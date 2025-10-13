https://crimea.ria.ru/20251013/kak-izmenit-rabotu-marketpleysov-i-tseny-zakon-o-platformennoy-ekonomike-1150042706.html

Как изменит работу маркетплейсов и цены закон "О платформенной экономике"

Как изменит работу маркетплейсов и цены закон "О платформенной экономике" - РИА Новости Крым, 13.10.2025

Как изменит работу маркетплейсов и цены закон "О платформенной экономике"

Введение жестких требований в соответствии с новым законом "О платформенной экономике" не вызовет роста цен на маркетплейсах, а наоборот, сделает... РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T08:55

2025-10-13T08:55

2025-10-13T06:15

радио "спутник в крыму"

андрей неукрытый

мнения

маркетплейс

экономика

торговля

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149279894_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_70cf5b432fac1301e66cf7314b5d03e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Введение жестких требований в соответствии с новым законом "О платформенной экономике" не вызовет роста цен на маркетплейсах, а наоборот, сделает ценообразование более прозрачным, а всю работу регламентированной и оттого более понятной для продавцов и покупателей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал президент "Национальной ассоциации цифровой экономики" Андрей Неукрытый.Маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и услуг будут работать по единым правилам как цифровые посреднические платформы. Критерии, по которым их будут включать в соответствующий реестр для реализации норм принятого летом закона "О платформенной экономике", на днях определил Кабмин.Андрей Неукрытый напомнил, что сам закон вступит в силу столько через год, 1 октября 2026, но документ уже опубликован для ознакомления, а власть продолжает принимать сопутствующие ему документы – "регламенты, дополнительные нормативные акты, чтобы полностью урегулировать все правовые аспекты".Сам закон, по слова Неукрытого, нужен и важен, так как "полностью регламентирует всю деятельность между продавцом, цифровой платформой и потребителем". От вопросов организации работы складов и логистики, до ценообразования, условий акций и возврата товара."Потому что до сегодняшнего дня мы прекрасно можем пользоваться маркетплейсами и также различными услугами по заказу такси, досками объявлений, при этом законодательно эти платформы никак не закреплены, что создает своего рода правовой вакуум. И как продавцы, так и покупатели в той или иной степени находятся в невыгодном положении", – сказал Неукрытый.Прежде всего, вводятся такие понятия, как "цифровая платформа", "посредническая цифровая платформа" и их "пункты выдачи заказов", отметил он.Для защиты прав продавцов, отгружающих свои товары на склады маркетплейсов, впервые учитывается аспект конкуренции с требованием прозрачности при установлении цен и проведении ранжирования позиций в ответ на запрос потенциального покупателя, добавил эксперт.В свою очередь потребители товаров тоже получают большую защиту благодаря новому закону и подзаконным актам, с которыми сейчас продолжается работа, сказал Неукрытый."Ряд цифровых платформ, например, отказываются принимать назад товар, пользуясь законом на ограничении проверок у бизнеса. Не принимают товар бракованный, который сломался, неремонтопригодный. И страдает потребитель. Причем суммы исчисляются не тысячами, а миллионами и миллиардами", – пояснил Неукрытый.Таким образом, сегодня существует некая дискриминация участников рынка, а "платформы ведут так себя так, будто они – государство в государстве, чего быть не должно", подчеркнул он, особенно учитывая, что в России появилась новая отрасль экономки таких посреднических услуг в "цифре".И это не только маркетплейсы, но и онлайн-площадки, на которых что-то продают друг другу и юрлица, и граждане, и такая деятельность с вступлением в силу закона тоже будет строго регламентирована, подчеркнул Некурытый. В частности, это будет касаться товаров, которые можно продавать или же к продаже запрещены – их площадки должны будут блокировать, уточнил он.По его словам, многие российские платформы уже предприняли шаги к тому, чтобы все в их работе было максимально понятно и прозрачно, и в таком случае новый закон включает то, что у них есть, но ситуацию улучшать необходимо.Отдельный аспект будет касаться зарубежных цифровых платформ: для попадания в реестр компании должны будут создать представительство в РФ, то есть осуществлять так называемое "приземление", добавил эксперт.По его мнению, из-за новых требований законодательства, ужесточения правил и контроля цены не увеличатся, а, наоборот, придут в норму на такого рода посреднических цифровых торговых площадках. Тогда как сегодня ценообразование непрозрачно, может динамически меняться в течение дня, и спрогнозировать его невозможно, подчеркнул Неукрытый.Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минэкономразвития, в реестр включат интернет-площадки, соответствующие двум критериям. Первый: в сутки их посещает более 100 тысяч уникальных пользователей. Второй: у них более 10 тыс. партнеров, предлагающих товары или услуги, либо же сумма сделок за предыдущий год превышала 50 миллиардов рублей.Таким образом, основной критерий для попадания в реестр – посещение. Следить за этим будет Роскомнданзор. Контроль за оборотом, соответственно, будет осуществлять Федеральная налоговая служба (ФНС), а за соблюдением закона "О конкуренции" – ФАС, резюмировал эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практикеВ Крыму на пунктах выдачи маркетплейса нашли неоформленных сотрудниковВ России начинают подбирать "правильные" машины для такси

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей неукрытый, мнения, маркетплейс, экономика, торговля, закон и право