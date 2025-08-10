Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА спровоцировали пожар: последствия атаки ВСУ на Кубань - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Обломки БПЛА спровоцировали пожар: последствия атаки ВСУ на Кубань
Обломки БПЛА спровоцировали пожар: последствия атаки ВСУ на Кубань - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Обломки БПЛА спровоцировали пожар: последствия атаки ВСУ на Кубань
Обломки БПЛА обнаружили в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, сообщает в воскресенье краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T20:08
2025-08-10T20:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Обломки БПЛА обнаружили в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, сообщает в воскресенье краевой оперштаб. По данным оперштаба, в Абинском районе обломки БПЛА упали в поле в районе хутора Садовый. В Выселковском районе – в поле около села Новомалороссийское. В Анапе – в виноградниках Первомайского сельского округа в отдалении от населенных пунктов.Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают сотрудники экстренных и специальных служб.Обследование территорий продолжается. В случае обнаружения фрагментов БПЛА необходимо сообщить по номеру 112. Нельзя подходить к обломкам и пользоваться вблизи с ними включенными устройствами, в том числе сотовыми телефонами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Обломки БПЛА спровоцировали пожар: последствия атаки ВСУ на Кубань

Обломки беспилотников устроили пожар - последствия атаки ВСУ на Кубань

20:08 10.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Обломки БПЛА обнаружили в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, сообщает в воскресенье краевой оперштаб.
"В Темрюке рядом с автозаправочной станцией из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание травы на площади 800 кв.м. В настоящее время пожар локализован. Также фрагменты беспилотников обнаружили в мкр. Правобережный Темрюка и Кизилташском лимане", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, в Абинском районе обломки БПЛА упали в поле в районе хутора Садовый. В Выселковском районе – в поле около села Новомалороссийское. В Анапе – в виноградниках Первомайского сельского округа в отдалении от населенных пунктов.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают сотрудники экстренных и специальных служб.
Обследование территорий продолжается. В случае обнаружения фрагментов БПЛА необходимо сообщить по номеру 112. Нельзя подходить к обломкам и пользоваться вблизи с ними включенными устройствами, в том числе сотовыми телефонами.
