Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма
Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.
2025-09-03T21:42
2025-09-03T21:42
2025-09-03T20:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В семи селах Сакского района полуострова построили ФАПы, в одном появилась врачебная амбулатория. Также капитально отремонтирована стоматологическая поликлиника местной районной больницы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.Кроме того, построена модульная врачебная амбулатория в селе Крымское и семь ФАПов в селах: Валентиново, Елизаветово, Куликовка, Лесновка, Прибрежное, Приветное, Хуторок. К медучреждениям прикреплено более 10 тысяч жителей. В новых зданиях есть мебель, компьютеры и необходимое оборудование.В пресс-службе также уточнили, что работы реализованы в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".В июле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов. Также ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в республике в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе откроют отделение для оказания экстренной медпомощиВ селе Мирное под Симферополем к осени появится амбулаторияСколько крымчан получили высокотехнологичную медпомощь в этом году
крым
