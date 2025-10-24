https://crimea.ria.ru/20251024/falkov-v-krymu-otkryl-diskussiyu-o-novoy-modeli-vysshego-obrazovaniya-v-rf-1150415804.html

Фальков в Крыму открыл дискуссию о новой модели высшего образования в РФ

НОВЫЙ ХЕРСОНЕС, 24 окт – РИА Новости Крым. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на конференции в Севастополе открыл дискуссию о содержании "социально-гуманитарного ядра" дисциплин в рамках перехода к новой модели высшего образования, передает корреспондент РИА Новости Крым.Приветствуя участников мероприятия, министр отметил важность того, что собрались на дискуссию по такому важному вопросу именно здесь, в Севастополе, в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес".Он подчеркнул, что на эту встречу в Севастополь наряду с ректорами разных университетов из всех регионов России – классических, технических и многих других отраслевых – пригласили "знаковых, выдающихся людей современности, тех, кто формирует смыслы и ведет собой в содержательном плане, которых читают, с кем соглашаются, спорят и кого поддерживают".В их числе директор "Высшей политической школы имени Ивана Ильина" Александр Дугин, руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин и другие.Тема обсуждения – "Социогуманитарная часть единого ядра высшего образования". Министр подчеркнул, что для дискуссии он предлагает некую доработанную версию с учетом ранее услышанных и принятых во внимание мнений, высказанных на разных площадках."Это не предзаданность, не готовое что-то, отлитое в бетоне, а это, скорее, в соответствии с нашими академическими традициями: если что-то хочешь менять – предлагай. Мы как регулятор свое видение предложим и вас послушаем – и в кулуарах, и на официальных площадках... Уже вчера мы некоторые идеи послушали, кто-то нас критиковал, кто-то поддерживал. И для нас вот эта возможность пообщаться, высказывая разные точки зрения, сама по себе очень дорога", – сказал министр.Встреча с главой министерства науки и высшего образования России проходит в Севастополе в Музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". Помимо дискуссии о содержании социально-гуманитарного ядра дисциплин ввиду перехода вузов к новой модели высшего образования, здесь обсуждают внеучебную работы со студентами. В частности, новый проект "От Херсонеса до Севастополя", который позволит студентам со всей России, пройдя конкурсный отбор, бесплатно побывать в Севастополе, посетить музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" и познакомиться с богатейшей историей региона.В дискуссии также принимают участие заместители министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и Ольга Петрова, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и его заместитель Игорь Михеев, курирующий проведение единой государственной политики в области образования и науки. А также ректоры НИУ "Высшая школа экономики" Никита Анисимов, ректор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Логинов, ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Владимир Шевченко, член ЦИК РФ Андрей Шутов и другие эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев Почти 5 млн заявлений от абитуриентов поступили в вузы РФ – Фальков В Крыму назвали главную идею России

