторов, как и перед первым раундом переговоров в Стамбуле, "на провокации пошла со всем удовольствием", заметил он. И это, как и все заявления Зеленского о России, лишний раз доказывает, "что какие бы соглашения не были подписаны, но пока у власти находится он со своей командой, диверсионная деятельность будет продолжаться", считает эксперт.Накануне второго раунда переговоров Украина атаковала пять российских аэродромов.В воскресенье днем, 1 июня, киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщает Минобороны России. В результате на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов, по сообщению МО РФ, были задержаны.Вечером того же дня глава киевского режима Владимир Зеленский взял ответственность за эти атаки, заявив, что операцию возглавил глава СБУ Василий Малюк*, а готовилась она полтора года.2 июня журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США "не делились с Зеленским и его командой разведывательными данными для операции "Паутина", как были названы террористические атаки на аэродромы РФ.* внесен в РФ в список террористов и экстремистовГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом ночью сбили беспилотники Участок трассы М4 "Дон" перекрыли из-за упавшего беспилотника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, мнения, юрий светов, великобритания, федеральное бюро расследований сша (фбр), украина, новости, россия