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Планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море – реакция Кремля
Планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море – реакция Кремля
Азовское море является внутренней акваторией России, поэтому в Кремле крайне негативно оценивают планы Украины и Великобритании наладить сотрудничество в его... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T12:06
2025-01-17T12:06
кремль
дмитрий песков
азовское море
украина
великобритания
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Азовское море является внутренней акваторией России, поэтому в Кремле крайне негативно оценивают планы Украины и Великобритании наладить сотрудничество в его водах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 16 января британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский в Киеве подписали соглашение о "столетнем партнерстве" между странами. Документ, в частности, предусматривает выделение Украине 3 миллиардов долларов из замороженных российских активов, расширение программы подготовки украинских военных, передачу вооружений, усиление военного сотрудничества для укрепления безопасности Азовского, Балтийского, Черного морей.Песков добавил, что возможное продвижение британской военной инфраструктуры к границам России вызывает беспокойство, но соглашение между Киевом и Лондоном не гарантирует членство Украины в НАТО.Политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России Дмитрий Евстафьев в комментарии РИА Новости Крым заявил, что подписанием с Украиной договора о "столетнем сотрудничестве" Великобритания демонстрирует миру и прежде всего новой администрации США, что она продолжает рассматривать режим Владимира Зеленского в качестве актива и берет его под свой патронаж. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с УкраинойМиротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решение30 тысяч новых беспилотников Британия направит Украине
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кремль, дмитрий песков, азовское море, украина, великобритания, политика, новости
Планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море – реакция Кремля

В Кремле осудили планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море

12:06 17.01.2025
 
© Наталья ДремоваЗакат на Азовском море
Закат на Азовском море
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Азовское море является внутренней акваторией России, поэтому в Кремле крайне негативно оценивают планы Украины и Великобритании наладить сотрудничество в его водах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
16 января британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский в Киеве подписали соглашение о "столетнем партнерстве" между странами. Документ, в частности, предусматривает выделение Украине 3 миллиардов долларов из замороженных российских активов, расширение программы подготовки украинских военных, передачу вооружений, усиление военного сотрудничества для укрепления безопасности Азовского, Балтийского, Черного морей.

"Негативно. Это действительно внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании", — цитирует Пескова РИА Новости.

Песков добавил, что возможное продвижение британской военной инфраструктуры к границам России вызывает беспокойство, но соглашение между Киевом и Лондоном не гарантирует членство Украины в НАТО.
Политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России Дмитрий Евстафьев в комментарии РИА Новости Крым заявил, что подписанием с Украиной договора о "столетнем сотрудничестве" Великобритания демонстрирует миру и прежде всего новой администрации США, что она продолжает рассматривать режим Владимира Зеленского в качестве актива и берет его под свой патронаж.
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КремльДмитрий ПесковАзовское мореУкраинаВеликобританияПолитикаНовости
 
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