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Киев готовится спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – СВР
Киев готовится спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – СВР - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Киев готовится спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – СВР
Украинские спецслужбы и их западные кураторы готовят серию антироссийских провокаций в Балтийском море с целью втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T15:13
2025-02-11T15:13
2025-02-11T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы и их западные кураторы готовят серию антироссийских провокаций в Балтийском море с целью втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) РФ.Ответственность за это будет возложена на Москву, указали в СВР. Спецслужбы Украины и стран Запада рассчитывают, что такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства."Цель Киева – втянуть альянс в прямой вооруженный конфликт с РФ", – подчеркнули в Службе внешней разведки.Параллельно главное управление минобороны Украины во взаимодействии со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом, добавили в ведомстве.В качестве исполнителей планируется привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока. За участие в подобных акциях предлагаются вознаграждения в размере до 20 тысяч долларов. Обязательным условием для исполнителя в случае ареста является возложение вины на российские спецслужбы, якобы по указке которых готовились эти атаки, указали в СВР.В Службе подчеркнули, что Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль назвал чудовищной провокацией ракетный удар по интернату в СуджеРоссия адекватно отреагирует на провокации против Приднестровья – МИДБритания хочет нарастить военное присутствие в Черном море – Патрушев
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, служба внешней разведки (свр), балтийское море, россия, украина, нато, взрыв
Киев готовится спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – СВР
СВР сообщила о подготовке Киевом провокаций с целью втянуть НАТО в конфликт с Россией
15:13 11.02.2025 (обновлено: 15:16 11.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы и их западные кураторы готовят серию антироссийских провокаций в Балтийском море с целью втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) РФ.
"Украинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций. Предполагается, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря", – говорится в сообщении.
Ответственность за это будет возложена на Москву, указали в СВР. Спецслужбы Украины и стран Запада рассчитывают, что такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства.
"Цель Киева – втянуть альянс в прямой вооруженный конфликт с РФ", – подчеркнули в Службе внешней разведки.
Параллельно главное управление минобороны Украины во взаимодействии со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом, добавили в ведомстве.
В качестве исполнителей планируется привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока. За участие в подобных акциях предлагаются вознаграждения в размере до 20 тысяч долларов. Обязательным условием для исполнителя в случае ареста является возложение вины на российские спецслужбы, якобы по указке которых готовились эти атаки, указали в СВР.
В Службе подчеркнули, что Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя.
"Для этого киевский режим не только будет всячески препятствовать запуску процесса мирного урегулирования, но и готов вынести боевые действия далеко за пределы Украины", - убеждены в СВР.
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