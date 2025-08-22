https://crimea.ria.ru/20250822/kiberbezopasnost-v-rossii-chem-pomozhet-novaya-kontseptsiya-na-praktike-1148879936.html
Кибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практике
Кибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практике - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Кибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практике
Мошенничество и преступные схемы изменяются очень быстро, и законодательство всегда отстает. Однако Россия ускоряет темпы, чтобы защитить граждан. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T07:56
2025-08-22T07:56
2025-08-22T07:28
радио "спутник в крыму"
эльдар муртазин
киберпреступность
кибербезопасность
закон и право
россия
интернет
искусственный интеллект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143567296_0:207:1000:770_1920x0_80_0_0_4b0fef0ec8db151797788837848cb4cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Мошенничество и преступные схемы изменяются очень быстро, и законодательство всегда отстает. Однако Россия ускоряет темпы, чтобы защитить граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Он поделился своим взглядом на новую концепцию борьбы с киберпреступностью, разработанную правительством. По словам эксперта, ее главная цель – предупреждение преступлений. Однако Муртазин отмечает, что эффективность этой меры пока трудно оценить."Мы не знаем, как это будет применяться на практике. Закон имеет широкое толкование, а правоприменительная практика еще не выработана", – объяснил он.Телефонные мошенники, совершающие массовые звонки, уже сталкиваются с антифрод-системами, внедренными операторами с конца 2022 года. Эти механизмы анализируют схемы звонков и могут блокировать подозрительные номера автоматически.Для интернет-провайдеров ситуация сложнее, отмечает Муртазин. Домашние провайдеры зачастую не имеют ресурсов для внедрения подобных систем, что делает их сети уязвимыми и потенциально способствует консолидации рынка в пользу крупных компаний, способных инвестировать в безопасность."Государство же выживает мелких провайдеров не потому, что оно не хочет, чтобы люди деньги зарабатывали, а потому что те не следуют правилам. Безопасность стоит дорого. Не можешь соблюдать безопасность, нет другого бизнеса, который позволяет поддерживать инвестиции на должном уровне, будь добр освободить место для тех, кто это делает", – рассказал эксперт.Он добавил, что новая концепция кибербезопасности также предполагает повышение ответственности за нарушения в области персональных данных. Муртазин подчеркивает, что государство вкладывает значительные средства в защиту данных граждан, а коммерческие компании часто недооценивают риски.Еще одним предложением концепции является интеграция модулей, оповещающих пользователей о потенциальных преступлениях, в основные мобильные приложения. Муртазин скептически оценивает такую инициативу."Добавление внешнего модуля в банковское приложение создает новые угрозы безопасности. Ответственность будет лежать на разработчиках приложений, а не на поставщике модуля, что создает серьезные риски", – объяснил он.Эксперт также добавил, что концепция предусматривает разработку алгоритмов для выявления использования технологий искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений. Муртазин отмечает, что это крайне актуально: мошенники уже используют нейросети для автоматизированного воздействия на жертв, особенно в социальных сетях.Эксперт подчеркивает, что законодательство по кибербезопасности – это инструмент борьбы с реальной угрозой, а не средство тотального контроля.Ранее сообщалось, что в августе 2025 года хакеры активнее стали использовать искусственный интеллект для взлома аккаунтов россиян на маркетплейсах и в банковских приложениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролейКибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенниковХакерские атаки: как защититься от киберугроз
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143567296_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_8ae26ba34e1ccd9a3249662f588343ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльдар муртазин, киберпреступность, кибербезопасность, закон и право, россия, интернет, искусственный интеллект
Кибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практике
Правительство разработало новую концепцию борьбы с киберпреступлениями – мнение эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым.
Мошенничество и преступные схемы изменяются очень быстро, и законодательство всегда отстает. Однако Россия ускоряет темпы, чтобы защитить граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Он поделился своим взглядом на новую концепцию борьбы с киберпреступностью, разработанную правительством. По словам эксперта, ее главная цель – предупреждение преступлений.
Теперь особое внимание уделено обязанности операторов связи и интернет-провайдеров отслеживать нетипичные ситуации на своих сетях и передавать сведения о возможных нарушениях правоохранительным органам.
Однако Муртазин отмечает, что эффективность этой меры пока трудно оценить.
"Мы не знаем, как это будет применяться на практике. Закон имеет широкое толкование, а правоприменительная практика еще не выработана", – объяснил он.
Телефонные мошенники, совершающие массовые звонки, уже сталкиваются с антифрод-системами, внедренными операторами с конца 2022 года. Эти механизмы анализируют схемы звонков и могут блокировать подозрительные номера автоматически.
Для интернет-провайдеров ситуация сложнее, отмечает Муртазин. Домашние провайдеры зачастую не имеют ресурсов для внедрения подобных систем, что делает их сети уязвимыми и потенциально способствует консолидации рынка в пользу крупных компаний, способных инвестировать в безопасность.
"Государство же выживает мелких провайдеров не потому, что оно не хочет, чтобы люди деньги зарабатывали, а потому что те не следуют правилам. Безопасность стоит дорого. Не можешь соблюдать безопасность, нет другого бизнеса, который позволяет поддерживать инвестиции на должном уровне, будь добр освободить место для тех, кто это делает", – рассказал эксперт.
Он добавил, что новая концепция кибербезопасности также предполагает повышение ответственности за нарушения в области персональных данных. Муртазин подчеркивает, что государство вкладывает значительные средства в защиту данных граждан, а коммерческие компании часто недооценивают риски.
"Мошенники используют утечки персональных данных для эффективного обмана людей, поэтому стимулирование инвестиций в защиту данных – это только на пользу гражданам", – говорит он.
Еще одним предложением концепции является интеграция модулей, оповещающих пользователей о потенциальных преступлениях, в основные мобильные приложения. Муртазин скептически оценивает такую инициативу.
"Добавление внешнего модуля в банковское приложение создает новые угрозы безопасности. Ответственность будет лежать на разработчиках приложений, а не на поставщике модуля, что создает серьезные риски", – объяснил он.
Эксперт также добавил, что концепция предусматривает разработку алгоритмов для выявления использования технологий искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений. Муртазин отмечает, что это крайне актуально: мошенники уже используют нейросети для автоматизированного воздействия на жертв, особенно в социальных сетях.
Эксперт подчеркивает, что законодательство по кибербезопасности – это инструмент борьбы с реальной угрозой, а не средство тотального контроля.
"Законы могут быть репрессивными, но пока нет оснований говорить о тотальной слежке. Государство просто адаптирует свои подходы к новым реалиям цифровой жизни", – заключил он.
Ранее сообщалось, что в августе 2025 года хакеры активнее стали использовать искусственный интеллект
для взлома аккаунтов россиян на маркетплейсах и в банковских приложениях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: