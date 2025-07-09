https://crimea.ria.ru/20250709/na-baze-sevgu-poyavitsya-kampus-mirovogo-urovnya--razvozhaev-1147836293.html

На базе СевГУ появится кампус мирового уровня – Развожаев

На базе СевГУ появится кампус мирового уровня – Развожаев - РИА Новости Крым, 09.07.2025

На базе СевГУ появится кампус мирового уровня – Развожаев

На базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов. Об этом стало... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T21:01

2025-07-09T21:01

2025-07-09T20:24

севастопольский государственный университет (севгу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. На базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов. Об этом стало известно по результатам рабочей встречи министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и губернатора города Михаила Развожаева.Развожаев уточнил, что международный кампус объединит шесть ключевых институтов СевГУ. Это Институт развития города, Институт ядерной энергии и промышленности, Морской институт, Институт фундаментальной медицины и здоровья, Институт общественных наук и международных отношений и Институт перспективных исследований.Работы по реставрации здания военно-морского училища с прилегающей территорией станут первым этапом создания Международного кампуса. В рамках инвестиционного проекта планируется строительство новых общежитий на 7,5 тысяч мест, медицинского кластера, жилья для профессорско-преподавательского состава, и многое другое, заявил губернатор города.Развожаев напомнил, что ранее просьбу о развитии кампуса мирового уровня на базе университета в Севастополе поддержал президент России Владимир Путин.СевГУ – это жемчужина, которую надо беречь и которую всячески будут стараться развивать, заявил Валерий Фальков. И отметил, что представленный проект действительно уникальный."У нас конкурсная процедура, но по степени проработки – я могу сказать, что это один из лучших представленных проектов. Севастополь, мне кажется, очень вдумчиво, обстоятельно и серьезно подошел к подготовке заявки, и мы ее ждем", – сказал министра науки и высшего образования РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый кампус и марина: Чернышенко и Развожаев обсудили развитие регионаКак бесплатно получить новую профессию в СевастополеКак идет строительство общежитий для студентов главного вуза Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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