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Лавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками" - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Лавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками"
Лавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками" - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Лавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками"
Прибалтийские страны напоминают трех "маленьких хулиганчиков" из детства, которые во дворе пристают к людям в попытках отобрать мелочь или бутерброд. Такую... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T12:37
2025-06-10T12:33
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Прибалтийские страны напоминают трех "маленьких хулиганчиков" из детства, которые во дворе пристают к людям в попытках отобрать мелочь или бутерброд. Такую аналогию привел глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.Лавров уточнил, что под "шпаной", которая руководит этими мелкими хулиганами, он имеет в виду ведущие страны Европы. Они, по словам Лаврова, манипулируют Латвией, Эстонией и Литвой для достижения своих целей – постоянно ослаблять Россию и всех ее друзей и союзников, включая Белоруссию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека"Провокации против России на Балтике: зачем это нужно Европе – мнениеСотрудника Sputnik в Эстонии условно осудили за "нарушение санкций"
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сергей лавров, мид украины, россия, прибалтика, политика, внешняя политика, в мире, новости, латвия, эстония, литва, европа
Лавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками"

Страны Балтии напоминают трех маленьких дворовых хулиганчиков из детства - Лавров

12:37 10.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Прибалтийские страны напоминают трех "маленьких хулиганчиков" из детства, которые во дворе пристают к людям в попытках отобрать мелочь или бутерброд. Такую аналогию привел глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.
"Что касается трех прибалтийских государств, мне просто пришла в голову ассоциация из детства, когда выходишь после школы погулять во двор, а там три маленьких хулиганчика подбегают, начинают 15 копеек просить, отнимать какой-нибудь бутерброд. И когда ты начинаешь их ставить на место, выбегают большие хулиганы, шпана, которые этими мелкими руководят и натравливают их на нормальных людей", - сказал глава российского дипведомства.
Лавров уточнил, что под "шпаной", которая руководит этими мелкими хулиганами, он имеет в виду ведущие страны Европы. Они, по словам Лаврова, манипулируют Латвией, Эстонией и Литвой для достижения своих целей – постоянно ослаблять Россию и всех ее друзей и союзников, включая Белоруссию.
"Это несамостоятельные политики, это марионетки", - заключил глава МИД РФ.
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