Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"

Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Более тысячи школьников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до конца года посетят "Новый Херсонес" в Севастополе в рамках нового проекта "Херсонес для детей", сообщили в пресс-службе учреждения.Такой массовый заезд в "Новый Херсонес" детей из воссоединенных регионов России произойдет впервые.Путешествие в Севастополь для ребят и их наставников организуется в рамках нового проекта "Херсонес для детей". В этом году его запустил Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" при поддержке Минпросвещения России."Для участников организованы проезд, проживание, питание, экскурсии, мастер-классы, другие мероприятия. Все это поможет ребятам погрузиться в атмосферу места, где более тысячи лет назад произошло Крещение Руси, и почувствовать живую связь с историей", – сообщили в "Новом Херсонесе".В частности, программа предусматривает посещение музеев комплекса и Свято-Владимирского собора на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", экскурсии, спектакли, а также участие в интеллектуальных играх и в работе литературных клубов.Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", подчеркивают организаторы.На днях глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на полях Всероссийского форума классных руководителей, заявил, что российские школьники обязательно должны посещать музейный комплекс "Новый Херсонес" – место, где через призму нашей истории и культуры формируется мировоззрение. Для этого, по словам Кравцова, программа, ориентированная пока на школьников из новых регионов России, должна быть масштабирована на всю страну.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человекМолодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионах

