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Почти 5 млн заявлений от абитуриентов поступили в вузы РФ - Фальков
Почти 5 млн заявлений от абитуриентов поступили в вузы РФ - Фальков - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Почти 5 млн заявлений от абитуриентов поступили в вузы РФ - Фальков
Абитуриенты на сегодняшний день подали в российские вузы почти 5 миллионов заявлений на поступление, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T15:45
2025-07-10T15:45
2025-07-10T16:08
владимир путин (политик)
сергей кравцов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Абитуриенты на сегодняшний день подали в российские вузы почти 5 миллионов заявлений на поступление, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания по вопросам образования под руководством президента РФ Владимира Путина.По его словам, с учетом результатов ЕГЭ, которые показала школа, качество приема "будет в этом году получше".Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года началась 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в свою очередь доложил главе государства об итогах кампании по сдаче Единого и Основного государственных экзаменов."Спокойно прошел Единый государственный экзамен, Основной государственный экзамен. Каких-то серьезных происшествий не было. Как вы и поручали, мы большое внимание уделили вопросам безопасности", - сказал Кравцов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), сергей кравцов, высшее образование, образование в россии, россия, общество, новости
Почти 5 млн заявлений от абитуриентов поступили в вузы РФ - Фальков
В российские вузы подано около 5 млн заявлений от абитуриентов – Фальков
15:45 10.07.2025 (обновлено: 16:08 10.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Абитуриенты на сегодняшний день подали в российские вузы почти 5 миллионов заявлений на поступление, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания по вопросам образования под руководством президента РФ Владимира Путина.
"По количеству документов у нас тоже все выглядит очень неплохо: 4 миллиона 967 тысяч заявлений на данный момент", - рассказал глава ведомства в ходе совещания.
По его словам, с учетом результатов ЕГЭ, которые показала школа, качество приема "будет в этом году получше".
"В этом году беспрецедентное количество - 619 тыс. бюджетных мест, хорошая обеспеченность для выпускников школ и колледжей. Но при этом 73% бюджетных мест переданы в регионы, собственно, в региональные вузы", - напомнил Фальков.
Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года началась 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в свою очередь доложил главе государства об итогах кампании по сдаче Единого и Основного государственных экзаменов.
"Спокойно прошел Единый государственный экзамен, Основной государственный экзамен. Каких-то серьезных происшествий не было. Как вы и поручали, мы большое внимание уделили вопросам безопасности", - сказал Кравцов.
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