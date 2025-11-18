Рейтинг@Mail.ru
Цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты - ЦБ - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты - ЦБ
Цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты - ЦБ - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты - ЦБ
Стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, в противном случае сложно отследить злоупотребления. Об этом заявила глава... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T12:08
2025-11-18T12:12
эльвира набиуллина
банк россии
маркетплейс
цены и тарифы
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, в противном случае сложно отследить злоупотребления. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ "Фокус на клиента".Как пишут "Ведомости", речь о механике формирования конечной цены для потребителя в зависимости от способа оплаты и о возможности сторонних банков участвовать в маркетинговых акциях на платформах. В настоящее время для покупателей с картами аффилированных с маркетплейсом банков цена товаров ниже.Как сообщалось, маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и услуг будут работать по единым правилам как цифровые посреднические платформы. Критерии, по которым их будут включать в соответствующий реестр для реализации норм принятого летом закона "О платформенной экономике", определил Кабмин.По мнению президента "Национальной ассоциации цифровой экономики" Андрея Неукрытого, введение жестких требований в соответствии с новым законом не вызовет роста цен на маркетплейсах, а наоборот, сделает ценообразование более прозрачным, а всю работу регламентированной и оттого более понятной для продавцов и покупателей.
Цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты - ЦБ

Цена товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты - ЦБ

12:08 18.11.2025 (обновлено: 12:12 18.11.2025)
 
© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
© Григорий Сысоев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, в противном случае сложно отследить злоупотребления. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ "Фокус на клиента".
"Я считаю, что нельзя использовать разную цену. Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Потому что цена продукта или услуги - это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений и так далее", - цитирует главу Центробанка РИА Новости.
Как пишут "Ведомости", речь о механике формирования конечной цены для потребителя в зависимости от способа оплаты и о возможности сторонних банков участвовать в маркетинговых акциях на платформах. В настоящее время для покупателей с картами аффилированных с маркетплейсом банков цена товаров ниже.
Как сообщалось, маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и услуг будут работать по единым правилам как цифровые посреднические платформы. Критерии, по которым их будут включать в соответствующий реестр для реализации норм принятого летом закона "О платформенной экономике", определил Кабмин.
По мнению президента "Национальной ассоциации цифровой экономики" Андрея Неукрытого, введение жестких требований в соответствии с новым законом не вызовет роста цен на маркетплейсах, а наоборот, сделает ценообразование более прозрачным, а всю работу регламентированной и оттого более понятной для продавцов и покупателей.
