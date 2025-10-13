https://crimea.ria.ru/20251013/kak-izmenit-rabotu-marketpleysov-i-tseny-zakon-o-platformennoy-ekonomike-1150042706.html
Как изменит работу маркетплейсов и цены закон "О платформенной экономике"
Как изменит работу маркетплейсов и цены закон "О платформенной экономике" - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Как изменит работу маркетплейсов и цены закон "О платформенной экономике"
Введение жестких требований в соответствии с новым законом "О платформенной экономике" не вызовет роста цен на маркетплейсах, а наоборот, сделает... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T08:55
2025-10-13T08:55
2025-10-13T06:15
радио "спутник в крыму"
андрей неукрытый
мнения
маркетплейс
экономика
торговля
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149279894_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_70cf5b432fac1301e66cf7314b5d03e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Введение жестких требований в соответствии с новым законом "О платформенной экономике" не вызовет роста цен на маркетплейсах, а наоборот, сделает ценообразование более прозрачным, а всю работу регламентированной и оттого более понятной для продавцов и покупателей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал президент "Национальной ассоциации цифровой экономики" Андрей Неукрытый.Маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и услуг будут работать по единым правилам как цифровые посреднические платформы. Критерии, по которым их будут включать в соответствующий реестр для реализации норм принятого летом закона "О платформенной экономике", на днях определил Кабмин.Андрей Неукрытый напомнил, что сам закон вступит в силу столько через год, 1 октября 2026, но документ уже опубликован для ознакомления, а власть продолжает принимать сопутствующие ему документы – "регламенты, дополнительные нормативные акты, чтобы полностью урегулировать все правовые аспекты".Сам закон, по слова Неукрытого, нужен и важен, так как "полностью регламентирует всю деятельность между продавцом, цифровой платформой и потребителем". От вопросов организации работы складов и логистики, до ценообразования, условий акций и возврата товара."Потому что до сегодняшнего дня мы прекрасно можем пользоваться маркетплейсами и также различными услугами по заказу такси, досками объявлений, при этом законодательно эти платформы никак не закреплены, что создает своего рода правовой вакуум. И как продавцы, так и покупатели в той или иной степени находятся в невыгодном положении", – сказал Неукрытый.Прежде всего, вводятся такие понятия, как "цифровая платформа", "посредническая цифровая платформа" и их "пункты выдачи заказов", отметил он.Для защиты прав продавцов, отгружающих свои товары на склады маркетплейсов, впервые учитывается аспект конкуренции с требованием прозрачности при установлении цен и проведении ранжирования позиций в ответ на запрос потенциального покупателя, добавил эксперт.В свою очередь потребители товаров тоже получают большую защиту благодаря новому закону и подзаконным актам, с которыми сейчас продолжается работа, сказал Неукрытый."Ряд цифровых платформ, например, отказываются принимать назад товар, пользуясь законом на ограничении проверок у бизнеса. Не принимают товар бракованный, который сломался, неремонтопригодный. И страдает потребитель. Причем суммы исчисляются не тысячами, а миллионами и миллиардами", – пояснил Неукрытый.Таким образом, сегодня существует некая дискриминация участников рынка, а "платформы ведут так себя так, будто они – государство в государстве, чего быть не должно", подчеркнул он, особенно учитывая, что в России появилась новая отрасль экономки таких посреднических услуг в "цифре".И это не только маркетплейсы, но и онлайн-площадки, на которых что-то продают друг другу и юрлица, и граждане, и такая деятельность с вступлением в силу закона тоже будет строго регламентирована, подчеркнул Некурытый. В частности, это будет касаться товаров, которые можно продавать или же к продаже запрещены – их площадки должны будут блокировать, уточнил он.По его словам, многие российские платформы уже предприняли шаги к тому, чтобы все в их работе было максимально понятно и прозрачно, и в таком случае новый закон включает то, что у них есть, но ситуацию улучшать необходимо.Отдельный аспект будет касаться зарубежных цифровых платформ: для попадания в реестр компании должны будут создать представительство в РФ, то есть осуществлять так называемое "приземление", добавил эксперт.По его мнению, из-за новых требований законодательства, ужесточения правил и контроля цены не увеличатся, а, наоборот, придут в норму на такого рода посреднических цифровых торговых площадках. Тогда как сегодня ценообразование непрозрачно, может динамически меняться в течение дня, и спрогнозировать его невозможно, подчеркнул Неукрытый.Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минэкономразвития, в реестр включат интернет-площадки, соответствующие двум критериям. Первый: в сутки их посещает более 100 тысяч уникальных пользователей. Второй: у них более 10 тыс. партнеров, предлагающих товары или услуги, либо же сумма сделок за предыдущий год превышала 50 миллиардов рублей.Таким образом, основной критерий для попадания в реестр – посещение. Следить за этим будет Роскомнданзор. Контроль за оборотом, соответственно, будет осуществлять Федеральная налоговая служба (ФНС), а за соблюдением закона "О конкуренции" – ФАС, резюмировал эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практикеВ Крыму на пунктах выдачи маркетплейса нашли неоформленных сотрудниковВ России начинают подбирать "правильные" машины для такси
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149279894_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_747a78523880ce3186c7f14fdb64739f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей неукрытый, мнения, маркетплейс, экономика, торговля, закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым.
Введение жестких требований в соответствии с новым законом "
О платформенной экономике" не вызовет роста цен на маркетплейсах, а наоборот, сделает ценообразование более прозрачным, а всю работу регламентированной и оттого более понятной для продавцов и покупателей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал президент "Национальной ассоциации цифровой экономики" Андрей Неукрытый.
Маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и услуг будут работать по единым правилам как цифровые посреднические платформы. Критерии, по которым их будут включать в соответствующий реестр для реализации норм принятого летом закона "О платформенной экономике", на днях определил Кабмин.
Андрей Неукрытый напомнил, что сам закон вступит в силу столько через год, 1 октября 2026, но документ уже опубликован для ознакомления, а власть продолжает принимать сопутствующие ему документы – "регламенты, дополнительные нормативные акты, чтобы полностью урегулировать все правовые аспекты".
Сам закон, по слова Неукрытого, нужен и важен, так как "полностью регламентирует всю деятельность между продавцом, цифровой платформой и потребителем". От вопросов организации работы складов и логистики, до ценообразования, условий акций и возврата товара.
"Потому что до сегодняшнего дня мы прекрасно можем пользоваться маркетплейсами и также различными услугами по заказу такси, досками объявлений, при этом законодательно эти платформы никак не закреплены, что создает своего рода правовой вакуум. И как продавцы, так и покупатели в той или иной степени находятся в невыгодном положении", – сказал Неукрытый.
Прежде всего, вводятся такие понятия, как "цифровая платформа", "посредническая цифровая платформа" и их "пункты выдачи заказов", отметил он.
Для защиты прав продавцов, отгружающих свои товары на склады маркетплейсов, впервые учитывается аспект конкуренции с требованием прозрачности при установлении цен и проведении ранжирования позиций в ответ на запрос потенциального покупателя, добавил эксперт.
В свою очередь потребители товаров тоже получают большую защиту благодаря новому закону и подзаконным актам, с которыми сейчас продолжается работа, сказал Неукрытый.
"Ряд цифровых платформ, например, отказываются принимать назад товар, пользуясь законом на ограничении проверок у бизнеса. Не принимают товар бракованный, который сломался, неремонтопригодный. И страдает потребитель. Причем суммы исчисляются не тысячами, а миллионами и миллиардами", – пояснил Неукрытый.
Таким образом, сегодня существует некая дискриминация участников рынка, а "платформы ведут так себя так, будто они – государство в государстве, чего быть не должно", подчеркнул он, особенно учитывая, что в России появилась новая отрасль экономки таких посреднических услуг в "цифре".
И это не только маркетплейсы, но и онлайн-площадки, на которых что-то продают друг другу и юрлица, и граждане, и такая деятельность с вступлением в силу закона тоже будет строго регламентирована, подчеркнул Некурытый. В частности, это будет касаться товаров, которые можно продавать или же к продаже запрещены – их площадки должны будут блокировать, уточнил он.
"Надо чтобы права всех были учтены... И, конечно же, закон принимался при участии в том числе представителей нынешних платформ, маркетплейсов, агрегаторов и так далее", – заметил Неукрытый.
По его словам, многие российские платформы уже предприняли шаги к тому, чтобы все в их работе было максимально понятно и прозрачно, и в таком случае новый закон включает то, что у них есть, но ситуацию улучшать необходимо.
Отдельный аспект будет касаться зарубежных цифровых платформ: для попадания в реестр компании должны будут создать представительство в РФ, то есть осуществлять так называемое "приземление", добавил эксперт.
По его мнению, из-за новых требований законодательства, ужесточения правил и контроля цены не увеличатся, а, наоборот, придут в норму на такого рода посреднических цифровых торговых площадках. Тогда как сегодня ценообразование непрозрачно, может динамически меняться в течение дня, и спрогнозировать его невозможно, подчеркнул Неукрытый.
Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минэкономразвития, в реестр включат интернет-площадки, соответствующие двум критериям. Первый: в сутки их посещает более 100 тысяч уникальных пользователей. Второй: у них более 10 тыс. партнеров, предлагающих товары или услуги, либо же сумма сделок за предыдущий год превышала 50 миллиардов рублей.
Таким образом, основной критерий для попадания в реестр – посещение. Следить за этим будет Роскомнданзор. Контроль за оборотом, соответственно, будет осуществлять Федеральная налоговая служба (ФНС), а за соблюдением закона "О конкуренции" – ФАС, резюмировал эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: