Цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты - ЦБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, в противном случае сложно отследить злоупотребления. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ "Фокус на клиента".Как пишут "Ведомости", речь о механике формирования конечной цены для потребителя в зависимости от способа оплаты и о возможности сторонних банков участвовать в маркетинговых акциях на платформах. В настоящее время для покупателей с картами аффилированных с маркетплейсом банков цена товаров ниже.Как сообщалось, маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и услуг будут работать по единым правилам как цифровые посреднические платформы. Критерии, по которым их будут включать в соответствующий реестр для реализации норм принятого летом закона "О платформенной экономике", определил Кабмин.По мнению президента "Национальной ассоциации цифровой экономики" Андрея Неукрытого, введение жестких требований в соответствии с новым законом не вызовет роста цен на маркетплейсах, а наоборот, сделает ценообразование более прозрачным, а всю работу регламентированной и оттого более понятной для продавцов и покупателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда маркетплейсы начнут проверять партнеров через госинформсистемыОтказ от "ошибочного" товара из интернета: как сделать?Как изменит работу маркетплейсов и цены закон "О платформенной экономике"

