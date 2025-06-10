https://crimea.ria.ru/20250610/lavrov-sravnil-strany-baltii-s-melkimi-dvorovymi-khuliganchikami-1147092455.html
Лавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками"
Лавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками" - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Лавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками"
Прибалтийские страны напоминают трех "маленьких хулиганчиков" из детства, которые во дворе пристают к людям в попытках отобрать мелочь или бутерброд. Такую... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T12:37
2025-06-10T12:37
2025-06-10T12:33
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Прибалтийские страны напоминают трех "маленьких хулиганчиков" из детства, которые во дворе пристают к людям в попытках отобрать мелочь или бутерброд. Такую аналогию привел глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.Лавров уточнил, что под "шпаной", которая руководит этими мелкими хулиганами, он имеет в виду ведущие страны Европы. Они, по словам Лаврова, манипулируют Латвией, Эстонией и Литвой для достижения своих целей – постоянно ослаблять Россию и всех ее друзей и союзников, включая Белоруссию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека"Провокации против России на Балтике: зачем это нужно Европе – мнениеСотрудника Sputnik в Эстонии условно осудили за "нарушение санкций"
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Лавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками"
Страны Балтии напоминают трех маленьких дворовых хулиганчиков из детства - Лавров