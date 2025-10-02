Рейтинг@Mail.ru
Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес" - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"
Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес" - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"
Более тысячи школьников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до конца года посетят "Новый Херсонес" в Севастополе в рамках нового проекта "Херсонес... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T19:10
2025-10-02T19:10
новый херсонес
новости севастополя
новые регионы россии
сотрудничество
севастополь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/17/1139075865_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d27109dc71f775fb54a0039a20c9996a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Более тысячи школьников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до конца года посетят "Новый Херсонес" в Севастополе в рамках нового проекта "Херсонес для детей", сообщили в пресс-службе учреждения.Такой массовый заезд в "Новый Херсонес" детей из воссоединенных регионов России произойдет впервые.Путешествие в Севастополь для ребят и их наставников организуется в рамках нового проекта "Херсонес для детей". В этом году его запустил Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" при поддержке Минпросвещения России."Для участников организованы проезд, проживание, питание, экскурсии, мастер-классы, другие мероприятия. Все это поможет ребятам погрузиться в атмосферу места, где более тысячи лет назад произошло Крещение Руси, и почувствовать живую связь с историей", – сообщили в "Новом Херсонесе".В частности, программа предусматривает посещение музеев комплекса и Свято-Владимирского собора на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", экскурсии, спектакли, а также участие в интеллектуальных играх и в работе литературных клубов.Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", подчеркивают организаторы.На днях глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на полях Всероссийского форума классных руководителей, заявил, что российские школьники обязательно должны посещать музейный комплекс "Новый Херсонес" – место, где через призму нашей истории и культуры формируется мировоззрение. Для этого, по словам Кравцова, программа, ориентированная пока на школьников из новых регионов России, должна быть масштабирована на всю страну.
новые регионы россии
севастополь
новый херсонес, новости севастополя, новые регионы россии, сотрудничество, севастополь
Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"

"Новый Херсонес" откроет двери тысячам школьников из новых регионов России

19:10 02.10.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Более тысячи школьников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до конца года посетят "Новый Херсонес" в Севастополе в рамках нового проекта "Херсонес для детей", сообщили в пресс-службе учреждения.
Такой массовый заезд в "Новый Херсонес" детей из воссоединенных регионов России произойдет впервые.

"С октября по декабрь комплекс посетят 14 организованных групп. В каждой – 80 школьников и шесть сопровождающих. Также запланированы резервные смены", – уточнили в музейно-храмовом комплексе.

Путешествие в Севастополь для ребят и их наставников организуется в рамках нового проекта "Херсонес для детей". В этом году его запустил Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" при поддержке Минпросвещения России.
"Для участников организованы проезд, проживание, питание, экскурсии, мастер-классы, другие мероприятия. Все это поможет ребятам погрузиться в атмосферу места, где более тысячи лет назад произошло Крещение Руси, и почувствовать живую связь с историей", – сообщили в "Новом Херсонесе".
В частности, программа предусматривает посещение музеев комплекса и Свято-Владимирского собора на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", экскурсии, спектакли, а также участие в интеллектуальных играх и в работе литературных клубов.
Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", подчеркивают организаторы.
На днях глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на полях Всероссийского форума классных руководителей, заявил, что российские школьники обязательно должны посещать музейный комплекс "Новый Херсонес" – место, где через призму нашей истории и культуры формируется мировоззрение. Для этого, по словам Кравцова, программа, ориентированная пока на школьников из новых регионов России, должна быть масштабирована на всю страну.
Новый ХерсонесНовости СевастополяНовые регионы РоссииСотрудничествоСевастополь
 
