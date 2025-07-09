https://crimea.ria.ru/20250709/na-baze-sevgu-poyavitsya-kampus-mirovogo-urovnya--razvozhaev-1147836293.html
На базе СевГУ появится кампус мирового уровня – Развожаев
На базе СевГУ появится кампус мирового уровня – Развожаев - РИА Новости Крым, 09.07.2025
На базе СевГУ появится кампус мирового уровня – Развожаев
На базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов. Об этом стало... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T21:01
2025-07-09T21:01
2025-07-09T20:24
севастопольский государственный университет (севгу)
михаил развожаев
образование в крыму и севастополе
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
валерий фальков
минобразования рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147613699_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ba333a5b0011fb2b88cfc4bddefefdfd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. На базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов. Об этом стало известно по результатам рабочей встречи министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и губернатора города Михаила Развожаева.Развожаев уточнил, что международный кампус объединит шесть ключевых институтов СевГУ. Это Институт развития города, Институт ядерной энергии и промышленности, Морской институт, Институт фундаментальной медицины и здоровья, Институт общественных наук и международных отношений и Институт перспективных исследований.Работы по реставрации здания военно-морского училища с прилегающей территорией станут первым этапом создания Международного кампуса. В рамках инвестиционного проекта планируется строительство новых общежитий на 7,5 тысяч мест, медицинского кластера, жилья для профессорско-преподавательского состава, и многое другое, заявил губернатор города.Развожаев напомнил, что ранее просьбу о развитии кампуса мирового уровня на базе университета в Севастополе поддержал президент России Владимир Путин.СевГУ – это жемчужина, которую надо беречь и которую всячески будут стараться развивать, заявил Валерий Фальков. И отметил, что представленный проект действительно уникальный."У нас конкурсная процедура, но по степени проработки – я могу сказать, что это один из лучших представленных проектов. Севастополь, мне кажется, очень вдумчиво, обстоятельно и серьезно подошел к подготовке заявки, и мы ее ждем", – сказал министра науки и высшего образования РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый кампус и марина: Чернышенко и Развожаев обсудили развитие регионаКак бесплатно получить новую профессию в СевастополеКак идет строительство общежитий для студентов главного вуза Крыма
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147613699_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3660a0bb87e9ebad171e20a18554a0a7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастопольский государственный университет (севгу), михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, валерий фальков, минобразования рф
На базе СевГУ появится кампус мирового уровня – Развожаев
На базе СевГУ появится кампус мирового уровня – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. На базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов. Об этом стало известно по результатам рабочей встречи министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и губернатора города Михаила Развожаева.
"В рамках двусторонней встречи обсудили планы по развитию одного из крупнейших научно-образовательных центров юга России – СевГУ и созданию в Севастополе кампуса мирового уровня", – написал Развожаев в Telegram-канале.
Развожаев уточнил, что международный кампус объединит шесть ключевых институтов СевГУ. Это Институт развития города, Институт ядерной энергии и промышленности, Морской институт, Институт фундаментальной медицины и здоровья, Институт общественных наук и международных отношений и Институт перспективных исследований.
Работы по реставрации здания военно-морского училища с прилегающей территорией станут первым этапом создания Международного кампуса. В рамках инвестиционного проекта планируется строительство новых общежитий на 7,5 тысяч мест, медицинского кластера, жилья для профессорско-преподавательского состава, и многое другое, заявил губернатор города.
Развожаев напомнил, что ранее просьбу о развитии кампуса мирового уровня на базе университета в Севастополе поддержал президент России Владимир Путин.
"Территория почти в 50 гектаров позволяет здесь разбить полноценный кампус мирового уровня. Это огромный стимул для развития Севастополя, особенно для Северной стороны. Для города этот университет – одно из важнейших градообразующих предприятий", – подчеркнул губернатор города.
СевГУ – это жемчужина, которую надо беречь и которую всячески будут стараться развивать, заявил Валерий Фальков. И отметил, что представленный проект действительно уникальный.
"У нас конкурсная процедура, но по степени проработки – я могу сказать, что это один из лучших представленных проектов. Севастополь, мне кажется, очень вдумчиво, обстоятельно и серьезно подошел к подготовке заявки, и мы ее ждем", – сказал министра науки и высшего образования РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: