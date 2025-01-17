https://crimea.ria.ru/20250117/plany-britanii-i-ukrainy-sotrudnichat-v-azovskom-more--reaktsiya-kremlya-1143424331.html

Планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море – реакция Кремля

Планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море – реакция Кремля

Азовское море является внутренней акваторией России, поэтому в Кремле крайне негативно оценивают планы Украины и Великобритании наладить сотрудничество в его... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T12:06

2025-01-17T12:06

2025-01-17T12:06

кремль

дмитрий песков

азовское море

украина

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Азовское море является внутренней акваторией России, поэтому в Кремле крайне негативно оценивают планы Украины и Великобритании наладить сотрудничество в его водах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 16 января британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский в Киеве подписали соглашение о "столетнем партнерстве" между странами. Документ, в частности, предусматривает выделение Украине 3 миллиардов долларов из замороженных российских активов, расширение программы подготовки украинских военных, передачу вооружений, усиление военного сотрудничества для укрепления безопасности Азовского, Балтийского, Черного морей.Песков добавил, что возможное продвижение британской военной инфраструктуры к границам России вызывает беспокойство, но соглашение между Киевом и Лондоном не гарантирует членство Украины в НАТО.Политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России Дмитрий Евстафьев в комментарии РИА Новости Крым заявил, что подписанием с Украиной договора о "столетнем сотрудничестве" Великобритания демонстрирует миру и прежде всего новой администрации США, что она продолжает рассматривать режим Владимира Зеленского в качестве актива и берет его под свой патронаж. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с УкраинойМиротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решение30 тысяч новых беспилотников Британия направит Украине

азовское море

украина

великобритания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, дмитрий песков, азовское море, украина, великобритания, политика, новости