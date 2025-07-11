Рейтинг@Mail.ru
Сколько крымчан получили высокотехнологичную медпомощь в этом году - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250711/skolko-krymchan-poluchili-vysokotekhnologichnuyu-medpomosch-v-etom-godu-1147878644.html
Сколько крымчан получили высокотехнологичную медпомощь в этом году
Сколько крымчан получили высокотехнологичную медпомощь в этом году - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Сколько крымчан получили высокотехнологичную медпомощь в этом году
Более 7600 крымчан, в том числе почти 800 детей, получили высокотехнологичную медпомощь за первое полугодие текущего года. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T15:01
2025-07-11T15:01
сергей аксенов
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
новости крыма
минздрав крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147878430_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_db7f51d6f547df23684127a15d38e3e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Более 7600 крымчан, в том числе почти 800 детей, получили высокотехнологичную медпомощь за первое полугодие текущего года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Чаще всего на высокотехнологичное лечение направлялись пациенты по нескольким направлениям. Это травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология, нейрохирургия.По словам главы республики, большинство крымчан – 5950 человек – прошли такое лечение в медицинских организациях региона.Всего высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают 10 лечебных учреждений Крыма по 19 направлениям.Как отметил Аксенов, в следующем году планируется внедрить семь новых методов в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" и в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени Ефетова. Ведется закупка необходимого оборудования.Также в следующем году планируется начать оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "торакальная хирургия" в Крымском республиканском клиническом центре фтизиатрии и пульмонологии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выделят еще 90 млн на строительство шести ФАПов В Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделили миллиард рублей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147878430_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_35b17e7a03bd9700cecda150bafd3e5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости крыма, минздрав крыма
Сколько крымчан получили высокотехнологичную медпомощь в этом году

Около 8 тысяч крымчан получили высокотехнологичную медпомощь в 2025 году – Аксенов

15:01 11.07.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ операционной
В операционной
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Более 7600 крымчан, в том числе почти 800 детей, получили высокотехнологичную медпомощь за первое полугодие текущего года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За первое полугодие 2025 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 7 669 жителей Республики Крым – 6 884 взрослых и 785 детей. Помощь оказана за счет средств федерального бюджета и фонда обязательного медицинского страхования", - написал он в своем Telegram-канале.
Чаще всего на высокотехнологичное лечение направлялись пациенты по нескольким направлениям. Это травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология, нейрохирургия.
По словам главы республики, большинство крымчан – 5950 человек – прошли такое лечение в медицинских организациях региона.
Всего высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают 10 лечебных учреждений Крыма по 19 направлениям.
Как отметил Аксенов, в следующем году планируется внедрить семь новых методов в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" и в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени Ефетова. Ведется закупка необходимого оборудования.
Также в следующем году планируется начать оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "торакальная хирургия" в Крымском республиканском клиническом центре фтизиатрии и пульмонологии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму выделят еще 90 млн на строительство шести ФАПов
В Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн
На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделили миллиард рублей
 
Сергей АксеновКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииНовости КрымаМинздрав Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:33Готовятся к нападению: в чем суть слов главы генштаба Франции о России
16:14В Анапе разобрали защитный вал на пляжах
15:43Пожар в Феодосии локализован на 500 "квадратах"
15:32Два человека погибли и 23 ранены в ДТП с рейсовым автобусом в Енакиево
15:10Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты
15:01Сколько крымчан получили высокотехнологичную медпомощь в этом году
14:57Житель Херсонской области получил 13 лет заключения за госизмену – ФСБ
14:54Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря
14:39При атаке ВСУ на Липецкую область погиб человек
14:14Демонтаж затонувших в Керченском проливе танкеров закончат в июле
13:41День крепости Керчь – как проходит интерактивный праздник
13:14Крымский мост сейчас: в трехчасовой очереди на выезд из Крыма 964 авто
12:57Страшные потери Киева - сколько боевиков ВСУ погибло за неделю
12:50Групповые удары "Кинжалами" – что поражено на Украине за неделю
12:41Пожар в Феодосии - что известно
12:36В Крыму выплатят по 200 тысяч воевавшим на СВО до начала мобилизации
12:32Еще три беспилотника сбиты над Крымом - Минобороны
12:28Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в Крыму
12:09Армия России освободила населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
12:02Двуличие Польши: чтят память жертв укронацистов и поддерживают Киев
Лента новостейМолния