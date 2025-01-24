https://crimea.ria.ru/20250124/rossiya-adekvatno-otreagiruet-na-provokatsii-protiv-pridnestrovya--mid-1143639446.html

Россия адекватно отреагирует на провокации против Приднестровья – МИД

Россия адекватно отреагирует на провокации против Приднестровья – МИД - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Россия адекватно отреагирует на провокации против Приднестровья – МИД

Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворцев и военнослужащих. Об этом... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T18:14

2025-01-24T18:14

2025-01-24T18:14

приднестровье

министерство иностранных дел рф (мид рф)

молдавия

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энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворцев и военнослужащих. Об этом заявили в МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что Россия "будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье россиян, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна".В МИД РФ отметили, что энергетический кризис, постигший регион в конце 2024 – начале 2025 года из-за непризнания молдавским руководством долга перед "Газпромом" и отказом Киева продлить транзит российского газа через территорию Украины, "окончательно обнажил безразличие Кишинева по отношению к Приднестровью".На фоне нарастающей милитаризации Молдавии не вызывают доверия заверения руководства страны о намерении урегулировать приднестровскую проблему мирными методами, указали в российском дипведомстве.В МИД России также подчеркнули, что Москва продолжит играть решающую роль в обеспечении мира и стабильности на Днестре.С 1 января "Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта.С 11 декабря в Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения из-за энергетического кризиса. В Молдавии 16 декабря объявили режим ЧП в энергетике.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии. Перед этим врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".Также с 8:00 1 января "Газпром" остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияРоссия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республикиКиев обрек на страдания жителей Приднестровья - заявление

приднестровье

молдавия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, министерство иностранных дел рф (мид рф), молдавия, в мире, энергетика, новости