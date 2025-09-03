Рейтинг@Mail.ru
Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма
Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма
Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым. РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T21:42
2025-09-03T20:59
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140673986_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08a251b7e82f5fe1cfa90368c53dc69e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В семи селах Сакского района полуострова построили ФАПы, в одном появилась врачебная амбулатория. Также капитально отремонтирована стоматологическая поликлиника местной районной больницы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.Кроме того, построена модульная врачебная амбулатория в селе Крымское и семь ФАПов в селах: Валентиново, Елизаветово, Куликовка, Лесновка, Прибрежное, Приветное, Хуторок. К медучреждениям прикреплено более 10 тысяч жителей. В новых зданиях есть мебель, компьютеры и необходимое оборудование.В пресс-службе также уточнили, что работы реализованы в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".В июле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов. Также ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в республике в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники.
Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма

В Сакском районе Крыма завершена модернизация девяти объектов здравоохранения - власти

21:42 03.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроящийся ФАП в селе Широкое Херсонской области
Строящийся ФАП в селе Широкое Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В семи селах Сакского района полуострова построили ФАПы, в одном появилась врачебная амбулатория. Также капитально отремонтирована стоматологическая поликлиника местной районной больницы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.
"Выполнен капремонт стоматологической поликлиники Сакской районной больницы, которая обслуживает порядка 100 тысяч жителей города и района. В обновленное здание закупили оборудование и необходимую мебель, медучреждение полностью укомплектовано кадрами", - говорится в сообщении.
Кроме того, построена модульная врачебная амбулатория в селе Крымское и семь ФАПов в селах: Валентиново, Елизаветово, Куликовка, Лесновка, Прибрежное, Приветное, Хуторок. К медучреждениям прикреплено более 10 тысяч жителей. В новых зданиях есть мебель, компьютеры и необходимое оборудование.
В пресс-службе также уточнили, что работы реализованы в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
В июле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов. Также ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в республике в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники.
