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Сколько крымчан получили высокотехнологичную медпомощь в этом году

Сколько крымчан получили высокотехнологичную медпомощь в этом году - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Сколько крымчан получили высокотехнологичную медпомощь в этом году

Более 7600 крымчан, в том числе почти 800 детей, получили высокотехнологичную медпомощь за первое полугодие текущего года. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T15:01

2025-07-11T15:01

2025-07-11T15:01

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Более 7600 крымчан, в том числе почти 800 детей, получили высокотехнологичную медпомощь за первое полугодие текущего года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Чаще всего на высокотехнологичное лечение направлялись пациенты по нескольким направлениям. Это травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология, нейрохирургия.По словам главы республики, большинство крымчан – 5950 человек – прошли такое лечение в медицинских организациях региона.Всего высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают 10 лечебных учреждений Крыма по 19 направлениям.Как отметил Аксенов, в следующем году планируется внедрить семь новых методов в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" и в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени Ефетова. Ведется закупка необходимого оборудования.Также в следующем году планируется начать оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "торакальная хирургия" в Крымском республиканском клиническом центре фтизиатрии и пульмонологии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выделят еще 90 млн на строительство шести ФАПов В Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделили миллиард рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости крыма, минздрав крыма