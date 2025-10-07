https://crimea.ria.ru/20251007/v-sevastopole-nachali-delat-operatsii-na-serdtse-s-pomoschyu-3d-navigatsii-1150025744.html
В Севастополе начали делать операции на сердце с помощью 3D-навигации
В Севастополе начали делать операции на сердце с помощью 3D-навигации - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Севастополе начали делать операции на сердце с помощью 3D-навигации
В городской больнице №1 Севастополя начали выполнять сложные операции на сердце с использованием современной системы 3D-навигации. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T21:38
2025-10-07T21:38
2025-10-07T21:38
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150025415_0:177:1280:897_1920x0_80_0_0_2c2ecab85db5adce0185a35e5d63e1a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В городской больнице №1 Севастополя начали выполнять сложные операции на сердце с использованием современной системы 3D-навигации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Радиочастотная абляция – это малоинвазивный метод лечения аритмий, при котором через сосудистый доступ на бедре воздействуют на участки сердечной ткани, вызывающие нарушения ритма. Применение 3D-навигации позволяет максимально точно определять зону вмешательства, снижая риск осложнений и ускоряя восстановление пациентов.По его словам, новый уровень профессионализма и оснащение медучреждения позволяют выполнять процедуры с высокой точностью, минимальной травматичностью и коротким периодом восстановления для пациентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛ Новорожденных из Крыма с пороками сердца отправляют лечиться на материк Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150025415_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3672ebf51da37081ac0bda6be4f7ca34.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
В Севастополе начали делать операции на сердце с помощью 3D-навигации
В Севастополе начали выполнять операции на сердце с использованием 3D-навигации
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В городской больнице №1 Севастополя начали выполнять сложные операции на сердце с использованием современной системы 3D-навигации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Врачи городской больницы №1 в сотрудничестве со специалистами федерального уровня начали проведение высокотехнологичных малоинвазивных вмешательств – радиочастотной абляции при нарушениях сердечного ритма – с использованием современной 3D-навигационной системы", – рассказал глава региона.
Радиочастотная абляция – это малоинвазивный метод лечения аритмий, при котором через сосудистый доступ на бедре воздействуют на участки сердечной ткани, вызывающие нарушения ритма. Применение 3D-навигации позволяет максимально точно определять зону вмешательства, снижая риск осложнений и ускоряя восстановление пациентов.
"Теперь такие сложные эндоваскулярные операции, ранее доступные исключительно в ведущих федеральных медицинских центрах, стали возможны и в нашей городской больнице", – отметил Развожаев.
По его словам, новый уровень профессионализма и оснащение медучреждения позволяют выполнять процедуры с высокой точностью, минимальной травматичностью и коротким периодом восстановления для пациентов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: