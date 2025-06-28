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Украина раскалывает Британию – политолог оценил процесс

Украина раскалывает Британию – политолог оценил процесс - РИА Новости Крым, 28.06.2025

Украина раскалывает Британию – политолог оценил процесс

В Британии растет усталость от украинского конфликта и ширится раскол в среде политических элит и народе, так что обе системные партии Англии могут не пережить... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T19:37

2025-06-28T19:37

2025-06-28T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Британии растет усталость от украинского конфликта и ширится раскол в среде политических элит и народе, так что обе системные партии Англии могут не пережить следующих выборов. Так считает политолог Малек Дудаков."Украинский флаг расколол Британию", - отмечает политолог, вспоминая сразу несколько ярких моментов в новейшей политической истории Англии, включая запрет на размещение желто-голубых флагов Украины на муниципальных объектах в 10 округах.Запрет анонсировала в мае одержавшая здесь победу на местных выборах правая партия Найджела Фараджа. "Реформисты" заявили, что намерены позволять вывешивать только британские флаги. Позже уточнялось, что также на флагштоках могут быть разрешены окружные флаги и Святого Георгия.Ранее Фарадж обвинил НАТО в провоцировании войны на Украине."Это в том числе удар по левым, которые за последние годы повадились там размещать палестинские символы. К тому же на ратушах больше нельзя будет вывешивать радужные флаги. Но первым делом взбеленилось украинское лобби. Ведь теперь и от сине-желтых флагов придется отказываться", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.Он отметил, что все происходящие весьма показательно, поскольку происходит на фоне того, "как в целом гайки начинают закручиваться в отношении украинской диаспоры".По мнению политолога, партия Фараджа получает серьезную поддержку, так как пользуется ростом усталости населения Великобритании от конфликта с Россией."Большинство британцев в опросах давно не верят в шансы Киева на успех. Многие из них очень плохо относятся к выделению военных траншей на фоне всех нерешенных кризисов стране", – подчеркнул Дудаков.В стане консерваторов при этом после разгрома появляются "гениальные" идеи вернуть Бориса Джонсона, отмечает эксперт, хотя отношение к нему в обществе крайне негативное."Сейчас Борису приходится отрабатывать деньги украинских лоббистов и рекламировать средства для похудения. Да и лейбористы двигают украинскую повестку на фоне коллапса своих рейтингов. Проблема лишь в том, обе системные партии в нынешних условиях могут просто не пережить следующих выборов", – резюмировал политолог.Ранее сообщалось, что украинским беженцам в Германии урежут пособия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Венгрии более 2 миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей В РФ хотят расширить перечень оснований для лишения мигрантов гражданства

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мнения, политика, малек дудаков, великобритания, украина, в мире, новости