Отмена скидок на маркетплейсах - мнения за и против

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Отмена скидок на маркетплейсах, которой добиваются сегодня крупнейшие российские банки, скажется на ценах и ударит по покупательской способности, считает ряд экспертов. В Госдуме и Центробанке также выступают за сохранение скидок, однако с оговоркой – чтобы они были доступными для всех покупателей без исключений. История вопросаВ ноябре представители системообразующих российских банков публично обвинили крупнейшие в России маркетплейсы в нечестной конкуренции из-за больших скидок, из-за чего якобы страдают продавцы розничных сетей и покупатели, а также недоуплачены крупные суммы в бюджет страны. Они направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия.Аргументы банков поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, заявив, что цены на маркетплейсах не должны отличаться в зависимости от способа оплаты товаров. Позже в пресс-службе Центробанка пояснили, что регулятор не выступает против скидок на маркетплейсах как таковых – наоборот, он хочет, чтобы их было больше, но "чтобы покупатель мог получать скидки и бонусы не только по карте банка, который принадлежит платформе, но и по картам других банков".Вопрос в прибылиПо мнению президента Национальной ассоциации цифровой экономики Андрея Неукрытого, все претензии к маркетплейсам со стороны банков объясняются одним: нежеланием терять свою прибыль. Об этом он заявил в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Неукрытого, российские банки увидели серьезных конкурентов в лице крупнейших маркетплейсов, которые, являясь посредническими площадками для покупателей и продавцов и охватывая большую часть населения страны, смогли решить еще одну стратегическую задачу для дальнейшего развития и привлечения клиентов: открыли собственные банки и дали максимально возможные скидки.Под скидками в данном случае следует понимать отсутствие завышенной комиссии, которую берут все сторонние банки при оплате товаров в сети с использованием их карт, привязанных к тому или иному "чужому" сервису, подчеркнул экономист.Первые в КрымуОбвинения в адрес маркетплейсов со стороны банков в том, что те якобы недобросовестные конкуренты, к тому же ограничивают клиентов в выборе альтернатив, беспочвенны по ряду причин, считает он.Он напомнил, что маркетплейсы зашли в Крым раньше системообразующих банков страны и работали на фоне введенных против России санкций. "Первыми в Крым зашли маркетплейсы – ни одного не было крупного банка. И в момент, когда Крым и Россия были подвергнуты санкционным рискам, маркетплейсы здесь продолжали работать, предоставляя населению возможность выбора товаров. Это при том, что у них присутствует зарубежные подразделения", – заметил Неукрытый.Неоправданные обвиненияТеперь же маркетплейсы предлагают крупным банкам включаться в созданный ими механизм скидок с использованием своих карт, но энтузиазма в ответ финансовый сектор не проявил, добавил он."Крупные банки отказались. А вот банки мелкого и среднего уровня с радостью откликнулись, и этот вопрос уже прорабатывается", – сказал Неукрытый.По словам экономиста, это также доказывает, что обвинения в том, что маркетплейсы нечестно конкурируют потому, что хорошо развили свою систему лояльности, выглядят странно.По словам эксперта, пока Центробанк высказался по вопросу маркетплейсов довольно осторожно, но если регулятор продолжит поддерживать банковский сектор, говоря, что высокие прибыли банков – это рост экономики России, то будет принято негативное решение, которое скажется в том числе на покупательской способности и росте цен."И этот рост цен будет не на уровне той комиссии, а существенно выше", – полагает он.И с этой точки зрения именно банки должны принять предложение маркетплейсов, считает Неукрытый."И присоединиться к их посылу: та же самая цена, только ваши карточные продукты – дебетовые и кредитные. И рынок от этого только выиграет", – заключил он.Что говорят в ГосдумеВ свою очередь председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков акцентирует, что против скидок никто не выступает – ни банки, ни регулирующие органы. Вместе с тем, подчеркивает он, скидки на маркетплейсах важно сделать постоянными и доступными для всех покупателей без исключения.Аксаков отметил, что сейчас есть две цены на все товары – выгодная для тех, кто открыл счет в банке маркетплейса, и невыгодная для всех остальных покупателей. В этой ситуации, по его мнению, проигрывают не банки, а большое количество граждан, которые имеют счета и карты в других банках, не принадлежащих маркетплейсам. По словам председателя профильного комитета ГД, это прямо нарушает права потребителей."При равном доступе выгодную цену могут получить клиенты любых банков, без дискриминации. Банк России тоже выступает в защиту всех потребителей: цена товара не должна зависеть от того, с какого счета вы платите. Этот подход вполне можно закрепить в законе о маркетплейсах", – заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменит работу маркетплейсов и цены закон "О платформенной экономике" Когда маркетплейсы начнут проверять партнеров через госинформсистемы Отказ от "ошибочного" товара из интернета: как сделать?

