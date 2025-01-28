Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном море – Патрушев
Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном и Балтийском морях – Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Подписанием соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях, а также заявить о правах на судоходство в Азовском море. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Она (Британия – ред.) намеревается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране и реализовать свои планы по наращиванию военно-морского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также бесцеремонно заявить о правах на судоходство их кораблей в Азовском море, являющемся внутренним морем Российской Федерации", - сказал он в интервью "Российской газете".
Кроме того, по словам Патрушева, Лондон этим документом "добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины", а также "пытается прикрыть свою беспринципную политику демонстративного игнорирования международного права и подтверждает свою всестороннюю поддержку киевского неонацистского режима".
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали так называемое соглашение о "столетнем партнерстве" между странами. Соглашение, в частности, касается укрепления обороноспособности и безопасности Украины, укрепления военного сотрудничества в области морской безопасности и в ряде других сфер. В нем также фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Азовское море является внутренней акваторией России, поэтому в Кремле крайне негативно оценивают планы Украины и Великобритании наладить сотрудничество в его водах.
Политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России Дмитрий Евстафьев в комментарии РИА Новости Крым заявил, что подписанием с Украиной договора о "столетнем сотрудничестве" Великобритания демонстрирует миру и прежде всего новой администрации США, что она продолжает рассматривать режим Владимира Зеленского в качестве актива и берет его под свой патронаж.
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