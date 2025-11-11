https://crimea.ria.ru/20251111/kogda-marketpleysy-nachnut-proveryat-partnerov-cherez-gosinformsistemy-1150826040.html

Когда маркетплейсы начнут проверять партнеров через госинформсистемы

Когда маркетплейсы начнут проверять партнеров через госинформсистемы

2025-11-11T21:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В России с 1 октября 2026 маркетплейсы начнут проверять своих партнеров и товары с использованием государственных информсистем. Об этом сообщили вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава Минэкономразвития Максим Решетников на пленарной сессии Дня платформенной экономики, сообщает официальный портал правительства РФ.В октябре кабмин определил, что маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и услуг будут работать по единым правилам как цифровые посреднические платформы. Критерии, по которым их будут включать в соответствующий реестр для реализации норм принятого летом закона "О платформенной экономике".Закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября 2026 года, уточняют специалисты. Его цель – не допускать мошенников и продукцию без сертификатов, деклараций о соответствии, госрегистрации и маркировки. Для этого маркетплейсы интегрируют с госсистемами и реестрами для верификации продавца и данных о товаре.При этом права покупателей на платформах должны быть защищены так же надежно, как и в обычных магазинах, добавил вице-премьер Дмитрий Григоренко.Ранее президент "Национальной ассоциации цифровой экономики" Андрей Неукрытый высказал мнение, что введение жестких требований в соответствии с новым законом "О платформенной экономике" не вызовет роста цен на маркетплейсах, а наоборот, сделает ценообразование более прозрачным, а всю работу регламентированной и оттого более понятной для продавцов и покупателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большие скидки и задержки заказа: названы уловки мошенниковОтказ от "ошибочного" товара из интернета: как сделать?В Крыму на пунктах выдачи маркетплейса нашли неоформленных сотрудников

