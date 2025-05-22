https://crimea.ria.ru/20250522/na-vysokotekhnologichnuyu-medpomosch-dopolnitelno-vydelili-milliard-rubley-1146629495.html

На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделили миллиард рублей

На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделили миллиард рублей - РИА Новости Крым, 22.05.2025

На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделили миллиард рублей

Правительство России направило почти миллиард рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T16:26

2025-05-22T16:26

2025-05-22T16:26

россия

михаил мишустин

здравоохранение в россии

бюджет

федеральный бюджет

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Правительство России направило почти миллиард рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.Он напомнил, что в этом году уже были предусмотрены свыше 3,5 млрд рублей на проведение в федеральных клиниках сложнейших операций с применением уникальных методов сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации.Финансирование поступит из страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования.Ранее глава правительства РФ сообщал, что за 2024 год в России бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных медицинских операций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие больницы Крыма получат новое оборудованиеВ Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитацииВ больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют старое

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, здравоохранение в россии, бюджет, федеральный бюджет, новости