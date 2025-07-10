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Почти 5 млн заявлений от абитуриентов поступили в вузы РФ - Фальков

Почти 5 млн заявлений от абитуриентов поступили в вузы РФ - Фальков - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Почти 5 млн заявлений от абитуриентов поступили в вузы РФ - Фальков

Абитуриенты на сегодняшний день подали в российские вузы почти 5 миллионов заявлений на поступление, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T15:45

2025-07-10T15:45

2025-07-10T16:08

владимир путин (политик)

сергей кравцов

высшее образование

образование в россии

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Абитуриенты на сегодняшний день подали в российские вузы почти 5 миллионов заявлений на поступление, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания по вопросам образования под руководством президента РФ Владимира Путина.По его словам, с учетом результатов ЕГЭ, которые показала школа, качество приема "будет в этом году получше".Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года началась 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в свою очередь доложил главе государства об итогах кампании по сдаче Единого и Основного государственных экзаменов."Спокойно прошел Единый государственный экзамен, Основной государственный экзамен. Каких-то серьезных происшествий не было. Как вы и поручали, мы большое внимание уделили вопросам безопасности", - сказал Кравцов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сергей кравцов, высшее образование, образование в россии, россия, общество, новости