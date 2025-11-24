https://crimea.ria.ru/20251124/nadezhda-na-provode-kak-rabotayut-dispetchery-skoroy-v-krymu-1151142972.html

Надежда на проводе: как работают диспетчеры "скорой" в Крыму

Надежда на проводе: как работают диспетчеры "скорой" в Крыму

Здесь работают одни женщины. Именно они ответят, когда вам и вашим близким очень плохо, успокоят, посоветуют и пришлют по адресу почти ангелов в синей форме –...

Здесь работают одни женщины. Именно они ответят, когда вам и вашим близким очень плохо, успокоят, посоветуют и пришлют по адресу почти ангелов в синей форме – медиков скорой. Как работают те, кто на том конце провода номеров 112 и 03 – в репортаже РИА Новости Крым.Золотая мечта диспетчеров– Кресла у диспетчеров удобные, большие, и подставочки под ноги есть, – замечаю я, входя в диспетчерский зал в Центре скорой и медицинской помощи.Мы с заведующий оперативно-диспетчерским отделом, врачом скорой медицинской помощи Светланой Белянской идет по комнате, где посередине стол с отсеками. В каждом – рабочее место диспетчера. У него наушники с микрофоном, несколько компьютеров, телефон с определителем номера и долгая рабочая смена в 24 часа.– Ноги отекают сильно, поэтому и подставки, – объясняет Светлана.Она сама в "скорой" уже 18 лет, сначала была в бригаде, потом перешла к диспетчерам.– Мы здесь обслуживаем Симферополь, Симферопольский район, Керчь как пилотный проект. Но к нам могут попадать вызовы и из Евпатории, и из Феодосии, но не из Севастополя, потому что это уже другой российский регион, – рассказывает главная по диспетчерам.Сначала все просьбы о медицинской помощи здесь делят на экстренные и неотложные. Экстренный – это случаи нарушения сознания, дыхания, инсультов, инфарктов, кровотечений, роды, не сбиваемая температура у маленьких детей. То есть те, где есть угроза жизни человека. А неотложные – это, например, схватил радикулит или голова болит сильно и долго. То есть здесь у пациента отсутствует угроза жизни и в часы работы поликлиник такие вызовы передаются в неотложную службу поликлиник.Между врачами и пациентамиФактически диспетчерская любой "скорой" – это большой логистический центр, связующее звено между тем, кому нужна помощь, и медиками, которые эту помощь оказывают. За пультами – не просто женщины в такой же синей униформе, как у всех "скоряков", а сами бывшие "скоряки", они обязательно имеют медицинское образование.– Тут люди со стажем на "скорой" 20-30 лет, очень редко, когда в диспетчеры попадает просто медсестра из отделения, – объясняет заведующая.Сложные праздники и выходныеЧто касается пациентов и их родственников, то тут есть что рассказать практически всем диспетчерам.– Вы знаете, люди всегда люди, у каждого свой характер, свои проблемы. Случаются даже угрозы и оскорбления. Есть у нас постоянные клиенты в виде бабушек, которые могут по нескольку раз в день звонить по поводу хронических заболеваний, мы их всех наизусть знаем.Елена Артемьева работает диспетчером "скорой помощи" с 90-х годов. Говорит, что самые тяжелые дни – праздничные, а также пятница и понедельник.– Травмы из-за алкоголя, ДТП в пятницу, в понедельник – последствия выходных. А у нас, диспетчеров, относительно спокойные дни – среда и четверг, – рассказывает Елена.Она сетует, что хамства среди звонящих по 03 с 90-х годов стало в разы больше.– У нас девочки после суток на смене дома мало разговаривают, молчат, потому что здесь целый день без продыху рассказываешь и объясняешь, успокаиваешь, – объясняет собеседница.Алие Ягьяева добавляет, что с утра вызовов не так много, а вот после 16:00 звонки сыплются как из рога изобилия. Бригады работают на разрыв. Возникают сложности, когда пациенты не всегда предупреждают, что уже отпустило, "скорая" не нужна.– Бывает, что приезжаем, и стучимся в ворота – а там нет никого, сами в больницу уехали, или бывает наши медики остаются ночью перед закрытыми дверями подъездов с кодовыми замками, – вспоминает Алие.Конечно, период особой нагрузки – сезон роста острых вирусных заболеваний. Летом – травматизм на природе, зимой – в городе.– Самые вежливые больные среди тех, кто сам раньше был врачом, а в идеале – работал на "скорой", – улыбается Светлана. – При этом они не говорят, что они медики. Они просто звонят и просят: приезжайте, что-то мне нехорошо, но я еще потерплю. Хотя иногда терпеть, конечно, очень для здоровья вредно.Простое человеческое "спасибо"Диспетчерам неимоверно приятно, когда им звонят после визита бригады просто со словесным "спасибо", когда пациент или его близкие могут четко описать симптомы, не паниковать. А диспетчеры, если нужно, дадут совет по телефону – причем как родственникам пациентов, так и врачам и фельдшерам скорой помощи: в диспетчерской находится специальный компьютер, на который с различных вызовов поступают кардиограммы. У каждой выездной бригады таким образом есть способ спросить совета у более опытных коллег о том, куда госпитализировать с тем или иным сердечным случаем.При необходимости звонки диспетчер может перевести на старшего доктора, который даст совет, как помочь пациенту до приезда скорой помощи, намертво ставшей в бесконечных симферопольских пробках.– Мы по телефону можем советовать, например, ребенку от температуры дать жаропонижающее средство, или раскрыть его, обтереть прохладной водой. И ничего больше! Если давление сбить не могут – тогда рекомендуем только препараты, которые точно не навредят, пусть они будут и не очень сильного действия. В случаях сердечных болей никаких препаратов советовать нельзя, ждем врачей скорой, в случае травм советуем не трогать человека, например, заблокированного в машине, а только по возможности максимально предотвратить кровотечение, – говорит старший доктор Зенифе Хатипова. – Если диспетчер получил такой страшный вызов, то он громко на весь зал объявляет, что у нас кровотечение. И бригада мигом мчится – на такой случай в наипервейшую очередь, даже перекидывая вызов с другого, менее экстренного.То есть, по сути, старший доктор – это центр принятия решений, быстрый и точный, последняя инстанция маршрутизации пациента и первый советчик в дистанционной помощи коллегам.В диспетчерской женщины работают сутки через трое. На столах у них ничего лишнего – даже чай пьют не за рабочим местом, а на специально организованной кухне, чтобы не отвлекаться от звонков. У диспетчеров усталые глаза, они многое слышали в этой жизни такого, что нам бы всем лучше и не знать, и не слышать. Но именно от них, от их голоса зачастую зависит жизнь человека. Этот голос – как путеводная нить с того света на этот.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

