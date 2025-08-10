https://crimea.ria.ru/20250810/oblomki-bespilotnikov-ustroili-pozhar-posledstviya-ataki-vsu-na-kuban-1148628523.html

Обломки БПЛА спровоцировали пожар: последствия атаки ВСУ на Кубань

Обломки БПЛА спровоцировали пожар: последствия атаки ВСУ на Кубань - РИА Новости Крым, 10.08.2025

Обломки БПЛА спровоцировали пожар: последствия атаки ВСУ на Кубань

Обломки БПЛА обнаружили в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, сообщает в воскресенье краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 10.08.2025

2025-08-10T20:08

2025-08-10T20:08

2025-08-10T20:08

краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

происшествия

новости

кубань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129238848_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_ffb1da2fff48650ab160240cd2c15d90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Обломки БПЛА обнаружили в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, сообщает в воскресенье краевой оперштаб. По данным оперштаба, в Абинском районе обломки БПЛА упали в поле в районе хутора Садовый. В Выселковском районе – в поле около села Новомалороссийское. В Анапе – в виноградниках Первомайского сельского округа в отдалении от населенных пунктов.Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают сотрудники экстренных и специальных служб.Обследование территорий продолжается. В случае обнаружения фрагментов БПЛА необходимо сообщить по номеру 112. Нельзя подходить к обломкам и пользоваться вблизи с ними включенными устройствами, в том числе сотовыми телефонами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости, кубань