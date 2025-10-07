Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе начали делать операции на сердце с помощью 3D-навигации - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Севастополе начали делать операции на сердце с помощью 3D-навигации
В Севастополе начали делать операции на сердце с помощью 3D-навигации - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Севастополе начали делать операции на сердце с помощью 3D-навигации
В городской больнице №1 Севастополя начали выполнять сложные операции на сердце с использованием современной системы 3D-навигации. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T21:38
2025-10-07T21:38
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В городской больнице №1 Севастополя начали выполнять сложные операции на сердце с использованием современной системы 3D-навигации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Радиочастотная абляция – это малоинвазивный метод лечения аритмий, при котором через сосудистый доступ на бедре воздействуют на участки сердечной ткани, вызывающие нарушения ритма. Применение 3D-навигации позволяет максимально точно определять зону вмешательства, снижая риск осложнений и ускоряя восстановление пациентов.По его словам, новый уровень профессионализма и оснащение медучреждения позволяют выполнять процедуры с высокой точностью, минимальной травматичностью и коротким периодом восстановления для пациентов.
севастополь
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
В Севастополе начали делать операции на сердце с помощью 3D-навигации

В Севастополе начали выполнять операции на сердце с использованием 3D-навигации

21:38 07.10.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе начали выполнять операции на сердце с использованием 3D-навигации
В Севастополе начали выполнять операции на сердце с использованием 3D-навигации
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В городской больнице №1 Севастополя начали выполнять сложные операции на сердце с использованием современной системы 3D-навигации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Врачи городской больницы №1 в сотрудничестве со специалистами федерального уровня начали проведение высокотехнологичных малоинвазивных вмешательств – радиочастотной абляции при нарушениях сердечного ритма – с использованием современной 3D-навигационной системы", – рассказал глава региона.

© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе начали выполнять операции на сердце с использованием 3D-навигации
В Севастополе начали выполнять операции на сердце с использованием 3D-навигации
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе начали выполнять операции на сердце с использованием 3D-навигации
Радиочастотная абляция – это малоинвазивный метод лечения аритмий, при котором через сосудистый доступ на бедре воздействуют на участки сердечной ткани, вызывающие нарушения ритма. Применение 3D-навигации позволяет максимально точно определять зону вмешательства, снижая риск осложнений и ускоряя восстановление пациентов.
"Теперь такие сложные эндоваскулярные операции, ранее доступные исключительно в ведущих федеральных медицинских центрах, стали возможны и в нашей городской больнице", – отметил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе начали выполнять операции на сердце с использованием 3D-навигации
В Севастополе начали выполнять операции на сердце с использованием 3D-навигации
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе начали выполнять операции на сердце с использованием 3D-навигации
По его словам, новый уровень профессионализма и оснащение медучреждения позволяют выполнять процедуры с высокой точностью, минимальной травматичностью и коротким периодом восстановления для пациентов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛ
Новорожденных из Крыма с пороками сердца отправляют лечиться на материк
Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
