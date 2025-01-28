https://crimea.ria.ru/20250128/britaniya-khochet-narastit-voennoe-prisutstvie-v-chernom-more--patrushev-1143746690.html

Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном море – Патрушев

Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном море – Патрушев - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном море – Патрушев

Подписанием соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях, а также... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T17:54

2025-01-28T17:54

2025-01-28T17:54

николай патрушев

нато

великобритания

черное море

балтийское море

украина

россия

политика

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111853/22/1118532267_0:460:1645:1385_1920x0_80_0_0_de3552928f8e22e2170ac3e41a502695.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Подписанием соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях, а также заявить о правах на судоходство в Азовском море. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.Кроме того, по словам Патрушева, Лондон этим документом "добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины", а также "пытается прикрыть свою беспринципную политику демонстративного игнорирования международного права и подтверждает свою всестороннюю поддержку киевского неонацистского режима".Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали так называемое соглашение о "столетнем партнерстве" между странами. Соглашение, в частности, касается укрепления обороноспособности и безопасности Украины, укрепления военного сотрудничества в области морской безопасности и в ряде других сфер. В нем также фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Азовское море является внутренней акваторией России, поэтому в Кремле крайне негативно оценивают планы Украины и Великобритании наладить сотрудничество в его водах.Политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России Дмитрий Евстафьев в комментарии РИА Новости Крым заявил, что подписанием с Украиной договора о "столетнем сотрудничестве" Великобритания демонстрирует миру и прежде всего новой администрации США, что она продолжает рассматривать режим Владимира Зеленского в качестве актива и берет его под свой патронаж.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине и Британии нет места в Азовском море – ЗахароваВвод войск НАТО на Украину приведет к неконтролируемой эскалации – МИД РФ30 тысяч новых беспилотников Британия направит Украине

великобритания

черное море

балтийское море

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, нато, великобритания, черное море, балтийское море, украина, россия, политика, безопасность