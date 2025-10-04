https://crimea.ria.ru/20251004/v-krymu-nazvali-glavnuyu-ideyu-rossii-1149959228.html

В Крыму назвали главную идею России

В Крыму назвали главную идею России

В Крыму назвали главную идею России

Главной идеей России является сохранение и развитие государства, тогда как патриотизм и консерватизм - лишь идеология. Об этом на открытии научно-практической...

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Главной идеей России является сохранение и развитие государства, тогда как патриотизм и консерватизм - лишь идеология. Об этом на открытии научно-практической конференции "Русская идея как цивилизационная парадигма: национальное и универсальное" заявил первый зампредседателя Государственного совета Крыма Сергей Цеков."Мы постоянно задаем этот вопрос, спрашиваем друг друга: "А какая наша главная идея?" И начинают придумывать: "Наша главная идея – это патриотизм", "Наша главная идея – консерватизм" и так далее. На самом деле мы здесь, в Крыму, пришли к выводу, что патриотизм, консерватизм – это наша идеология ", – сказал Цеков, выступая на открытии мероприятия.По его словам, сама история России как государства указывает на то, что является ее главной идеей.Он отметил, что еще задолго до 2014 года в Крыму обращали внимание на труды великих соотечественников, "которые писали о русской, российской цивилизации, о русской идее и русском мире" еще в XIX веке, уже тогда понимая, в чем сила и будущее России.В их числе – выдающийся русский философ и геополитик Николай Данилевский, среди трудов которого особенно известна книга "Россия и Европа", в которой взаимоотношения их представлены так, будто списаны с сегодняшнего дня, добавил Цеков."Потому что, несмотря на то, что прошло почти 200 лет, наши отношения особо не отличаются", – заметил он.Также Данилевский написал свой знаковый труд об основных культурно-исторических типах в мировом сообществе и о том, что русская, российская цивилизация – один из них, это надо знать и понимать, подчеркнул Цеков.И добавил, что роль Крыма в сохранении и развитии российской цивилизации сегодня неоспорима."Крым – это первая христианская земля в современной России. И мы рады, что со всей России едут в Крым. Это правильно. Святитель Иннокентий еще в середине XIX века сказал, что Крым – это русский Афон", – резюмировал он.Ранее Цеков подчеркивал, что национальной идеей России является сохранение и развитие русской цивилизации.4 октября в музейно-храмовом комплексе "Новых Херсонес" открылась научно-практическая конференция "Русская идея как цивилизационная парадигма: национальное и универсальное".Среди участников: депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, философ, директор Высшей политической школы им. Ильина при РГГУ Александр Дугин, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, деканы философских факультетов ведущих вузов страны.Организаторами мероприятия стали Министерство науки и высшего образования РФ, Фонд реализации общественных проектов "Время" и НМЦ Тюменского государственного университета.В рамках конференции участники, среди прочего, обсуждают лучшие практики в сфере философского образования и преподавания курсов "Основ Российской Государственности" и "Истории России".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой должна быть национальная идея России – мнения В Крыму предложили преподавать детям идеи философа Данилевского с детсада Выступление Путина на "Валдае" – главное

россия, сергей цеков, политика, мнения, новости крыма, крым