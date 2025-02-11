https://crimea.ria.ru/20250211/kiev-gotovitsya-sprovotsirovat-pryamoy-konflikt-nato-i-rossii--svr-1144095333.html

Киев готовится спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – СВР

Киев готовится спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – СВР - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Киев готовится спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – СВР

Украинские спецслужбы и их западные кураторы готовят серию антироссийских провокаций в Балтийском море с целью втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T15:13

2025-02-11T15:13

2025-02-11T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы и их западные кураторы готовят серию антироссийских провокаций в Балтийском море с целью втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) РФ.Ответственность за это будет возложена на Москву, указали в СВР. Спецслужбы Украины и стран Запада рассчитывают, что такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безо­пасности морского судоходства."Цель Киева – втянуть альянс в прямой вооруженный конфликт с РФ", – подчеркнули в Службе внешней разведки.Параллельно главное управление минобороны Украины во взаимодействии со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом, добавили в ведомстве.В качестве исполнителей планируется привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока. За участие в подобных акциях предлагаются вознаграждения в размере до 20 тысяч долларов. Обязательным условием для исполнителя в случае ареста является возложение вины на российские спецслужбы, якобы по указке которых готовились эти атаки, указали в СВР.В Службе подчеркнули, что Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль назвал чудовищной провокацией ракетный удар по интернату в СуджеРоссия адекватно отреагирует на провокации против Приднестровья – МИДБритания хочет нарастить военное присутствие в Черном море – Патрушев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, служба внешней разведки (свр), балтийское море, россия, украина, нато, взрыв