Когда маркетплейсы начнут проверять партнеров через госинформсистемы - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Когда маркетплейсы начнут проверять партнеров через госинформсистемы
Когда маркетплейсы начнут проверять партнеров через госинформсистемы - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Когда маркетплейсы начнут проверять партнеров через госинформсистемы
В России с 1 октября 2026 маркетплейсы начнут проверять своих партнеров и товары с использованием государственных информсистем. Об этом сообщили вице-премьер... РИА Новости Крым, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В России с 1 октября 2026 маркетплейсы начнут проверять своих партнеров и товары с использованием государственных информсистем. Об этом сообщили вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава Минэкономразвития Максим Решетников на пленарной сессии Дня платформенной экономики, сообщает официальный портал правительства РФ.В октябре кабмин определил, что маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и услуг будут работать по единым правилам как цифровые посреднические платформы. Критерии, по которым их будут включать в соответствующий реестр для реализации норм принятого летом закона "О платформенной экономике".Закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября 2026 года, уточняют специалисты. Его цель – не допускать мошенников и продукцию без сертификатов, деклараций о соответствии, госрегистрации и маркировки. Для этого маркетплейсы интегрируют с госсистемами и реестрами для верификации продавца и данных о товаре.При этом права покупателей на платформах должны быть защищены так же надежно, как и в обычных магазинах, добавил вице-премьер Дмитрий Григоренко.Ранее президент "Национальной ассоциации цифровой экономики" Андрей Неукрытый высказал мнение, что введение жестких требований в соответствии с новым законом "О платформенной экономике" не вызовет роста цен на маркетплейсах, а наоборот, сделает ценообразование более прозрачным, а всю работу регламентированной и оттого более понятной для продавцов и покупателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большие скидки и задержки заказа: названы уловки мошенниковОтказ от "ошибочного" товара из интернета: как сделать?В Крыму на пунктах выдачи маркетплейса нашли неоформленных сотрудников
Когда маркетплейсы начнут проверять партнеров через госинформсистемы

В РФ с 2026 года маркетплейсы начнут проверять партнеров и товары через госинформсистемы

21:59 11.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В России с 1 октября 2026 маркетплейсы начнут проверять своих партнеров и товары с использованием государственных информсистем. Об этом сообщили вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава Минэкономразвития Максим Решетников на пленарной сессии Дня платформенной экономики, сообщает официальный портал правительства РФ.
В октябре кабмин определил, что маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и услуг будут работать по единым правилам как цифровые посреднические платформы. Критерии, по которым их будут включать в соответствующий реестр для реализации норм принятого летом закона "О платформенной экономике".
"Маркетплейсы стали настолько значимыми для экономики, что уже не могли продолжать работать вне специальных правил. При этом правила должны были стать такими, чтобы сохранять бизнесу пространство для развития и защищать интересы покупателей на платформах", – сказано в сообщении.
Закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября 2026 года, уточняют специалисты. Его цель – не допускать мошенников и продукцию без сертификатов, деклараций о соответствии, госрегистрации и маркировки. Для этого маркетплейсы интегрируют с госсистемами и реестрами для верификации продавца и данных о товаре.

"Определили, что платформам нужно обеспечить сверку данных не менее чем с 10 госсистемами и реестрами. Это большая технологическая задача, которую нужно решать и платформам, и государственным цифровым сервисам", – уточнил Максим Решетников.

При этом права покупателей на платформах должны быть защищены так же надежно, как и в обычных магазинах, добавил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Неважно, где ты покупаешь и каким способом. Все должно быть легально: с сертификатами и соответствующими документами. Конечно же, мы максимально учли существующие реалии, в законе отразили правила рассмотрения жалоб, обращений и претензий", – заявил глава Минэкономразвития.

Ранее президент "Национальной ассоциации цифровой экономики" Андрей Неукрытый высказал мнение, что введение жестких требований в соответствии с новым законом "О платформенной экономике" не вызовет роста цен на маркетплейсах, а наоборот, сделает ценообразование более прозрачным, а всю работу регламентированной и оттого более понятной для продавцов и покупателей.
Большие скидки и задержки заказа: названы уловки мошенников
Отказ от "ошибочного" товара из интернета: как сделать?
В Крыму на пунктах выдачи маркетплейса нашли неоформленных сотрудников
 
