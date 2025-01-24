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Россия адекватно отреагирует на провокации против Приднестровья – МИД - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Россия адекватно отреагирует на провокации против Приднестровья – МИД
Россия адекватно отреагирует на провокации против Приднестровья – МИД - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Россия адекватно отреагирует на провокации против Приднестровья – МИД
Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворцев и военнослужащих. Об этом... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T18:14
2025-01-24T18:14
приднестровье
министерство иностранных дел рф (мид рф)
молдавия
в мире
энергетика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворцев и военнослужащих. Об этом заявили в МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что Россия "будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье россиян, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна".В МИД РФ отметили, что энергетический кризис, постигший регион в конце 2024 – начале 2025 года из-за непризнания молдавским руководством долга перед "Газпромом" и отказом Киева продлить транзит российского газа через территорию Украины, "окончательно обнажил безразличие Кишинева по отношению к Приднестровью".На фоне нарастающей милитаризации Молдавии не вызывают доверия заверения руководства страны о намерении урегулировать приднестровскую проблему мирными методами, указали в российском дипведомстве.В МИД России также подчеркнули, что Москва продолжит играть решающую роль в обеспечении мира и стабильности на Днестре.С 1 января "Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта.С 11 декабря в Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения из-за энергетического кризиса. В Молдавии 16 декабря объявили режим ЧП в энергетике.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии. Перед этим врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".Также с 8:00 1 января "Газпром" остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияРоссия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республикиКиев обрек на страдания жителей Приднестровья - заявление
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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приднестровье, министерство иностранных дел рф (мид рф), молдавия, в мире, энергетика, новости
Россия адекватно отреагирует на провокации против Приднестровья – МИД

МИД России предостерег власти Молдавии от силового решения приднестровского вопроса

18:14 24.01.2025
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворцев и военнослужащих. Об этом заявили в МИД РФ.
"В очередной раз хотели бы предостеречь "горячие головы" в Кишиневе от фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса", – говорится ответах МИД России на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.
В ведомстве подчеркнули, что Россия "будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье россиян, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна".
В МИД РФ отметили, что энергетический кризис, постигший регион в конце 2024 – начале 2025 года из-за непризнания молдавским руководством долга перед "Газпромом" и отказом Киева продлить транзит российского газа через территорию Украины, "окончательно обнажил безразличие Кишинева по отношению к Приднестровью".
На фоне нарастающей милитаризации Молдавии не вызывают доверия заверения руководства страны о намерении урегулировать приднестровскую проблему мирными методами, указали в российском дипведомстве.
В МИД России также подчеркнули, что Москва продолжит играть решающую роль в обеспечении мира и стабильности на Днестре.
С 1 января "Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта.
С 11 декабря в Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения из-за энергетического кризиса. В Молдавии 16 декабря объявили режим ЧП в энергетике.
С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии. Перед этим врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
Также с 8:00 1 января "Газпром" остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.
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ПриднестровьеМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)МолдавияВ миреЭнергетикаНовости
 
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