Что ждет Трампа после победы на выборах мэра Нью-Йорка Мамдани

2025-11-05T14:02
2025-11-05T14:02
2025-11-05T14:02
малек дудаков
сша
дональд трамп
нью-йорк
выборы
политика
мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани может вызвать еще более затяжной кризис в Вашингтоне, выхода из которого не видно. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Мамдани, по мнению эксперта, станет лицом движения сопротивления Трампу.Он подчеркнул, что ситуация для Трампа "действительно неприятная" – все его кандидаты проиграли на прошедших выборах. Рейтинги падают, а правительственный кризис из-за шатдауна пока никак не разрешается.Как полагает эксперт, команда Трампа будет "буквально умолять" республиканцев в Сенате отменить правило “филибастера”, которое позволяет оппозиции блокировать многие законопроекты, если за них не набирается 60 голосов."Впрочем, республиканцы идти на такое не хотят – ведь они сами очень активно пользуются “филибастером”, когда находятся в меньшинстве", – заметил Дудаков.Ранее Малек Дудаков предполагал, что в случае победы Зохран Мамдани станет символом левого движения и сопротивления Трампу и будет помогать демократам мобилизовать молодежь на следующие выборы.Филибастер – это метод технического затягивания процесса голосования, когда для завершения дебатов нужны голоса двух третей законодателей. Обсуждение может идти неделями, а выступления – днями без перерывов. Когда мандаты в конгрессе распределены лишь с небольшим перевесом, "филибастер" становится способом задержать продвижение закона оппозицией, даже если у него набирается достаточно сторонников для одобрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнениеЭксперт раскрыл подоплеку заявления Трампа о ядерных испытаниях США"Разворот" Трампа по Украине - что стоит за политикой президента США
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани может вызвать еще более затяжной кризис в Вашингтоне, выхода из которого не видно. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Мамдани, по мнению эксперта, станет лицом движения сопротивления Трампу.
"В ходе речи тот призвал воевать с “олигархией и автократией” в Вашингтоне. Он обещает сделать Нью-Йорк главным оплотом всех сил, которые противостоят Трампу и MAGA-повестке. "Луч света в темном царстве". Примерно так можно охарактеризовать общий вайб победного выступления Зохрана Мамдани", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ситуация для Трампа "действительно неприятная" – все его кандидаты проиграли на прошедших выборах. Рейтинги падают, а правительственный кризис из-за шатдауна пока никак не разрешается.
Как полагает эксперт, команда Трампа будет "буквально умолять" республиканцев в Сенате отменить правило “филибастера”, которое позволяет оппозиции блокировать многие законопроекты, если за них не набирается 60 голосов.
"Впрочем, республиканцы идти на такое не хотят – ведь они сами очень активно пользуются “филибастером”, когда находятся в меньшинстве", – заметил Дудаков.
Ранее Малек Дудаков предполагал, что в случае победы Зохран Мамдани станет символом левого движения и сопротивления Трампу
и будет помогать демократам мобилизовать молодежь на следующие выборы.
Филибастер – это метод технического затягивания процесса голосования, когда для завершения дебатов нужны голоса двух третей законодателей. Обсуждение может идти неделями, а выступления – днями без перерывов. Когда мандаты в конгрессе распределены лишь с небольшим перевесом, "филибастер" становится способом задержать продвижение закона оппозицией, даже если у него набирается достаточно сторонников для одобрения.
