В Севастополе начали делать операции на сердце с помощью 3D-навигации

В Севастополе начали делать операции на сердце с помощью 3D-навигации - РИА Новости Крым, 07.10.2025

В Севастополе начали делать операции на сердце с помощью 3D-навигации

В городской больнице №1 Севастополя начали выполнять сложные операции на сердце с использованием современной системы 3D-навигации. Об этом сообщил губернатор...

2025-10-07T21:38

2025-10-07T21:38

2025-10-07T21:38

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В городской больнице №1 Севастополя начали выполнять сложные операции на сердце с использованием современной системы 3D-навигации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Радиочастотная абляция – это малоинвазивный метод лечения аритмий, при котором через сосудистый доступ на бедре воздействуют на участки сердечной ткани, вызывающие нарушения ритма. Применение 3D-навигации позволяет максимально точно определять зону вмешательства, снижая риск осложнений и ускоряя восстановление пациентов.По его словам, новый уровень профессионализма и оснащение медучреждения позволяют выполнять процедуры с высокой точностью, минимальной травматичностью и коротким периодом восстановления для пациентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛ Новорожденных из Крыма с пороками сердца отправляют лечиться на материк Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма

